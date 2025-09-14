Beakadt a gátba, de nem adta fel a DVTK atlétája

A tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon Tóth Anna a 100 méteres gátfutás előfutamában 13.06 másodperces időt ért el, amivel hatodik helyen zárt futamában, így nem sikerült bejutnia a középdöntőbe. A DVTK fiatal magyar bajnoka összesítésben a 31. helyen végzett, ami ugyan elmarad a reményeitől, de így is komoly teljesítmény, hiszen mindössze 21 évesen már második alkalommal állhatott rajthoz felnőtt világbajnokságon, a világ elitjének társaságában.

Tóth Anna hatodik helyen zárt futamában. Fotó: DVTK.eu

Tóth Anna értékelése a verseny után:

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy elégedett vagyok. Az viszont egy kicsit megnyugtat, hogy tudom, nem azért futottam ilyen időt, mert csak ennyi van bennem, hanem azért, mert hibáztam az elején” – nyilatkozta az MTI-nek Tóth Anna, hozzátéve, hogy május óta folyamatosan versenyzett, és ez is lehet az oka annak, hogy rontott, és nem úgy sikerült a világbajnokság, ahogy tervezte.

„Nyilván csalódott vagyok. A formám jó volt, de sajnos nem maradtam elég higgadt” – tette hozzá, az M4 Sportnak pedig elárulta, az elmúlt hetekben rendre problémái voltak a rajtokkal.

A szezonnal elégedett

„Valahogy mindig kicsit elveszett a rajt az elmúlt hetekben. Nem éreztem a ritmust, ezzel most is tisztában voltam, de tudtam, hogy a forma jó és a végén tudok jönni, úgyhogy ha az elejét összerakom és a végét is tudom tartani, sikerülhet a továbbjutás. Azért nem vagyok elégedett, mert ennél több van bennem, a második vagy a harmadik gátnál is hibáztam, beakadtam a gátba, de örülök, hogy így is meg tudtam fogni és nem kellett feladnom. Ez egy felnőtt vb, a mezőny teljesen más, minden más, az előfutamban is maximálisan oda kell rakni magam. Próbáltam mindent kiadni, ami bennem volt. De azért fantasztikus szezonon vagyok túl, csoda, hogy itt lehetek, mert az sem volt biztos, hogy jöhetek. A szezonnal elégedett vagyok, de a versennyel nem.”