Újjáalakult egy megyei csapat: otthon nem tudnak játszani, mert a pályájukat másfél évtizede legelőnek használták

Labdarúgás. A múlt hét végén elindult a küzdelem a honi futball legalacsonyabb osztályában, a vármegyei III-ban is. Borsod-Abaúj-Zemplénben ezúttal három csoportot hozott létre az MLSZ vármegyei igazgatósága, az egyik a Kelet csoport, ahová 6 csapat lett ,,besorolva". Szombaton pályára lépett a Tolcsva SE együttese is, amely ,,hazai" pályán, Erdőhorvátiban 5-0-s vereséget szenvedett a Bekecs-Főnix SE együttesétől. A tolcsvaiakról tudni kell, hogy legutóbb a 2010/2011-es szezonban képviseltették magukat a labdarúgásban, a vármegyei III. osztály, Szerencs-Hegyalja csoportjában, ahol végül törölték őket.

Tóth Gábor, a Tolcsva SE elnöke Fotó: Magánarchívum

Jó pár tényező

– Ötöt kaptunk az első meccsünkön, ami nyílván nem jött jól, de több dolgot is azért hozzá kell tenni – kezdte nyilatkozatát Tóth Gábor, elnök. – Alig fél órája ment a mérkőzés, amikor egy kiállítás miatt emberhátrányba kerültünk, szerintem addig nem voltunk rosszak, és utána is igyekezett a csapat. Egy teljesen új, amatőr társaságról beszélünk, amelynek még szoknia kell egymást, a pályát, a különböző szituációkat. A játékvezető is sok mindent engedett, szóval jó pár tényező eredménye lett az öt találat. A srácokkal már közvetlenül utána beszélgettünk az öltözőben, bízunk abban, hogy a lelkesedésük a továbbiakban is megmarad. Hiszen a cél továbbra is az, hogy legyünk egy közösségben, mozogjunk, érezzük jól magunkat. A sportban gyakorlatilag törvényszerű, hogy ha az ,,ember" fejben elvész, akkor onnantól fogva már nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet visszajönni. Vasárnap megyünk Megyaszóra, bízunk abban, hogy ott már egy jobb eredményt fogunk elérni. Menni kell tovább, csinálni, nem szabad leragadni. Topligás csapatoknál is előfordul az ilyesmi….ilyen eredmény után akár kulcsszó lehet a szívből lélekből történő tenniakarás, kimagasló csapatmunka!

Tolcsva: Menet közben törölték

A sportegyesület irányítója azt is elmesélte, hogyan jött az ötlet, hogy újra életre keljen a labdarúgás a településen.

– Tavasszal szedte össze a csapatot Braun Zsolt edző, a Hátsó Füves kupa elnevezésű kezdeményezésre, azon voltak mérkőzéseink – sorolta Tóth Gábor. – Zsolt ismert az itteni foci berkekben, hiszen több helyen, és magas szinten is védett, és ide való Tolcsvára. Ennek mentén gondolkodtunk, jött az az ötlet, hogy mi lenne, ha elindulnánk a nagypályás, az igazgatóság által szervezett bajnokságban. Természetesen össze is ültünk ebben a témában, s láttuk magunkban azt a szükséges szikrát, ami egy ilyen szerepléshez kell. Amikor 2008-ban a csapat elbúcsúzott a vármegyei I. osztálytól, igazából mindenki kihátrált a labdarúgás mögül, s bár utána is volt próbálkozás, az már nem működött ,,úgy". Menet közben kiderült, hogy az akkori sportegyesületet törölték, úgyhogy kellett csinálnunk egy másikat, s ennek meg vannak a szükséges lépései. A Tolcsva Sportegyesület körülbelül három hete jegyezték be, jómagam lettem az elnök, Zsolt pedig intézi a csapattal kapcsolatos teendőket.