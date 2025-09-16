1 órája
Döbbenet! Gólcunamit hozott a hétvége
A 2. fordulót rendezték. A Tolcsva idegenben lépett pályára.
Fotó: Tóth Gábor/Tolcsva SE
A labdarúgó vármegyei III. osztály Kelet csoport, 2. fordulójában gólgazdag mérkőzéseket vívták. A Tolcsva az első forduló botlását, kijavította Megyaszón. A Bekecs ,,ideiglenes" otthonában Tarcalon múlta felül Tornyosnémeti csapatát. Az Ináncs magabiztos győzelmet aratott hazai pályán Hernádkércs ellen.
A Tolcsva feledtette az előző forduló vereségét
Vármegyei III. osztály, Kelet csoport, 2. forduló:
Bekecs-Főnix SE – Tornyosnémeti SE 2022 2–0 (0–0)
G.: Árvai, Szegedi.
Kiállítva: Hojdák (39. – Bekecs).
Megyaszó KSE – Tolcsva SE 3–5 (1–2)
G.: Tamás D., Horváth Sz., Radics P. (11-esből) ill. Cseppely (3), Balogh (11-esből), Csapkovics.
Ináncs KSE –HEPPIX SE Hernádkércs 5–1 (2–1)
G.: Dányi (3), Mata (2) ill. Mika F.
Az élcsoport állása: 1. Ináncs KSE (11–1) 6, 2. Bekecs-Főnix SE (7–0) 6, 3. Tolcsva SE 3 pont.
