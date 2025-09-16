szeptember 16., kedd

Vármegyei foci

1 órája

Döbbenet! Gólcunamit hozott a hétvége

Címkék#Bekecs-Főnix SE#megyei foci#Tolcsva

A 2. fordulót rendezték. A Tolcsva idegenben lépett pályára.

Fotó: Tóth Gábor/Tolcsva SE

A labdarúgó vármegyei III. osztály Kelet csoport, 2. fordulójában gólgazdag mérkőzéseket vívták. A Tolcsva az első forduló botlását, kijavította Megyaszón. A Bekecs ,,ideiglenes" otthonában Tarcalon múlta felül Tornyosnémeti csapatát.  Az Ináncs magabiztos győzelmet aratott hazai pályán Hernádkércs ellen.

Tolcsva
A Tolcsva idegenben aratott győzelmet. Fotó: Tóth Gábor/ Tolcsva SE

A Tolcsva feledtette az előző forduló vereségét

Vármegyei III. osztály, Kelet csoport, 2. forduló:

Bekecs-Főnix SE – Tornyosnémeti SE 2022  2–0 (0–0)
G.: Árvai, Szegedi.

Kiállítva: Hojdák (39. – Bekecs).

Megyaszó KSE – Tolcsva SE  3–5 (1–2)
G.: Tamás D., Horváth Sz., Radics P. (11-esből) ill. Cseppely (3), Balogh (11-esből), Csapkovics.

Ináncs KSE –HEPPIX SE Hernádkércs  5–1 (2–1)
G.: Dányi (3), Mata (2) ill. Mika F.

Az élcsoport állása: 1. Ináncs KSE (11–1) 6, 2. Bekecs-Főnix SE (7–0) 6, 3. Tolcsva SE 3 pont.

 

 

 

