Csaták

1 órája

,,Azt hittem, a múlt hetitől nem lesz lentebb. Tévedtem."

Újabb meccseket rendeztek a Kelet csoportban. Tokaj Karcsán nyert.

Labdarúgás.  A labdarúgó vármegyei másodosztály Kelet csoport 6. fordulójában három mérkőzést rendeztek meg vasárnap. hazai környezetben nyert Pácin, valamint Erdőhorváti, míg a Tokaj idegenben gyűjtötte be a pontokat. Az eredmények:
 

Tokaj
A Karcsa SE vendégeként győzött Tokaj Fotó: TFC

 

Pácin SE – Gönc VSE 5–0 (3–0)
Pácin, 100 néző. V.: Belicza (Éliás, Barnóczki).
Pácin: Vécsi – Halász A., Góré (Kocsi M.), Balogh Marcell (Kocsi P.), Kállai, Tárkányi (André), Hogya, Matisz M., Pásztor A. (Balogh Márk), Vicikó, Darmos (Sári). Edző: Paronai Tamás. Gönc: Holovnyák – Lakatos, Délceg (Ágoston D.), Szentpéteri, Mátrai (Babos), Kiss N., Matisz M., Bodnár (Veres), Vojtovics, Tahi, Konkoly. Edző: Spisák Róbert. G.: Góré, Matisz M., Kállai, Kocsi P., Vicickó. Jók: az egész csapat, ill. Szentpéteri, Matisz, Vojtovics.
Paronai Tamás: – Jó játékvezetés mellett, magabiztos győzelmet szereztünk, egy tartalékos és szimpatikus Gönc ellen, akiknek sok sikert kívánok a továbbiakban. Őszinte részvétünket fejezzük ki Kovács Barnabásnak, és családjának, illetve a Móré családnak. Nyugodjanak békében.
Spisák Róbert: – Gratulálunk az ellenfélnek, ilyen arányban is megérdemelten nyertek.

Karcsa LSE – Tokaj FC 1–2 (0–1)
Karcsa, 100 néző. V.: Kalló (Granoviter, Kiss B.).
Karcsa: Góré M. – Gulyás, Bodnár, Balogh K., Váradi, Székely (Bajusz, Bandor), Galyas, Csurka, Gyöngyösi Z., Lakatos R., Lakatos T. Edző: Gyöngyösi Zoltán. Tokaj: Oláh J. (Mudri S.) – Jaczkó (Tamás M.), Cseh, Tóth D. (Klaj), Kovács M., Pásztor K. (Kassai), Posta, Molnár K., Bokor, Gombos Á., Anda. Edző: Mudri Mihály. G.: Gulyás (11-esből), ill. Anda (2 – egyet 11-esből). Jók: az egész csapat, ill. senki. 
Gyöngyösi Zoltán: – Gratulálok a játékosaimnak, mindenkiben látszódott az akarat, szoros mérkőzés volt, nyerhettünk is volna. 
Mudri Mihály: – Gratulálok a hazai csapatnak. Azt hittem, a múlt hetitől nem lesz lentebb. Tévedtem.

Erdőhorváti SC – Mádi FC 2–1 (2–1)
Erdőhorváti, 100 néző. V.: Rajzinger (Csikai, Balázsi).
Erdőhorváti: Czakó – Tóth L., Mahalek, Horváth G., Orosz F. (Gáspár), Farkas I J. (Makkai), Bandor, Czibóka R. (Ötvös), Farkas II J. (Pajger), Orosz B., Fedor. Edző: Vojnár István. Mád: Galambos – Simon (Klenyár), Silling, Osváth, Hajdu, Novák Sz. (Ruszkai), Vajóczki (Csengő), Tóth L., Tóth J. (Czentnár), Kiss K. (Juhász), Jakab. Edző: Kiss Dávid. G.: Horváth G., Czibóka R., ill. Silling (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Vojnár István: – Küzdelmes mérkőzésen sikerült itthon tartanunk a három pontot. További sok sikert a mádi csapatnak.
Kiss Dávid: – A mai napon nem érdemeltünk vereséget, véleményem szerint igazságosabb lett volna a döntetlen egy jó iramú, és kemény mérkőzésen. Ez a hozzáállás rendben lesz a jövőre nézve. További sok sikert a hazai csapatnak.

A Tiszaladány – Telkibánya mérkőzést november 22-re halasztották.

 

