A győztes csapat edzője: ,,Ezt a játékot gyorsan el kell felejteni"

Labdarúgás. A vármegyei másodosztály Kelet csoportjában, az 5. fordulóban két mérkőzést rendeztek meg szombaton. Mindkettő vendégsikert hozott, ugyanis a Tokaj FC Taktaszadán, míg a Pácin Pálházán gyűjtötte be a sikerért járó pontokat. Az eredmények:

A Tokaj FC idegenben 3 góllal szerzett 3 pontot Fotó: TFC

Taktaszada KSE – Tokaj FC 1–3 (0–1)

Taktaszada, 100 néző. V.: Szutorcsik (Rajzinger, Tóth Zs.).

Taktaszada: Vadászi G. – Horváth L. (Jónás), Buri, Németh M., Tóth A., Hisák, Budai L. (Németh A.), Novák (Lukács), Vadászi J., Balogh A., Vadászi E. Edző: Tóth János.

Tokaj: Mudri S. – Jaczkó, Cseh A., Tóth D. (Klaj), Kovács M., Molnár K., Kanczler, Bokor (Kassai), Gombos, Cziczer (Tamás M.), Anda. Edző: Mudri Mihály.

G.: Jónás, ill. Anda (2), Bokor. Jók: Vadászi G., Vadászi E., Jónás, ill. senki.

Tóth János: – A helyzeteit jobban kihasználó vendégek elvitték a három pontot.

Mudri Mihály: – Csak a három pontnak lehet örülni. Ezt a játékot gyorsan el kell felejteni.

Pálháza FC – Pácin SE 1–2 (1–0)

Pálháza, 80 néző. V.: Balogh T. (Fülöp, Pásztor G.).

Pálháza: Várhomoki – Solymosi, Szakács M. (Csizmár), Suskó (Emri), Budai, Kelemen G. (Kiss L.), Kovács M. (Fodor Á.), Buda, Szemán M. (Erdei), Petercsák (Bodnár Z.), Behina. Edző: Suskó László.

Pácin: Mihalkó – Halász A., Góré, Fodor J., Kállai K. (Balogh Marcell), Balogh Márk (Kocsi), Tárkányi, Hogya, Matisz M. (Darmos), Vicickó (Kocsi), Petró A. (Vakles). Edző: Paronai Tamás.

G.: Budai V., ill. Petró, Tárkányi. Jók: Buda, Várhomoki, ill. Halász (a mezőny legjobbja), és az egész csapat.

Suskó László: – Elkerülhető gólokat kaptunk. A játékosok minősége nem volt egálban az akarásukkal és a mutatott játékkal. Sok sikert Pácinnak.

Paronai Tamás: – Két egyforma minőségű csapat mérkőzéséből mi voltunk a jobbak, a cseréknek köszönhetően. Sok sikert a Pálházának. Jó volt a játékvezetői hármas.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!