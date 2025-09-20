szeptember 20., szombat

Friderika névnap

20°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szombati

1 órája

A győztes csapat edzője: ,,Ezt a játékot gyorsan el kell felejteni"

Címkék#megyei foci#Kelet csoport#labdarúgás

Idegenben szerepeltek. A Tokaj FC ,,házon kívül" nyert.

A győztes csapat edzője: ,,Ezt a játékot gyorsan el kell felejteni"

Labdarúgás. A vármegyei másodosztály Kelet csoportjában, az 5. fordulóban két mérkőzést rendeztek meg szombaton. Mindkettő vendégsikert hozott, ugyanis a Tokaj FC Taktaszadán, míg a Pácin Pálházán gyűjtötte be a sikerért járó pontokat. Az eredmények: 

Tokaj
A Tokaj FC idegenben 3 góllal szerzett 3 pontot Fotó: TFC

Taktaszada KSE – Tokaj FC 1–3 (0–1)
Taktaszada, 100 néző. V.: Szutorcsik (Rajzinger, Tóth Zs.).
Taktaszada: Vadászi G. – Horváth L. (Jónás), Buri, Németh M., Tóth A., Hisák, Budai L. (Németh A.), Novák (Lukács), Vadászi J., Balogh A., Vadászi E. Edző: Tóth János.
Tokaj: Mudri S. – Jaczkó, Cseh A., Tóth D. (Klaj), Kovács M., Molnár K., Kanczler, Bokor (Kassai), Gombos, Cziczer (Tamás M.), Anda. Edző: Mudri Mihály.
G.: Jónás, ill. Anda (2), Bokor. Jók: Vadászi G., Vadászi E., Jónás, ill. senki. 
Tóth János: – A helyzeteit jobban kihasználó vendégek elvitték a három pontot.
Mudri Mihály: – Csak a három pontnak lehet örülni. Ezt a játékot gyorsan el kell felejteni.

Pálháza FC – Pácin SE 1–2 (1–0)
Pálháza, 80 néző. V.: Balogh T. (Fülöp, Pásztor G.).
Pálháza: Várhomoki – Solymosi, Szakács M. (Csizmár), Suskó (Emri), Budai, Kelemen G. (Kiss L.), Kovács M. (Fodor Á.), Buda, Szemán M. (Erdei), Petercsák (Bodnár Z.), Behina. Edző: Suskó László.
Pácin: Mihalkó – Halász A., Góré, Fodor J., Kállai K. (Balogh Marcell), Balogh Márk (Kocsi), Tárkányi, Hogya, Matisz M. (Darmos), Vicickó (Kocsi), Petró A. (Vakles). Edző: Paronai Tamás.
G.: Budai V., ill. Petró, Tárkányi. Jók: Buda, Várhomoki, ill. Halász (a mezőny legjobbja), és az egész csapat.
Suskó László: – Elkerülhető gólokat kaptunk. A játékosok minősége nem volt egálban az akarásukkal és a mutatott játékkal. Sok sikert Pácinnak.
Paronai Tamás: – Két egyforma minőségű csapat mérkőzéséből mi voltunk a jobbak, a cseréknek köszönhetően. Sok sikert a Pálházának. Jó volt a játékvezetői hármas.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu