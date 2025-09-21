szeptember 22., hétfő

Mennyei

5 órája

,,Ha így megy tovább egy mérkőzést sem tudunk megnyerni"

Címkék#Körömi SK#megyei foci#Tiszakeszi

Egy mérkőzés elmaradt a Közép csoportban. A Tiszakeszi idegenben lépett pályára.

Boon.hu

A labdarúgó vármegyei II. osztály, Közép csoport 5. fordulójában vasárnap két találkozót rendeztek, egy összecsapás pedig elmaradt. A Tiszakeszi idegenben aratott győzelmet.

Tiszakeszi
A Tiszakeszi kétszer is betalált. Fotó: illusztráció

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Vármegyei II. o. Közép csoport 5. forduló

Köröm – Tiszakeszi 0–2 (0–1)
Köröm, 100 néző. V.: Ebergényi (Szutorcsik, Ambrus M.).
Köröm: Mida – Almádi, Nótár, Kiss S. (Rontó P.), Rontó Á., Homenszki, Horváth R. (Nagy J.), Farkas Sz., Farkas G., Farkas M. (Farkas L.), Jávorszki. Edző: Tóth Róbert.
Tiszakeszi: Zselenák – Balázs L., Rontó Z. (Kiss T.), Kerekes, Sepsi, Borza, Dósa G. (Rontó R.), Károlyi, Horváth P., Balázs J. (Bacsik), Dósa J. (Váradi). Edző: Rontó Róbert.
G.: Dósa J., Kiss T. Jók: Homenszki, ill. Horváth P., Borza, Zselenák, Balázs L.
Tóth Róbert: – Edzés nélkül mérkőzést nem lehet nyerni. A mai nap gyenge, ötlettelen játékot mutattunk. Ha így megy tovább egy mérkőzést sem tudunk megnyerni. Jó játékvezetés.
Rontó Róbert: – Rossz pályán, rossz játékkal megérdemelt győzelem. A továbbiakban sok sikert Köröm csapatának.  

Borsodivánka – Hejőpapi 1–3 (0–1)
Borsodivánka, 100 néző. V.: Csikai (Fülöp G., Dinyési).
Borsodivánka: Fodor – Hegedüs, Lakatos (Okos), Varga L., Viktor Á., Nyeste, Oláh, Bernáth, Waldhauser (Juhász), Kassai, Pintér. Elnök: Fodor László.
Hejőpapi: Hegedüs – Farkas R., Szilágyi, Balogh B., Balog D., Soltész (Kiss J.), Klink, Gyárfás (Farkas László), Farkas Levente, Tóth, Nyerges. Edző: Németh Károly. 
G.: Okos, ill. Szilágyi (2), Klink. Jók: senki, ill. az egész csapat.
Fodor László: – Egyszer majd befelé is pattan... 
Németh Károly: – Gratulálok  játékosaimnak. Végig küzdötték a mérkőzést. Sok hiányzónk van, de tudtuk miért jöttünk. A továbbiakban sok sikert a fiatalokból álló hazai csapatnak.

A Kisgyőr – Cserépfalu mérkőzés elmaradt, mert a vendégek lemondták a meccset.

 

 

