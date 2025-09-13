Négy mérkőzésből, egynek ez lett a sorsa

A labdarúgó vármegyei II. osztály, Közép csoport 4. fordulójában szombaton három mérkőzést rendeztek, egy találkozó elmaradt. A Tiszakeszi otthon tartotta a három pontot.

A Tiszakeszi háromszor is ünnepelhet. Fotó: Tiszakeszi KÜSE facebook

Labdarúgás: vármegyei II. osztály, Közép csoport, 4. forduló

Hejőpapi – Mályi 1–2 (0–1)

Hejőpapi, 80 néző. V.: Hullár (Dr. Pocsai, Katona).

Hejőpapi: Répási – Farkas R. (Soltész), Szilágyi (Gyárfás), Balogh B., Balog D., Klink (Nótár E.), Farkas L., Tóth M., Nyerges (Benőcs), Kovács E., Takács (Kiss J.). Edző: Németh Károly. Mályi: Gombaszögi – Csizmadia, Hideg-Almási, Fojt, Victor M., Matyi (Sipkás), Barna, Pál Z. (Földesi), Takács, Paczók, Csík. Edző: Kovács György. G.: Takács, ill. Paczók, Fojt. Kiállítva: Kovács E. (36.). Jók: senki, ill. az egész csapat.

Hegedüs Patrik, elnök: – Gratulálok Mályi csapatának.

Kovács György: – Küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl. A győzelem értékét a küzdeni tudás emelte ki. Gratulálok a fiúknak. Hajrá Mályi!

Tiszakeszi siker

Tiszakeszi – Harsány 3–0 (1–0)

Tiszakeszi, 200 néző. V.: Mészáros (Fotiu, Lukács).

Tiszakeszi: Bordás – Balázs L., Bubenkó, Rontó (Csanálosi), Sepsi, Borza, Károlyi (Kiss T.), Bartók, Dósa G. (Rontó), Balázs J., Dósa J. (Kerekes). Edző: Rontó Róbert. Harsány: Bene – Kocsis, Illovai, Szabó G., Éliás, Sugár, Pásztor, Pusztai, Balogh A., Rafael (Lengyel), Bereczki. Edző: Gável András. G.: Balázs L., Dósa G., Borza. Kiállítva Bartók (29.). Jók: az egész csapat, ill. Kocsis.

Rontó Róbert: – A 29. perctől tíz emberrel játszva is uralni tudtuk a mérkőzést. A továbbiakban sok sikert a vendégcsapatnak.

Hegedüs Krisztián, elnök: – 70 perc emberelőny, indiszponált támadójáték. Tíz emberrel is megérdemelt hazai győzelem!

Sajószöged – Kisgyőr 6–0 (6–0)

Sajószöged, 150 néző. V.: Galambosi (Váradi, Kriston).

Sajószöged: Péter G. (Török D.) – Jávorszki, Kocsa (Kis D.), Horváth Sz. (Tagliatti), Sebők, Kovács B., Nagy L. (Illés R.), Ujj, Illés D., Káposzta, Rémiás. Edző: Rémiás Róbert. Kisgyőr: Batári (Besenyei) – Kékedi, Barsi, Lakatos, Németh, Rózsa, Török, Fazekas, Petruska G., Ficsor, Petruska L. Edző: Fejes Gábor. G.: Sebők (3 – egyet 11-esből), Kovács B. (3). Jók: az egész csapat, ill. Török, Fazekas, Németh.

Rémiás Róbert: – Első félidei meggyőző játékunkkal megérdemelt győzelmet arattunk. Sok sikert a Kisgyőr csapatának a továbbiakban.

Fejes Gábor: – Hamar eldőlt a meccs, de a második félidőben is volt tartásunk. Egy jobb Sajószögedtől kaptunk ki. Gratulálok nekik. További sok sikert Rémiás Robi!

A Cserépfalu – Köröm mérkőzés elmaradt, mert a vendégek lemondták a meccset.