Megyei megindulás: A Bükkszentkereszt nem ragadt be a rajtnál

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei III. osztály Dél csoportjának 2. fordulójában ismét gólokban gazdag mérkőzéseket láthattak a nézők. A forduló legnagyobb különbségű győzelmét a Mezőnyárád SE aratta, amely idegenben 6–0-ra múlta felül a Hejőpapi SE II. csapatát. Emellett szoros és izgalmas találkozó is akadt, hiszen a szentistváni Titán SE és a Tiszabábolna nem bírt egymással.

Nagy küzdelem volt a Szentistván - Tiszabábolna mérkőzésen. Fotó: Molnár László

A Titán SE és a Tiszabábolna sem tudott dűlőre jutni