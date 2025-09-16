szeptember 16., kedd

Megyei megindulás: A Bükkszentkereszt nem ragadt be a rajtnál

Szoros csatát is hozott a 2. forduló. A Tiszabábolna idegenben szerzett pontot

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei III. osztály Dél csoportjának 2. fordulójában ismét gólokban gazdag mérkőzéseket láthattak a nézők. A forduló legnagyobb különbségű győzelmét a Mezőnyárád SE aratta, amely idegenben 6–0-ra múlta felül a Hejőpapi SE II. csapatát. Emellett szoros és izgalmas találkozó is akadt, hiszen a szentistváni Titán SE és a Tiszabábolna nem bírt egymással.

Tiszabábolna
Nagy küzdelem volt a Szentistván - Tiszabábolna mérkőzésen. Fotó: Molnár László

A Titán SE és a Tiszabábolna sem tudott dűlőre jutni

Vármegyei III. osztály, Dél csoport, 1. forduló:

Bükkzsérci KSK - Főnix SE Hejőszalonta 1-4 (1-2)

G.: Karancsi ill. Farkas (2), Bódi (2).
 

Titán SE - TVK SE Tiszabábolna II. 2-2 (0-1)

G.: Szepesi, Szabó ill. Farkas (11-esből), Horváth.
 

Tard SE - Bükkszentkereszt SK 1-3 (0-1)

G.: Molnár (11-esből) ill. Ujhelyi (2), Fábián.
 

Hejőpapi SE II. - Mezőnyárád SE 0-6 (0-2)

G.: Sereg, Horváth (2), Farkas (Öngól), Ruszó, Simon.

 

 

