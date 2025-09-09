1 órája
Váratlan fordulat: a csapat az első meccsre el sem ment
A Dél csoportban két mérkőzést rendeztek. A Tiszabábolna hazai pályán mutatkozott be.
Fotó: Molnár László
A labdarúgó vármegyei III. osztály, Dél csoport 1. fordulójában mindössze két mérkőzést rendeztek. A Tiszabábolna hazai pályán aratott magabiztos győzelmet Hejőpapi ellen. A Hejőszalonta hazai környezetben győzelemmel mutatkozott be. A Bükkzsérc viszont nem utazott el a mérkőzésre. Íme az eredmények:
Tiszabábolna öt gólig meg se állt
Vármegyei III. osztály, Dél csoport, 1. forduló:
Bükkszentkereszt SK – Bükkzsérci KSK találkozójára a vendégcsapat nem utazott el, így a három pontot 3–0-s gólkülönbséggel a Bükkszentkereszt SK kapta.
A Mezőnyárád SE – Tard SE összecsapást november 22-én rendezik.
TVK SE Tiszabábolna II. – Hejőpapi SE II. 5–1 (3–0)
G.: Balla (2), Kolompár, Sarkadi, Korsós ill. Farkas T.
Főnix SE Hejőszalonta – Titán SE 4–2 (3–0)
G.: Nagy M., Balogh G., Balogh I., Nagy R. ill. Szepesi (2).
