Váratlan fordulat: a csapat az első meccsre el sem ment

Vármegyei III. osztály, Dél csoport, 1. forduló:

Bükkszentkereszt SK – Bükkzsérci KSK találkozójára a vendégcsapat nem utazott el, így a három pontot 3–0-s gólkülönbséggel a Bükkszentkereszt SK kapta.

A Mezőnyárád SE – Tard SE összecsapást november 22-én rendezik.

TVK SE Tiszabábolna II. – Hejőpapi SE II. 5–1 (3–0)

G.: Balla (2), Kolompár, Sarkadi, Korsós ill. Farkas T.

Főnix SE Hejőszalonta – Titán SE 4–2 (3–0)

G.: Nagy M., Balogh G., Balogh I., Nagy R. ill. Szepesi (2).