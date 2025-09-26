Elmarad a bajnoki összecsapás – egy meglepő esemény miatt

A labdarúgó vármegyei II. osztály Kelet csoport, 6. fordulójában egy mérkőzés elmarad. A 14 csapatos küzdelemben, 7 összecsapást rendeznének. A Tiszaladány KSE – Telkibánya összecsapást más időpontban játsszák le.

A Telkibánya más időpontban pótolja az elhalasztott mérkőzést. Fotó: Ráski Gergő

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Telkibánya kérte a halasztást

A hazaiak elnöke Liszkai Attila arról számolt be, hogy a Telkibánya kérte a halasztást, amelyre a szövetség rábólintott, mert a vendégek a Telkibánya napja miatti rendezvény folytán nem tudnak elutazni. A találkozót november 22-én, 13 órától pótolják. A tavalyi bajnok Tiszaladány öt fordulót követően a 9. helyen áll 4 ponttal, míg a Telkibánya a 13. helyen tanyázik 3 egységgel.