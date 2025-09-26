szeptember 26., péntek

Halasztás

3 órája

Elmarad a bajnoki összecsapás – egy meglepő esemény miatt

Címkék#Tiszaladány KSIE#megyei foci#Telkibánya

Más időpontban játsszák le. A Telkibánya emiatt nem tud pályára lépni.

Fotó: Ráski Gergő

A labdarúgó vármegyei II. osztály Kelet csoport, 6. fordulójában egy mérkőzés elmarad. A 14 csapatos küzdelemben, 7 összecsapást rendeznének. A Tiszaladány KSE – Telkibánya összecsapást más időpontban játsszák le. 

Telkibánya
A Telkibánya más időpontban pótolja az elhalasztott mérkőzést. Fotó: Ráski Gergő

Telkibánya kérte a halasztást

A hazaiak elnöke Liszkai Attila arról számolt be, hogy a Telkibánya kérte a halasztást, amelyre a szövetség rábólintott, mert a vendégek a Telkibánya napja miatti rendezvény folytán nem tudnak elutazni. A találkozót november 22-én, 13 órától pótolják. A tavalyi bajnok Tiszaladány öt fordulót követően a 9. helyen áll 4 ponttal, míg a Telkibánya a 13. helyen tanyázik 3 egységgel.

 

 

