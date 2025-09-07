szeptember 7., vasárnap

Vármegyei II. osztály

1 órája

,,Maradunk szerények és megyünk tovább"

Vasárnap négy mérkőzést rendeztek a Kelet csoportban. A Taktaharkány kiütéses győzelmet aratott.

A labdarúgó vármegyei II. osztály Kelet csoport 3. fordulójában vasárnap négy mérkőzést rendeztek. A Taktaharkány fölényes, magabiztos sikert könyvelt el.

Taktaharkány ontotta a gólokat Fotó: Takács Joci

Telkibánya – Erdőhorváti SC 1–6 (0–3)
Telkibánya, 50 néző. V.: Balázsi (Kiss B., Barnóczki).
Telkibánya: Szobota (Kiss) – Galyas, Gulyás, Budai (Sontra), Korotki (Gulyás), Dányi, Szabó, Bányai (Gyarmati), Király (Juhász), Ónodi, Balogh. Elnök: Szabóné Kiss Edit Beáta.
Erdőhorváti: Czakó (Fridrik) – Orosz B., Gáspár (Horváth), Mahalek, Orosz F., Bandor, Czibóka, Pajger (Makkai), Farkas (Orosz J.), Fedor, Farkas. Edző: Vojnár István.
G.: Sontra ill. Czibóka (2), Orosz, Fedor, Mahalek, Horváth.
Jók: senki ill. Orosz F., Czibóka, Fedor, Farkas II., Czakó
Szabóné Kiss Edit Beáta, elnök: – Jobbak voltunk, mint eddig, de még bőven csiszolnunk kell. Jó játékvezetői hármas.
Vojnár István: – Nem játszottunk jól, de a három pont az megvan.


Garadna-Talentum SC – Tokaj FC 3–4 (3–2)
Garadna, 100 néző. V.: Nagy F. (Szaniszló-Szabó, Bense).
Garadna: Ujj – Molnár, Lencsés (Bujnóczki), Fülöp, Kádár, Sabján (Szabó Martin), Szabó Márkó, Szakálos, Pecsenye, Orosz, Csonka. Edző: Berencsi László.
Tokaj: Mudri – Cseh, Tóth (Klaj), Kovács, Pásztor (Mihali), Molnár (Gombos), Kanczler, Bokor (Jaczkó), Juhász (Cseh), Cziczer, Anda. Edző: Mudri Mihály.
G.: Szakálos (2), Lencsés ill. Anda (4).
Jók: Kádár ill. Anda.
Berencsi László: – Teljesítményünk mélyen hullámzó, 0–2-ről visszajöttünk 3–2-re a félidőre, de sajnos a második félidőben rossz megoldások sorozatának köszönhetően, kettőt kaptunk és egy kihagyott zicceren kívül, másra nem futotta.
Mudri Mihály: – Kritikán aluli első félidő után, a másodikban észhez tértünk és megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.


Gönc VSE – Kenézlő SE 6–3 (1–1)
Gönc, 50 néző. V.: Csikai (Szutorcsik, Éliás).
Gönc: Jósvai (Holovnyák) – Hankó (Lakatos), Szarka, Molnár I. (Délceg), Szentpéteri (Tahi), Molnár M. (Batyi), Kiss, Molnár J. (Bodnár), Mátrai (Vojtovics), Hankó, Fülöp. Edző: Spisák Róbert.
Kenézlő: Mirájder – Horváth, Érháti (Bilku), Egyed, Tóth, Czibóka, Balogh, Pápai, Koleszár, Dandás, Tiszai. Edző: Kurucz Szabolcs.
G.: Kiss (2), Szentpéteri (2), Mátrai, Batyi ill. Tiszai, Horváth.
Jók: Kiss, Molnár, Fülöp ill. senki.
Spisák Róbert: – Ma gyengébb játékkal is magabiztosan tartottuk itthon a három pontot.
Kurucz Szabolcs: – Van ilyen, minden bizonnyal hamar kilábalunk a gödörből.

Taktaharkányi SE vs. Karcsa LSE 2025.09.07.

Fotók: Takács Joci

Taktaharkányi SE – Karcsa LSE 14–0 (8–0)
Taktaharkány, 150 néző. V.: Oscsenda (Tóth P., Kasuba).
Taktaharkány: Mátyus (Lechner) – Radics, Lakatos R. (Ungvárszky), Lakatos M. (Varga), Szűcs (Horváth B.), Vadász (Buzsik), Tóth (Horváth Cs.), Vadászi, Bokor, Demeter (Márton), Glonci. Edző: Becánics Zsolt.
Karcsa: Góré – Gulyás, Bodnár, Balogh, Váradi, Galyas, Bajusz (Székely), Gyöngyösi, Kalocsai, Kovács, Ulicsák (Gyöngyösi). Edző: Gyöngyösi Zoltán.
G.: Vadász (4), Varga (3), Tóth (2-egyet 11-esből), Szűcs, Lakatos M., Lakatos R. (11-esből), Horváth B., Horváth Cs.
Jók: Glonci E. (a mezőny legjobbja) az egész csapat ill. senki.
Becánics Zsolt: – ,,Maradunk szerények" és megyünk tovább, gratulálunk a fiúknak. Hajrá Harkány!
Gyöngyösi Zoltán: – Sajnos a pályán nem találtuk a helyünket. Gratulálok Harkánynak, további sok sikert!

 

