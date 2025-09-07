,,Maradunk szerények és megyünk tovább"

A labdarúgó vármegyei II. osztály Kelet csoport 3. fordulójában vasárnap négy mérkőzést rendeztek. A Taktaharkány fölényes, magabiztos sikert könyvelt el.

Taktaharkány ontotta a gólokat Fotó: Takács Joci

Telkibánya – Erdőhorváti SC 1–6 (0–3)

Telkibánya, 50 néző. V.: Balázsi (Kiss B., Barnóczki).

Telkibánya: Szobota (Kiss) – Galyas, Gulyás, Budai (Sontra), Korotki (Gulyás), Dányi, Szabó, Bányai (Gyarmati), Király (Juhász), Ónodi, Balogh. Elnök: Szabóné Kiss Edit Beáta.

Erdőhorváti: Czakó (Fridrik) – Orosz B., Gáspár (Horváth), Mahalek, Orosz F., Bandor, Czibóka, Pajger (Makkai), Farkas (Orosz J.), Fedor, Farkas. Edző: Vojnár István.

G.: Sontra ill. Czibóka (2), Orosz, Fedor, Mahalek, Horváth.

Jók: senki ill. Orosz F., Czibóka, Fedor, Farkas II., Czakó

Szabóné Kiss Edit Beáta, elnök: – Jobbak voltunk, mint eddig, de még bőven csiszolnunk kell. Jó játékvezetői hármas.

Vojnár István: – Nem játszottunk jól, de a három pont az megvan.



Garadna-Talentum SC – Tokaj FC 3–4 (3–2)

Garadna, 100 néző. V.: Nagy F. (Szaniszló-Szabó, Bense).

Garadna: Ujj – Molnár, Lencsés (Bujnóczki), Fülöp, Kádár, Sabján (Szabó Martin), Szabó Márkó, Szakálos, Pecsenye, Orosz, Csonka. Edző: Berencsi László.

Tokaj: Mudri – Cseh, Tóth (Klaj), Kovács, Pásztor (Mihali), Molnár (Gombos), Kanczler, Bokor (Jaczkó), Juhász (Cseh), Cziczer, Anda. Edző: Mudri Mihály.

G.: Szakálos (2), Lencsés ill. Anda (4).

Jók: Kádár ill. Anda.

Berencsi László: – Teljesítményünk mélyen hullámzó, 0–2-ről visszajöttünk 3–2-re a félidőre, de sajnos a második félidőben rossz megoldások sorozatának köszönhetően, kettőt kaptunk és egy kihagyott zicceren kívül, másra nem futotta.

Mudri Mihály: – Kritikán aluli első félidő után, a másodikban észhez tértünk és megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.



Gönc VSE – Kenézlő SE 6–3 (1–1)

Gönc, 50 néző. V.: Csikai (Szutorcsik, Éliás).

Gönc: Jósvai (Holovnyák) – Hankó (Lakatos), Szarka, Molnár I. (Délceg), Szentpéteri (Tahi), Molnár M. (Batyi), Kiss, Molnár J. (Bodnár), Mátrai (Vojtovics), Hankó, Fülöp. Edző: Spisák Róbert.

Kenézlő: Mirájder – Horváth, Érháti (Bilku), Egyed, Tóth, Czibóka, Balogh, Pápai, Koleszár, Dandás, Tiszai. Edző: Kurucz Szabolcs.

G.: Kiss (2), Szentpéteri (2), Mátrai, Batyi ill. Tiszai, Horváth.

Jók: Kiss, Molnár, Fülöp ill. senki.

Spisák Róbert: – Ma gyengébb játékkal is magabiztosan tartottuk itthon a három pontot.

Kurucz Szabolcs: – Van ilyen, minden bizonnyal hamar kilábalunk a gödörből.