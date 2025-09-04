szeptember 4., csütörtök

Alapember

52 perce

Címkék#Szűcs Kornél#Championship#Plymouth Argyle FC#League One

Az idei szezonban sem megy a Plymouth Argyle csapatának. Szűcs Kornél új szerepkörben csapatánál.

Petró Bálint Benedek
Új szerepet kapott az Angliában légióskodó ex-diósgyőri

Szűcs Kornél együttese, a Plymouth Argyle a tavalyi idényben a Championship huszonharmadik helyén végzett, ami a másodosztályból való kiesést jelentette. A harmadosztályban (League One) sem sikerült azonban jól a rajt: az idény első hat mérkőzéséből ötöt elveszítettek, mindössze egyetlen győzelem mellett. Ennek következtében a csapat a 6. fordulót követően a huszonegyedik, már kiesést jelentő helyen áll.

Szűcs Kornél
Szűcs Kornél alapember az idei szezonban is. Fotó: Plymouth Argyle

Szűcs Kornél a pályán

A DVTK korábbi játékosa, Szűcs Kornél ugyanakkor stabil teljesítményt nyújt csapatában. A szezon eddigi mind a hat bajnokiját végigjátszotta, így egyértelműen a Plymouth védelmének egyik alappillére. Az első két mérkőzésen a védelem tengelyében kapott szerepet, míg az utóbbi négy fordulóban már a jobb oldalon bizonyíthatott. A klub a kupasorozatokban is érdekelt volt. Az Angol Ligakupa első fordulójában bravúros győzelmet arattak: a korábban Premier League-ben szereplő Queens Park Rangers ellen 3–2-re diadalmaskodtak, ahol a magyar védő kezdőként lépett pályára, és 65 perc jutott számára. A második fordulóban a Swansea City ellen azonban kisebb sérülés miatt nem szerepelt a keretben, csapata pedig végül büntetőpárbajban búcsúzott a sorozattól. Emellett a Plymouth az EFL Trophy küzdelmeiben is érdekelt, amelyben a League One és League Two csapatai, valamint a Premier League 16 U21-es együttes mérkőzik meg. A sorozat csoportkörében a zöld-fehérek eddig egy győzelmet arattak.

 

