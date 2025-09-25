szeptember 25., csütörtök

Köszönet

2 órája

Megszólalt az édesapját elveszítő labdarúgó

Édesapja elvesztése után nyilatkozott. Szőke Gergő köszönetét nyilvánította ki.

A múlt hét közben tragikus hirtelenséggel elhunyt Szőke Gergő édesapja. Az Újpest FC ellen történelmi sikert arattak a kék-sárgák múlt szombaton, amikor is 2–0-ra legyőzték a lila-fehéreket Mezőkövesden. 

Szőke Gergő
Szőke Gergő és csapattársai a lefújást követően. Fotó: KBSC

Szőke Gergő csereként lépett pályára a 85. percben, amikor is Kártik Bálintot váltotta. A kék-sárgák játékosához Sós Bence a gólját követően kiszaladt csapattársához, ezzel is jelezve, hogy a csapat tagjai mellette állnak. A Kolorcity Kazincbarcika SC 21 esztendős középpályása a klub honlapjának közösségi oldalán nyilatkozott:

- Köszönöm szépen mindenkinek, aki ebben a nehéz időszakban gondolt rám! Köszönöm a KBSC-családnak és a klub minden tagjának, hogy mellettem vannak és támogatnak! Apróságnak tűnik, de minden együttérzés és jó szó segít, hogy a pályán kívül és a pályán is újra top formában legyek – zárta gondolatait Szőke Gergő.

 


 

