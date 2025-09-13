,,Köszönöm szépen a Hernádnémeti SE-nek, hogy kipróbálhattam magam a felnőtt csapat élén, de sajnos megbuktam"

Rudabánya – Zubogy 4–3 (2–1)

Rudabánya, 30 néző. V.: Fercsák (Bóta, Ács).

Rudabánya: Stefán O. Zs. – Kovács I., Ádám B., Kálló L. (Lakatos M.), Kiss G., Beri R., Beri V., Dániel M., Dániel Sz., Beri J., Stefán O. Elnök: Vincze Sándor. Zubogy: Répáczki – Bányai, Mida, Kovács G., Jaczkó, Juhász, Köteles, Szendrei, Fülöp, Horváth K., Fehér. Elnök: Fehér Tibor. G.: Beri V. (2), Stefán O. (2), ill. Kovács G., Horváth K., Jaczkó. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Vincze Sándor: – A mérkőzés színvonala lehetett volna magasabb is, de a 3 pontot így is megszereztük. Sok sikert Zubogynak.

Fehér Tibor: – Alacsony színvonalú mérkőzésen a küzdelem dominált. Az egy pontot megérdemeltük volna. Gratulálok a hazaiaknak.

RSE II. Encs – Lak 5–2 (3–1)

Encs, 100 néző. V.: Nagy F. (Kiss B., Porkoláb M.).

RSE II. Encs: Balogh D. (Orosz) – Török, Tóth B., Petrényi (Klima), Szabó B., Kucsma, Rakaczki (Lakatos D.), Bauer, Hallai (Petró), Rontó (Hernádi), Havas (Sziránszki). Edző: Havas János. Lak: Siroki Sz. – Horváth R. (Lakatos E.), Siroki Zs. (Mogyoró), Ganyi M., Ganyi Á. (Lázi E.), Kiss E. (Kiss Á.), Szendrei, Ganyi P., Beri Zs., Ádám A. (Beri E.), Dániel I. Edző: Ganyi Gábor. G.: Rontó (2), Hallai, Szabó B., Sziránszki, ill. Dániel I., Lakatos E. Jók: az egész csapat, ill. Kiss E., Ádám A., Dániel J., Szendrei, Beri Zs.

Havas János: – Kiváló futballidőben, egy szimpatikus csapat ellen, minden adott volt egy jó meccshez, viszont nem csináltuk meg, amit meccs előtt elterveztünk, így végig nyílt maradt a mérkőzés. Köszönjük a tál ételt szeretteinknek. A továbbiakban sok sikert Lak csapatának.

Ganyi Gábor: – Egy hajtós meccset játszottunk az Encs otthonában. Meg volt a sanszunk az egyenlítésre, sajnos nem rúgtuk be a helyzeteinket, a végére elfáradtunk. Gratulálok az Encsnek, további sikereket kívánok nekik.

Onga – Boldva 1–1 (0–0)

Onga, 200 néző. V.: Nagy S. (Barnák, Sohajda).

Onga: Stumpf – Szabó Z. (Soltész), Száva L., Száva R., Hegedüs (Máté R.), Kleine, Tóth B. (Kolozsvári), Ruszó, Fángli, Tóth M., Juhász. Edző: Tóth Richárd. Boldva: Lakatos – Hankó, Roha, Halász (Sipos), Lázi Gy., Varga L. (Hankó I.), Asztalos (Magyar), Rácz, Hankó R., Horváth Z., Erdélyi. Edző: Váradi Béla. G.: Hegedüs, ill. Hankó I. Kiállítva: Juhász (66.). Jók: Fángli, Máté, ill. senki.

Tóth Richárd: – A kollégával csak abban tudok egyetérteni, hogy számukra jó volt a játékvezetés. Tíz emberrel is megvoltak a lehetőségeink, hogy lezárjuk a meccset, de ezeket ma nem sikerült értékesíteni. Meg kell becsülni az egy pontot is, a mai körülmények között.

Váradi Béla: – Gratulálok mindkét csapatnak. Mind a két oldalon akadtak lehetőségek, a végén sok ziccert hibáztunk. Jó játékvezetés.