1 órája
,,Köszönöm szépen a Hernádnémeti SE-nek, hogy kipróbálhattam magam a felnőtt csapat élén, de sajnos megbuktam"
Szombaton nagyüzem volt az Észak csoportban. A Szikszó a Bőcs otthonában vendégszerepelt.
A labdarúgó vármegyei II. osztály Észak csoport 4. fordulójában szombaton hat mérkőzést rendeztek. A Szikszó öt gólos győzelmet ünnepelhetett a Bőcs otthonában.
Labdarúgás: vármegyei II. osztály, Észak csoport, 4. forduló
Hernádnémeti – Sajószentpéter 3–4 (1–3)
Hernádnémeti, 50 néző. V.: Éliás (Turnyánszki, Porkoláb B.).
Hernádnémeti: Magyar – Kapi (Hajdú Bálint), Smidt, Lipták (Nagy L.), Dobos G. (Jávorszki), Balogh F., Mező Dominik (Koppány), Csóka (Hajdú Balázs), Mező Dániel, Balog Zs., Kertész (Orosz). Edző: Bárdos Károly. Sajószentpéter: Ander – Konkoly, Kovács A., Kresák, Vass (Mata), Bálint Cs., Molnár Á., Halász, Bagonyi, Taskó (Konkoly), Orosz. Elnök: Pasiczki Csaba. G.: Dobos G., Koppány, Hajdú Balázs, ill. Halász (2 – mindkettő 11-esből), Kovács A., Vass. Jók: senki, ill. az egész csapat.
Bárdos Károly: – Köszönöm szépen a Hernádnémeti SE-nek, hogy kipróbálhattam magam a felnőtt csapat élén, de sajnos megbuktam. A továbbiakban sok sikert a Hernádnémeti Sportegyesületnek!
Pasiczki Csaba: – Visszatértünk a bajnokságba egy szimpatikus és jó csapat otthonában.
Szikszói siker
Bőcs – Szikszó 3–5 (1–3)
Bőcs, 100 néző. V.: Bodnár (Fancsalszki, Puzsár).
Bőcs: Horváth A. – Nyircsák, Balázs L., Irhás I., Szabó I., Pataki, Irhás E., Hankó, Lakatos E., Kerekes, Szabó D. Edző: Zsiga Gyula. Szikszó: Kristóf – Horváth L. (Lizák), Rontó, Lipták (Varga Zs.), Horváth K., Balogh L. (Varga L.), Bodnár Cs., Ortó, Ruszó, Marincsák, Kupai (Bancsók). Edző: Korály Gábor. G.: Irhás I. (2 – egyiket 11-esből), Kerekes, ill. Ortó M. (3 – egyet 11-esből), Horváth M., Lakatos E. (öngól). Kiállítva: Balázs L. (23.), Pataki (79.), ill. Rontó (40.), Horváth K. (70.). Jók: senki, ill. az egész csapat.
Zsiga Gyula: – Ma mindent elkövettünk, hogy a vendégcsapat győztesen távozzon. További sok sikert Szikszónak.
Korály Gábor: – Megint csapatként futballoztunk. Jobb játékkal kerekedtünk a Bőcs fölé. A csapatszellem visz minket előre. Jó úton vagyunk. Kár az elvesztett játékosokért. További sok sikert Bőcsnek.
Rudabánya – Zubogy 4–3 (2–1)
Rudabánya, 30 néző. V.: Fercsák (Bóta, Ács).
Rudabánya: Stefán O. Zs. – Kovács I., Ádám B., Kálló L. (Lakatos M.), Kiss G., Beri R., Beri V., Dániel M., Dániel Sz., Beri J., Stefán O. Elnök: Vincze Sándor. Zubogy: Répáczki – Bányai, Mida, Kovács G., Jaczkó, Juhász, Köteles, Szendrei, Fülöp, Horváth K., Fehér. Elnök: Fehér Tibor. G.: Beri V. (2), Stefán O. (2), ill. Kovács G., Horváth K., Jaczkó. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Vincze Sándor: – A mérkőzés színvonala lehetett volna magasabb is, de a 3 pontot így is megszereztük. Sok sikert Zubogynak.
Fehér Tibor: – Alacsony színvonalú mérkőzésen a küzdelem dominált. Az egy pontot megérdemeltük volna. Gratulálok a hazaiaknak.
RSE II. Encs – Lak 5–2 (3–1)
Encs, 100 néző. V.: Nagy F. (Kiss B., Porkoláb M.).
RSE II. Encs: Balogh D. (Orosz) – Török, Tóth B., Petrényi (Klima), Szabó B., Kucsma, Rakaczki (Lakatos D.), Bauer, Hallai (Petró), Rontó (Hernádi), Havas (Sziránszki). Edző: Havas János. Lak: Siroki Sz. – Horváth R. (Lakatos E.), Siroki Zs. (Mogyoró), Ganyi M., Ganyi Á. (Lázi E.), Kiss E. (Kiss Á.), Szendrei, Ganyi P., Beri Zs., Ádám A. (Beri E.), Dániel I. Edző: Ganyi Gábor. G.: Rontó (2), Hallai, Szabó B., Sziránszki, ill. Dániel I., Lakatos E. Jók: az egész csapat, ill. Kiss E., Ádám A., Dániel J., Szendrei, Beri Zs.
Havas János: – Kiváló futballidőben, egy szimpatikus csapat ellen, minden adott volt egy jó meccshez, viszont nem csináltuk meg, amit meccs előtt elterveztünk, így végig nyílt maradt a mérkőzés. Köszönjük a tál ételt szeretteinknek. A továbbiakban sok sikert Lak csapatának.
Ganyi Gábor: – Egy hajtós meccset játszottunk az Encs otthonában. Meg volt a sanszunk az egyenlítésre, sajnos nem rúgtuk be a helyzeteinket, a végére elfáradtunk. Gratulálok az Encsnek, további sikereket kívánok nekik.
Onga – Boldva 1–1 (0–0)
Onga, 200 néző. V.: Nagy S. (Barnák, Sohajda).
Onga: Stumpf – Szabó Z. (Soltész), Száva L., Száva R., Hegedüs (Máté R.), Kleine, Tóth B. (Kolozsvári), Ruszó, Fángli, Tóth M., Juhász. Edző: Tóth Richárd. Boldva: Lakatos – Hankó, Roha, Halász (Sipos), Lázi Gy., Varga L. (Hankó I.), Asztalos (Magyar), Rácz, Hankó R., Horváth Z., Erdélyi. Edző: Váradi Béla. G.: Hegedüs, ill. Hankó I. Kiállítva: Juhász (66.). Jók: Fángli, Máté, ill. senki.
Tóth Richárd: – A kollégával csak abban tudok egyetérteni, hogy számukra jó volt a játékvezetés. Tíz emberrel is megvoltak a lehetőségeink, hogy lezárjuk a meccset, de ezeket ma nem sikerült értékesíteni. Meg kell becsülni az egy pontot is, a mai körülmények között.
Váradi Béla: – Gratulálok mindkét csapatnak. Mind a két oldalon akadtak lehetőségek, a végén sok ziccert hibáztunk. Jó játékvezetés.
Nagybarca – Szendrő 5–2 (3–2)
Nagybarca, 30 néző. V.: Iván K. (Görzsöny, Kapitány).
Nagybarca: Bendik – Bari L. (Bukovenszki), Váradi A., Berki Z., Berecz T., Bari D. (Zsámboki), Váradi R., Berecz K., Váradi M., Rácz, Dömötör. Edző: Berecz Tibor. Szendrő: Majoros – Kalocsai, Ádám A., Beri L., Ádám J., Beri Zs., Beri A., Beri Rajmund, Beri Roland, Jancsurák, Dányi. Elnök: Bári Ernő. G.: Berki Z. (3), Váradi, Rácz, ill. Dányi Sz., Ádám A. Jók: Berki Z (a mezőny legjobbja) és az egész csapat ill. senki.
Huszár Attila, elnök: – Büszke vagyok a csapatra a hozzáállás és a csapatszellem miatt. Ha ez a múlt héten is így lett volna, akkor is nyerünk.
Bári Ernő: – Gratulálok a hazaiaknak. Jó játékvezetés.
,,Korán hátrányba kerültünk, de utána óriási munkát tett bele a csapat "