A vendégek edzője: ,, egy kis meleg víz jól esett volna" - fotókkal!

Labdarúgás vármegyei I. osztály, 8. forduló

Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát – Bánhorváti-Sajóvölgye 0–2 (0–2)

Mezőcsát, zárt kapuk mögött. V.: Ebergényi (Skarupa, Dinyési).

Mezőcsát: Farkas – Sipos J. (Balogh, 74.), Tóth, Juhász (Erdei-Nagy, 46.), Erdélyi (Lovász L., 67.), Kalocsai, Lovász B., Balog, Új-Nagy, Bak, Sipos Z. Edző: Lasztóczi Péter.

Bánhorváti: Havasi – Lévai, Sziklai (Lovas, 86.), Boros (Gyenes, 38.), Filkóházi, Soltész, Pogonyi, Bochkor (Szita, 87.), Dostál (Ferkel, 89.), Iski, Oláh. Edző: Koleszár György.

G.: Bochkor (33.), Pogonyi (36.).

Jók: Sipos Z., Lovász B. ill. Pogonyi (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Lasztóczi Péter: – Ezek is mi vagyunk. Nekünk könnyen indult, de ma nem érdemeltünk egy pontot sem. Gratulálok Gyuri bá csapatának.

Koleszár György: – Nehezen indult, de óriásit küzdött a csapat.

Szerencs VSE –Sátoraljaújhelyi TKSE 4–1 (1–1)

Szerencs, 100 néző. V.: Balogh (Géresi, Granoviter).

Szerencs: Tóth Milán – Berta (Jábor, 90.), Jáger (Nagy, 90.), Ternyik (Buri, 81.), Kramcsák, Plavuscsák (Spéder, 74.), Godzsák, Berecz, Timár (Margitai, 87.), Palágyi, Szabó Zs. (Tóth Marcell, 87.). Edző: Uray Attila.

Sátoraljaújhely: Dienes – Dandás, Nagy E., Farkas (Kol, 81.), Bartha, Vojtovics, Czipf V., Czipf P., Hunyadi, Milik, Lukács. Edző: Nagy Zsolt Csaba.

G.: Jáger (73., 85.), Timár (23. –11-esből), Berta (69.) ill. Farkas (12.).

Jók: az egész csapat ill. senki.

Uray Attila: – Gratulálok a csapatomnak, volt tartásunk, mert hátrányból tudtunk fordítani. Megérdemeltük a három pontot.

Nagy Zsolt Csaba: – Az első tizenöt perc meghozta a gyümölcsét, az azt követő dolgokat nem tudom feldolgozni. Gratulálok a Szerencs csapatának.

Parasznya SE – Izsófalva 7–2 (4–0)

Parasznya, 100 néző. V.: Nagy F. (Kovács, Ablonczy).

Parasznya: Kosztyu – Major, Kovács (Pataki, 83.), Bári, Orosz (Palkó, 83.), Sramkó, Lekli (Czékus, 82.), Keményffy, Tóth K., Tóth L., Horváth Sz. (Vislohuzov, 76.). Edző: Konczvald István.

Izsófalva: Rézműves E. (Vermes, 46.) – Rézműves J., Csorba, Musa, Sipos, Lakatos, Márián, Dányi (Balogh, 46.), Járdánházy, Fehér (Nadanicsek, 46.), Filkóházi (Lehel, 54.). Edző: Barnóczky Attila.

G.: Lekli (35., 75., 81.), Horváth Sz. (34., 41.), Keményffy (29.), Orosz (68.) ill. Csorba (58., 70. – 11-esből).

Jók: az egész csapat ill. senki.

Konczvald István: – Hazatértünk.. Nagyon örülök, hogy ilyen nagyarányú győzelmet arattunk és már az első félidőben bebiztosítottuk a sikerünket ami egyben visszaigazolás is volt a héten elvégzett munka tükrében. Végig koncentráltan játszottunk, véghez vittük amit elterveztünk. Benne volt már ebben a csapatban ez a nagyarányú győzelem, amellyel szeretnénk megköszönni ezt a csodálatos komplexumot és pályát, amit ide teremtettek. Hajrá Parasznya, hajrá srácok.

Barnóczky Attila: – Gólgazdag mérkőzésen teljesen megérdemelt hazai siker. Sajnos hetek óta nincs velünk a szerencse se. Hogy hogyan tovább? Nem tudom! Gratulálok a hazai csapatnak.

BSK-Alsózsolca – Mezőkeresztes VSE 1–0 (0–0)

Alsózsolca, 100 néző. V.: Sántha P. (Forgács, Sántha Sz.).

Alsózsolca: Lövey – Hallgató, Jecs (Cservenyák, 80.), Üveges (Makónyi, 18.), Urbán, Nagy Z., Bóna, Herczeg (Horváth, 93.), Polényi T. (Rozsnyai, 88.), Lippai Á., Titkó G. (Dunai, 90.). Edző: Varacskai István.

Mezőkeresztes: Kertész V. – Fekete (Ludvig, 71.), Dávid F. (Burka, 66.), Sebestyén (Takács, 46.), Barta (Dorogi, 46.), Illés R., Tóth D., Rozgonyi (Nagy Á., 86.), Nagy Z., Varga, Bóta. Edző: Kertész Péter.

G.: Urbán (53.).

Kiállítva: Varga (41.).

Jók: az egész csapat ill. Illés R., Bóta.

Varacskai István: – Sikerült ma is nagyot küzdve és fegyelmezetten játszani, így egy izzadtságszagú három pontnak örülhettünk. Magán véleményem 24 év alázatos és becsületes munkájának nem így kellett volna véget érnie, aki kitartott a legrosszabb helyzetekben is és életben tartotta a sárospataki labdarúgást, azt illene megbecsülni akármilyen szelek fújnak is. Visszavárunk a pálya szélére Kovács Gabi barátunk.

Kertész Péter: – Jól kezdtük a mérkőzést. Irányítottuk a játékot, amíg valaki vagy valakik bele nem avatkoztak. Arroganciájával és egyoldalú döntéseivel büntette csapatunkat, amit a mérkőzés utáni egyeztetésnél is folytatott. Sajnálom a srácokat, ma nem ezt érdemelték. Gratulálok a hazai csapatnak és további sok sikert nekik.

Edelény-Borsodszer – BTE Felsőzsolca 5–3 (0–1)

Edelény, 200 néző. V.: Csikai (Porcs, Kiss B.).

Edelény: Galambvári – Mészáros Z. (Nagy F., 88.), Juhász (Nadanicsek, 91.), Mészáros R., Szurdok (Pataki, 86.), Fábián (Marczis, 84.), Berta, Hegedűs (Bakaja, 86.), Papp, Sipos P., Kakuk. Edző: Sándor Zsolt.

Felsőzsolca: Orosz – Kupcsik, Csordás-Gurbán (Zilahy, 84.), Lippai G., Kiss, Balogh D., Veréb, Agárdy, Harsányi (Glódi, 70.), Varga L., Molnár (Balog, 86.). Edző: Gulyás Dénes.

G.: Sipos P. (52., 86.), Mészáros Z. (70. – 11-esből), Fábián (75.), Szurdok (83.) ill. Csordás-Gurbán (10.), Balogh (74.), Zilahy (90.).

Jók: az egész csapat ill. Orosz B.

Sándor Zsolt: – Gratulálok a csapatomnak. Egy jó mérkőzésen egy jó csapat ellen, jó játékkal értékes győzelemmel köszöntjük Németh Attila elnökünket születésnapja alkalmából!

Gulyás Dénes: – Gratulálok Edelénynek!

Emődi ÁIDSE – Sajóbábonyi VSE 2–0 (0–0)

Emőd, 100 néző. V.: Jakab (Tóth I. T., Tóth P.).

Emőd: Giák – Nagy P. (Czető, 77.), Varga, Turcsik (Kósa, 90.), Vajda (Ádám L., 46.), Lőrincz P., Proczner (Rémiás, 63.), Mikolka (Dudás, 90.), Lőrincz L., Stumpf (Gáll, 80.), Csendom. Edző: Puskás Tibor.

Sajóbábony: Gergely – Bucsák (Csattos, 73.), Bodnár, Németh D., Németh B., Titkó, Nagy (Filetóth, 59.) Tóth I., Gere (Madarász, 79.), Tóth T., Sebők (Rontó, 89.). Játékos-edző: Tóth Tibor.

G.: Stumpf (49.), Turcsik (70.).

Kiállítva: Tóth T. (91.).

Jók: az egész csapat ill. az egész csapat.

Puskás Tibor: – Szikrázóan kemény, helyenként durva mérkőzésen a második félidőben felőröltük az ellenfelünket és a helyzeteink alapján megérdemelt győzelmet arattunk. További sok sikert a bábonyi barátainknak.

Tóth Tibor: – Nem gondolom, hogy Emődnek szüksége van ilyen mértékű játékvezetői ténykedésre. Fél csapat beteg, bár egy kis meleg víz jól esett volna. További sok sikert az Emődnek.

Szirmabesenyő – Tállya RSE 1–1 (0–0)

Szirmabesenyő, 150 néző. V.: Tiszóczki (Nagy G., Varga I. Z.).

Szirmabesenyő: György M. – Nagy D., Leczó, Leskó, Péter I. (Eperjesi Á., 85.), Mészáros B. (Orosz, 76.), Rem (Potyka, 71.), Horváth Zs., Nyíri (Pallai, 87.), Figeczki, Sóskuti. Edző: György Gábor.

Tállya: Juhász – Horváth B. (Varga, 59.), Pecsenye, Török, Holló, Fazekas, Zsiga (Koc, 85.), Budai (Molnár, 46.), Ujvári, Varga A., Kontra. Edző: Martis Ferenc.

G.: Horváth Zs. (92.), Molnár (66.).

Jók: Leskó (a mezőny legjobbja), Sóskuti ill. Török, Holló, Molnár.

György Gábor: – Kegyesek voltunk az ellenfélhez, de vesztettünk két pontot. A második félidőt agyonnyertük.

Martis Ferenc: – Igazságos döntetlen.