szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

12°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei elit

2 órája

A vendégek edzője: ,, egy kis meleg víz jól esett volna" - fotókkal!

Címkék#Szerencs VSE#megyei foci#Emődi ÁIDSE

Gólokban ebben a fordulóban sem volt hiány. A Szerencs hazai környezetben lépett pályára.

A vendégek edzője: ,, egy kis meleg víz jól esett volna" - fotókkal!

Fotó: TAKACS JOCI

A labdarúgó vármegyei I. osztály 8. fordulójában szombaton hét mérkőzést rendeztek. A Szerencs megszerezte első győzelmét. 

Szerencs
Szerencs otthon tartotta a három pontot. Fotó: TAKACS JOCI

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Szerencs-VSE-Sátoraljaújhely-TKSE mérkőzés

Fotók: Takács József

Szerencs hátrányból fordította meg a találkozót

Labdarúgás vármegyei I. osztály, 8. forduló

Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát – Bánhorváti-Sajóvölgye 0–2 (0–2)
Mezőcsát, zárt kapuk mögött. V.: Ebergényi (Skarupa, Dinyési).
Mezőcsát: Farkas – Sipos J. (Balogh, 74.), Tóth, Juhász (Erdei-Nagy, 46.), Erdélyi (Lovász L., 67.), Kalocsai, Lovász B., Balog, Új-Nagy, Bak, Sipos Z. Edző: Lasztóczi Péter.
Bánhorváti: Havasi – Lévai, Sziklai (Lovas, 86.), Boros (Gyenes, 38.), Filkóházi, Soltész, Pogonyi, Bochkor (Szita, 87.), Dostál (Ferkel, 89.), Iski, Oláh. Edző: Koleszár György.
G.: Bochkor (33.), Pogonyi (36.).
Jók: Sipos Z., Lovász B. ill. Pogonyi (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.
Lasztóczi Péter: – Ezek is mi vagyunk. Nekünk könnyen indult, de ma nem érdemeltünk egy pontot sem. Gratulálok Gyuri bá csapatának.
Koleszár György: – Nehezen indult, de óriásit küzdött a csapat.

 

Szerencs VSE –Sátoraljaújhelyi TKSE 4–1 (1–1)
Szerencs, 100 néző. V.: Balogh (Géresi, Granoviter).
Szerencs: Tóth Milán – Berta (Jábor, 90.), Jáger (Nagy, 90.), Ternyik (Buri, 81.), Kramcsák, Plavuscsák (Spéder, 74.), Godzsák, Berecz, Timár (Margitai, 87.), Palágyi, Szabó Zs. (Tóth Marcell, 87.). Edző: Uray Attila.
Sátoraljaújhely: Dienes – Dandás, Nagy E., Farkas (Kol, 81.), Bartha, Vojtovics, Czipf V., Czipf P., Hunyadi, Milik, Lukács. Edző: Nagy Zsolt Csaba.
G.: Jáger (73., 85.), Timár (23. –11-esből), Berta (69.) ill. Farkas (12.).
Jók: az egész csapat ill. senki.
Uray Attila: – Gratulálok a csapatomnak, volt tartásunk, mert hátrányból tudtunk fordítani. Megérdemeltük a három pontot.
Nagy Zsolt Csaba: – Az első tizenöt perc meghozta a gyümölcsét, az azt követő dolgokat nem tudom feldolgozni. Gratulálok a Szerencs csapatának.

 

Parasznya SE – Izsófalva  7–2 (4–0)
Parasznya, 100 néző. V.: Nagy F. (Kovács, Ablonczy).
Parasznya: Kosztyu – Major, Kovács (Pataki, 83.), Bári, Orosz (Palkó, 83.), Sramkó, Lekli (Czékus, 82.), Keményffy, Tóth K., Tóth L., Horváth Sz. (Vislohuzov, 76.). Edző: Konczvald István.
Izsófalva: Rézműves E. (Vermes, 46.) – Rézműves J., Csorba, Musa, Sipos, Lakatos, Márián, Dányi (Balogh, 46.), Járdánházy, Fehér (Nadanicsek, 46.), Filkóházi (Lehel, 54.). Edző: Barnóczky Attila.
G.: Lekli (35., 75., 81.), Horváth Sz. (34., 41.), Keményffy (29.), Orosz (68.) ill. Csorba (58., 70. – 11-esből).
Jók: az egész csapat ill. senki.
Konczvald István: – Hazatértünk..  Nagyon örülök, hogy ilyen nagyarányú győzelmet arattunk és már az első félidőben bebiztosítottuk a sikerünket ami egyben visszaigazolás is volt a héten elvégzett munka tükrében. Végig koncentráltan játszottunk, véghez vittük amit elterveztünk. Benne volt már ebben a csapatban ez a nagyarányú győzelem, amellyel szeretnénk megköszönni ezt a csodálatos komplexumot és pályát, amit ide teremtettek. Hajrá Parasznya, hajrá srácok.
Barnóczky Attila: – Gólgazdag mérkőzésen teljesen megérdemelt hazai siker. Sajnos hetek óta nincs velünk a szerencse se. Hogy hogyan tovább? Nem tudom! Gratulálok a hazai csapatnak.

 

BSK-Alsózsolca – Mezőkeresztes VSE 1–0 (0–0)
Alsózsolca, 100 néző. V.: Sántha P. (Forgács, Sántha Sz.).
Alsózsolca: Lövey – Hallgató, Jecs (Cservenyák, 80.), Üveges (Makónyi, 18.), Urbán, Nagy Z., Bóna, Herczeg (Horváth, 93.), Polényi T. (Rozsnyai, 88.), Lippai Á., Titkó G. (Dunai, 90.). Edző: Varacskai István.
Mezőkeresztes: Kertész V. – Fekete (Ludvig, 71.), Dávid F. (Burka, 66.), Sebestyén (Takács, 46.), Barta (Dorogi, 46.), Illés R., Tóth D., Rozgonyi (Nagy Á., 86.), Nagy Z., Varga, Bóta. Edző: Kertész Péter.
G.: Urbán (53.).
Kiállítva: Varga (41.).
Jók: az egész csapat ill. Illés R., Bóta.
Varacskai István: – Sikerült ma is nagyot küzdve és fegyelmezetten játszani, így egy izzadtságszagú három pontnak örülhettünk. Magán véleményem 24 év alázatos és becsületes munkájának nem így kellett volna véget érnie, aki kitartott a legrosszabb helyzetekben is és életben tartotta a sárospataki labdarúgást, azt illene megbecsülni akármilyen szelek fújnak is. Visszavárunk a pálya szélére Kovács Gabi barátunk.
Kertész Péter: – Jól kezdtük a mérkőzést. Irányítottuk a játékot, amíg valaki vagy valakik bele nem avatkoztak. Arroganciájával és egyoldalú döntéseivel büntette csapatunkat, amit a mérkőzés utáni egyeztetésnél is folytatott. Sajnálom a srácokat, ma nem ezt érdemelték. Gratulálok a hazai csapatnak és további sok sikert nekik.

 

Edelény-Borsodszer – BTE Felsőzsolca  5–3 (0–1)
Edelény, 200  néző. V.: Csikai (Porcs, Kiss B.).
Edelény: Galambvári – Mészáros Z. (Nagy F., 88.), Juhász (Nadanicsek, 91.), Mészáros R., Szurdok (Pataki, 86.), Fábián (Marczis, 84.), Berta, Hegedűs (Bakaja, 86.), Papp, Sipos P., Kakuk. Edző: Sándor Zsolt.
Felsőzsolca: Orosz – Kupcsik, Csordás-Gurbán (Zilahy, 84.), Lippai G., Kiss, Balogh D., Veréb, Agárdy, Harsányi (Glódi, 70.), Varga L., Molnár (Balog, 86.). Edző: Gulyás Dénes.
G.: Sipos P. (52., 86.), Mészáros Z. (70. – 11-esből), Fábián (75.), Szurdok (83.) ill. Csordás-Gurbán (10.), Balogh (74.), Zilahy (90.).
Jók: az egész csapat ill. Orosz B.
Sándor Zsolt: – Gratulálok a csapatomnak. Egy jó mérkőzésen egy jó csapat ellen, jó játékkal értékes győzelemmel köszöntjük Németh Attila elnökünket születésnapja alkalmából! 
Gulyás Dénes: – Gratulálok Edelénynek!

 

Emődi ÁIDSE – Sajóbábonyi VSE 2–0 (0–0)
Emőd, 100 néző. V.: Jakab (Tóth I. T., Tóth P.).
Emőd: Giák – Nagy P. (Czető, 77.), Varga, Turcsik (Kósa, 90.), Vajda (Ádám L., 46.), Lőrincz P., Proczner (Rémiás, 63.), Mikolka (Dudás, 90.), Lőrincz L., Stumpf (Gáll, 80.), Csendom. Edző: Puskás Tibor.
Sajóbábony: Gergely – Bucsák (Csattos, 73.), Bodnár, Németh D., Németh B., Titkó, Nagy (Filetóth, 59.) Tóth I., Gere (Madarász, 79.), Tóth T., Sebők (Rontó, 89.). Játékos-edző: Tóth Tibor.
G.: Stumpf (49.), Turcsik (70.).
Kiállítva: Tóth T. (91.).
Jók: az egész csapat ill. az egész csapat.
Puskás Tibor: – Szikrázóan kemény, helyenként durva mérkőzésen a második félidőben felőröltük az ellenfelünket és a helyzeteink alapján megérdemelt győzelmet arattunk. További sok sikert a bábonyi barátainknak.
Tóth Tibor: – Nem gondolom, hogy Emődnek szüksége van ilyen mértékű játékvezetői ténykedésre. Fél csapat beteg, bár egy kis meleg víz jól esett volna. További sok sikert az Emődnek.

 

Szirmabesenyő – Tállya RSE 1–1 (0–0)
Szirmabesenyő, 150 néző. V.: Tiszóczki (Nagy G., Varga I. Z.).
Szirmabesenyő: György M. – Nagy D., Leczó, Leskó, Péter I. (Eperjesi Á., 85.), Mészáros B. (Orosz, 76.), Rem (Potyka, 71.), Horváth Zs., Nyíri (Pallai, 87.), Figeczki, Sóskuti. Edző: György Gábor.
Tállya: Juhász – Horváth B. (Varga, 59.), Pecsenye, Török, Holló, Fazekas, Zsiga (Koc, 85.), Budai (Molnár, 46.), Ujvári, Varga A., Kontra. Edző: Martis Ferenc.
G.: Horváth Zs. (92.), Molnár (66.).
Jók: Leskó (a mezőny legjobbja), Sóskuti ill. Török, Holló, Molnár.
György Gábor: – Kegyesek voltunk az ellenfélhez, de vesztettünk két pontot. A második félidőt agyonnyertük. 
Martis Ferenc: – Igazságos döntetlen.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu