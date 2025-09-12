Botrány a megyei fociban! Eltiltások, pénzbüntetések záporoztak a legutóbbi forduló után

Az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi fegyelmi határozatokat hozta a vármegyei I., és II. osztályú csapatainál. Szerencs csapatának játékosa sem úszta meg.

Szerencs futballistáját, Godzsák Györgyöt két mérkőzésre tiltották el. Fotó: illusztráció

Szerencs együttesének játékosát ,,elmeszelték"