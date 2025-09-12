2 órája
Botrány a megyei fociban! Eltiltások, pénzbüntetések záporoztak a legutóbbi forduló után
Ülésezett a fegyelmi bizottság. Szerencs csapata ennyi mérkőzésen kénytelen nélkülözni játékosát.
Az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi fegyelmi határozatokat hozta a vármegyei I., és II. osztályú csapatainál. Szerencs csapatának játékosa sem úszta meg.
Szerencs együttesének játékosát ,,elmeszelték"
Vármegyei I. osztály
– Harsányi Dénes (Felsőzsolca) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Godzsák György (Szerencs) 2 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Sándor Kristóf Illés (MVSC) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Stumpf Ákos (Emőd) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– ,,Színes" lapok miatt Emőd és Tállya csapatának 18.000 Ft pénzbüntetés.
Vármegyei II. osztály
Kelet csoport
– Taktaszada csapata írásbeli figyelmeztetés részesült.
Közép csoport
– Boldizsár János (Cserépfalu) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Horváth Péter (Tiszakeszi) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Hegedűs Patrik (Hejőpapi) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– ,, Színes" lapok miatt Hejőpapi csapatának 15.000 Ft pénzbüntetés, Tiszakeszi csapatának 20.000 Ft pénzbüntetés.