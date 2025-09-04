1 órája
Durva! Zárt kapuk mögött kell játszaniuk, két játékosukat jövő nyárig nélkülözniük kell
A fegyelmi bizottság ülésezett. A Szendrő csapatát súlyosan büntették.
Az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi fegyelmi határozatokat hozta a vármegyei I., és II. osztályú csapatainál. A Szendrő csapata komoly büntetést kapott.
A Szendrő csapatát súlyosan szankcionálták
Vármegyei I. osztály:
– Leskó Miklós (Szirmabesenyő) 3 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Sóskúti Balázs (Szirmabesenyő) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Dienes Tamás (Sátoraljaújhely) 5 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Nagy Zsolt Csaba (Sátoraljaújhely, vezetőedző) 2 felnőtt bajnoki mérkőzésre eltiltva.
– ,,Színes" lapok miatt a Gesztely csapatának 15.000 Ft pénzbüntetés.
Vármegyei II. osztály
Észak csoport:
– Juhász Tibor (Zubogy) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva
– Varga Levente (Szikszó) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Harmati Levente (Boldva) 2025.10.10-ig mérkőzésektől eltiltva
– Ádám Jenő és Ádám Márk (Szendrő) 2026.06.01-ig mérkőzésektől eltiltva.
– Szendrő csapatának 4 soron következő hazai találkozójára zártkapus mérkőzést rendeltek el, emellett szövetségi ellenőr fogadása, illetve a rendezői létszám felemelése 15 főre, 3 soron következő hazai mérkőzésre, ,,színes" lapok miatt 17.500 Ft pénzbüntetés.
– ,,Színes" lapok miatt Nagybarca csapatának 15.000 Ft pénzbüntetés.
Kelet csoport:
– Balogh Bence (Kenézlő) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Hisák Rómeó István (Taktaszada) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
Közép csoport:
– Kovács Ádám (Bükkábrány) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Nyékládháza és Köröm csapatának rendezői létszám felemelése 12 főre 2 soron következő hazai mérkőzésen, illetve szövetségi ellenőr fogadása 2 hazai mérkőzésen.
– ,,Színes" lapok miatt Mályi csapatának 12.500 Ft pénzbüntetés.
