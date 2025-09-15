szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

21°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Torna

1 órája

Idén is tornával emlékeztek meg az egykori vármegyei sportvezetőről

Címkék#kosárlabda#DVTK kosárlabda#Miskolci Egyetem

Nyolcadik alkalommal rendezték meg. A Szaniszló Sándor emléktornán két összecsapást játszottak.

Boon.hu
Idén is tornával emlékeztek meg az egykori vármegyei sportvezetőről

Fotó: Kiss Viktor Fotografus

A B.-A.-Z. Vármegyei Kosárlabda Szövetség szeptember 13-án, szombaton, Miskolcon rendezte meg a 8. Szaniszló Sándor Emléktornát, melyen ezúttal egy-egy női és férfi mérkőzést játszottak. A hölgyeknél nyert a Diósgyőr, a férfiaknál a házigazdák mindössze egy ponttal maradtak alul a Nyíregyházával szemben.

Szaniszló Sándor
Dr. Fazekas Csaba (balról), Fuhrmann Géza, Szendrey Tibor és Bene Szilárd a díjátadást és a koszorúzást követően a Miskolci Egyetem Körcsarnokában, mögöttük az elhunyt sportvezető, Szaniszló Sándor emléktáblája.  Fotó: Kiss Viktor Fotografus

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Szaniszló Sándor emléktorna: 

A magyar kosárlabda sport, a miskolci és a Miskolci Egyetem sportéletének egykori, évtizedeken át meghatározó alakjának, Szaniszló Sándornak az emlékére megrendezett, hagyományos tornán idén a DVTK HunTherm és az FCC UAV Arad női, illetve a Hübner Nyíregyháza BS és a Peka Bau-MEAFC Wolves férfi csapatai mérték össze tudásukat. A DVTK Arénában 16 órától mérkőztek meg a felek. A házigazdák magabiztos sikert arattak: DVTK HunTherm – FCC UAV Arad 98–38 (18–2, 29–16, 23–9, 28–11)

A Miskolci Egyetem Körcsarnokában 17 órakor kezdődött a miskolciak és a nyíregyháziak összecsapása, melynek szünetében dr. Fazekas Csaba, a B.-A.-Z. Vármegyei Kosárlabda Szövetség elnöke és Bene Szilárd, a sportszervezet ügyvezetője átadta a 2022-ben alapított, a sportágban hosszú évtizedek óta sikeresen tevékenykedő szakemberek munkáját elismerő „B.-A.-Z. Vármegyei Kosárlabdázásáért” díjakat. Idén a miskolci Fuhrmann Géza és a tiszaújvárosi Szendrey Tibor vehette át az elismerést. A díjátadót követően dr. Fazekas Csaba, Fuhrmann Géza és Szendrey Tibor a Körcsarnok előterében megkoszorúzta Szaniszló Sándor emléktábláját.
A végig kiélezett, a bajnoki rajt előtti felkészülést kiválóan szolgáló, helyenként nagy iramú mérkőzést, kiélezett küzdelmet hozó mérkőzést végül mindössze egy ponttal a nyírségiek nyerték meg: Peka Bau-MEAFC Wolves – Hübner Nyíregyháza BS 91–92 (25–27, 22–20, 23–28, 21–17).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu