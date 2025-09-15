Idén is tornával emlékeztek meg az egykori vármegyei sportvezetőről

A B.-A.-Z. Vármegyei Kosárlabda Szövetség szeptember 13-án, szombaton, Miskolcon rendezte meg a 8. Szaniszló Sándor Emléktornát, melyen ezúttal egy-egy női és férfi mérkőzést játszottak. A hölgyeknél nyert a Diósgyőr, a férfiaknál a házigazdák mindössze egy ponttal maradtak alul a Nyíregyházával szemben.

Dr. Fazekas Csaba (balról), Fuhrmann Géza, Szendrey Tibor és Bene Szilárd a díjátadást és a koszorúzást követően a Miskolci Egyetem Körcsarnokában, mögöttük az elhunyt sportvezető, Szaniszló Sándor emléktáblája. Fotó: Kiss Viktor Fotografus

Szaniszló Sándor emléktorna:

A magyar kosárlabda sport, a miskolci és a Miskolci Egyetem sportéletének egykori, évtizedeken át meghatározó alakjának, Szaniszló Sándornak az emlékére megrendezett, hagyományos tornán idén a DVTK HunTherm és az FCC UAV Arad női, illetve a Hübner Nyíregyháza BS és a Peka Bau-MEAFC Wolves férfi csapatai mérték össze tudásukat. A DVTK Arénában 16 órától mérkőztek meg a felek. A házigazdák magabiztos sikert arattak: DVTK HunTherm – FCC UAV Arad 98–38 (18–2, 29–16, 23–9, 28–11)

A Miskolci Egyetem Körcsarnokában 17 órakor kezdődött a miskolciak és a nyíregyháziak összecsapása, melynek szünetében dr. Fazekas Csaba, a B.-A.-Z. Vármegyei Kosárlabda Szövetség elnöke és Bene Szilárd, a sportszervezet ügyvezetője átadta a 2022-ben alapított, a sportágban hosszú évtizedek óta sikeresen tevékenykedő szakemberek munkáját elismerő „B.-A.-Z. Vármegyei Kosárlabdázásáért” díjakat. Idén a miskolci Fuhrmann Géza és a tiszaújvárosi Szendrey Tibor vehette át az elismerést. A díjátadót követően dr. Fazekas Csaba, Fuhrmann Géza és Szendrey Tibor a Körcsarnok előterében megkoszorúzta Szaniszló Sándor emléktábláját.

A végig kiélezett, a bajnoki rajt előtti felkészülést kiválóan szolgáló, helyenként nagy iramú mérkőzést, kiélezett küzdelmet hozó mérkőzést végül mindössze egy ponttal a nyírségiek nyerték meg: Peka Bau-MEAFC Wolves – Hübner Nyíregyháza BS 91–92 (25–27, 22–20, 23–28, 21–17).