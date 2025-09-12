5 órája
Farkasoktól retteghetnek a nyíregyháziak
A DVTK és a MEAFC is pályán. Szombaton jön a nyolcadik Szaniszló Sándor Emléktorna.
A B.-A.-Z. Vármegyei Kosárlabda Szövetség szeptember 13-án, szombaton már nyolcadik alkalommal rendezi meg Miskolcon a Szaniszló Sándor Emléktornát, melyen ezúttal egy-egy női és férfi mérkőzést játszanak.
Mint azt Bene Szilárd főszervezőtől, a rendező vármegyei szövetség ügyvezetőjétől megtudtuk, a magyar kosárlabda sport, a miskolci és a Miskolci Egyetem sportéletének egykori, évtizedeken át meghatározó alakjának, Szaniszló Sándornak az emlékére megrendezendő, hagyományos tornán idén a DVTK HUNTHERM és az FCC UAV Arad női, illetve a HÜBNER Nyíregyháza BS és a Peka Bau-MEAFC Wolves férfi csapatai mérik össze tudásukat. A Miskolci Egyetem Körcsarnokában, a férfi mérkőzés szünetében, 17:45 órakor adják át az idei "B.-A.-Z. Vármegye kosárlabdázásáért" díjat, melyet idén a miskolci Fuhrmann Géza és a tiszaújvárosi Szendrey Tibor vehet át. Ezt követően - a Körcsarnok előterében - megkoszorúzzák Szaniszló Sándor emléktábláját.
A Miskolci Egyetem Körcsarnokában rendezendő mérkőzésre nem kell belépőjegyet váltani, míg a DVTK Arénában rendezendő találkozót 500 forintos belépő megvásárlásával lehet megtekinteni.
A Szaniszló Sándor emléktorna program
Szeptember 13., szombat:
16.00: DVTK HUNTHERM - FCC UAV Arad /női, DVTK Aréna/
17.00: Peka Bau-MEAFC Wolves - HÜBNER Nyíregyháza BS /férfi, Miskolci Egyetem Körcsarnoka/
17.45: A „B.-A.-Z. Vármegyei Kosárlabdázásért” díjak átadása; a Szaniszló Sándor-emléktábla megkoszorúzása /Miskolci Egyetem Körcsarnoka/.