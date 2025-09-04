Váltás
51 perce
Az első három bajnokin még kezdőként számítottak rá – a másodosztályban folytatja a Kazincbarcika támadója
Kölcsönben folytatja a Kazincbarcika támadója. Szabó Máté egy évig az Ajkát segti.
Szabó Máté, a Kolorcity Kazincbarcika SC támadója következő egy évet kölcsönben folytatja az másodosztályban szereplő Ajka együttesénél. A 26 esztendős szélsőre Kuttor Attila a Fizz Liga első három fordulójában még kezdőként számított, ám az ezt követő két NB I -es mérkőzésen egyszer a kispadról nézte végig a találkozót, egyszer pedig a padról beállva bizonyíthatott.
