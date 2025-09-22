Hét meccs, nulla pont, két rúgott gól – az elnök azért dicséri is a csapatát

A 7. fordulót rendezték meg az előző hét végén a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei első osztályban. Szombaton a Sátoraljaújhelyi TKSE a Parasznya SE együttesét fogadta, és szenvedett 3-1-es vereséget, úgy, hogy a 66. perctől Balogh Bálint kiállítása miatt emberhátrányban játszott. A zempléniek tehát továbbra is nyeretlenek a pontvadászatban, 2-34-es gólkülönbséggel állnak a táblázat utolsó helyén, 0 egységgel. Az STK egyébként a 2024/2025-ös bajnokságban a vármegyei II. osztály Kelet csoportjában a bajnok Tiszaladány KSIE mögött a második helyen végzett, de adott be amatőr licenckérelmet, és az igazgatóság fel is kérte az élvonalbeli részvételre, amit elfogadtak.

Nagy Zsolt Csaba, a Sátoraljaújhely elnök-edzője Fotó: magánarchívum

NB-sek is vannak

– Azért vállaltuk a vármegyei I. osztályt, és azért adtuk be a licenckérelmet, hogy egyrészt a város mutassa meg magát magasabb szinten, és hasonló módon a játékosok is próbálják ki, méressék meg magukat egy ,,lépcsővel" feljebb – mondta Nagy Zsolt Csaba, az STK elnök-edzője. – Az indulás előtt is tudtuk, hogy nem lesz könnyű menet ez az évad. Nehéz volt játékosokat igazolunk, ami már a felkészülésre rányomta a bélyegét. Négyen jöttek hozzánk a holtidényben, valamennyien a vármegyei II-ből. Amennyiben bárki megnézi a vármegyei I. osztályt, és mérlegre teszi azt a vármegyei II-vel, akkor egyértelmű, hogy óriási a különbség. A csapatoknál jóval több az edzés, ez a fizikai alap sokszor döntő, nem is beszélve arról, hogy több klubnál találhatunk olyan futballistákat, nem is keveset, akik korábban NB-s bajnokságban fociztak. Itt kiemelném például Eperjesi Gábort, az emődiek játékosát, akinek 105 NB I-es mérkőzése van... Ez a bajnokságnak jó, hiszen ők emelik a színvonalat, viszont pár más egyesület, például mi is, nem tudunk ilyen kaliberű labdarúgókat, akadémistákat megszerezni. Egyszerűen túl messze vagyunk Miskolctól, Kazincbarcikától, Mezőkövesdtől, Putnoktól, Ózdtól, amelynek környékére jobban elmennek a játékosok, és jobban is vannak játékosok. Ezzel nehéz versenyezni.

