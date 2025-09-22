2 órája
Hét meccs, nulla pont, két rúgott gól – az elnök azért dicséri is a csapatát
Tudták, hogy nem lesz könnyű. A Sátoraljaújhely az utolsó helyen áll a vármegyei élvonalban.
A 7. fordulót rendezték meg az előző hét végén a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei első osztályban. Szombaton a Sátoraljaújhelyi TKSE a Parasznya SE együttesét fogadta, és szenvedett 3-1-es vereséget, úgy, hogy a 66. perctől Balogh Bálint kiállítása miatt emberhátrányban játszott. A zempléniek tehát továbbra is nyeretlenek a pontvadászatban, 2-34-es gólkülönbséggel állnak a táblázat utolsó helyén, 0 egységgel. Az STK egyébként a 2024/2025-ös bajnokságban a vármegyei II. osztály Kelet csoportjában a bajnok Tiszaladány KSIE mögött a második helyen végzett, de adott be amatőr licenckérelmet, és az igazgatóság fel is kérte az élvonalbeli részvételre, amit elfogadtak.
NB-sek is vannak
– Azért vállaltuk a vármegyei I. osztályt, és azért adtuk be a licenckérelmet, hogy egyrészt a város mutassa meg magát magasabb szinten, és hasonló módon a játékosok is próbálják ki, méressék meg magukat egy ,,lépcsővel" feljebb – mondta Nagy Zsolt Csaba, az STK elnök-edzője. – Az indulás előtt is tudtuk, hogy nem lesz könnyű menet ez az évad. Nehéz volt játékosokat igazolunk, ami már a felkészülésre rányomta a bélyegét. Négyen jöttek hozzánk a holtidényben, valamennyien a vármegyei II-ből. Amennyiben bárki megnézi a vármegyei I. osztályt, és mérlegre teszi azt a vármegyei II-vel, akkor egyértelmű, hogy óriási a különbség. A csapatoknál jóval több az edzés, ez a fizikai alap sokszor döntő, nem is beszélve arról, hogy több klubnál találhatunk olyan futballistákat, nem is keveset, akik korábban NB-s bajnokságban fociztak. Itt kiemelném például Eperjesi Gábort, az emődiek játékosát, akinek 105 NB I-es mérkőzése van... Ez a bajnokságnak jó, hiszen ők emelik a színvonalat, viszont pár más egyesület, például mi is, nem tudunk ilyen kaliberű labdarúgókat, akadémistákat megszerezni. Egyszerűen túl messze vagyunk Miskolctól, Kazincbarcikától, Mezőkövesdtől, Putnoktól, Ózdtól, amelynek környékére jobban elmennek a játékosok, és jobban is vannak játékosok. Ezzel nehéz versenyezni.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Sátoraljaújhely: négy kiállítás
Nagy Zsolt Csaba hozzáfűzte, hogy sérülések is hátráltatták őket, hogy ki tudjanak állni a legjobb csapatukkal.
– Ezzel gyakorlatilag az elejétől küzdünk, és elsősorban a csatársort érintette. Nekünk nem mindegy, hogy adott esetben egy-két, vagy netán több ember ilyen ok miatt több hétre kiesik, ami átszervezéssel jár, nem biztos, hogy akkor mindenki ott szerepel, ami az eredeti posztja lenne. Mindezt tetézte az, hogy fegyelmezetlenségből fakadóan már kaptunk 4 piros lapot, ezen is mindenképpen javítanunk kell, mert emberhátrányban, ilyen ellenfelek ellen, még sokkal nehezebb. Már nem egyszer nyilatkoztam az adott meccs után, hogy a javulás ellenére még mindig vannak olyan hibák, amik a vármegyei II-ben belefértek, itt viszont már könyörtelenül kihasználják az ellenfelek. Kell még rutinszerzés, fel kell nőnünk a játék magasabb intenzitásához, üteméhez, gyorsabban kell gondolkodni a pályán.
Új gondolkodásmód
Az elnök-edző mindezek ellenére dicsérte csapatát.
– Nem lehet egy rossz szavam sem a srácokra, igyekeznek, kiteszik a szívüket-lelküket a pályán – nyomatékosította Nagy Zsolt Csaba. – Hajtás van, a fejlődést látom, ügyes fiataljaink vannak, a kivitelezésben vannak problémák, ha itt (is) tudnánk javulni, akkor az megmutatkozna az eredményességben. A mezőnyben sokszor vagyunk fölényben, de a kapu előterében, közelében nem a megfelelő döntések születnek, a befejezésekkel hadilábon állunk, vagy egyszerűen csak elpártol mellőlünk a szerencse. Volt is, lesz is beszélgetés, át fogjuk értékelni a dolgokat, próbálunk bevezetni egy új rendszert, egy új gondolkodásmódot. Egy szív-egy csapat alapon szeretnénk a továbbiakban ,,menni", bízunk abban, hogy a jövőben azok a bizonyos nüanszok a mi oldalunkon lesznek, és akkor átszakad az a bizonyos gát a játékosokban. Nem azzal akarunk foglalkozni, hogy hányadikok vagyunk, megpróbálunk felszabadultan játszani, nem a hibásakat keressük, hanem a kiutat, meg akarjuk mutatni magunknak, és a bennünket támogatóknak, a városnak, amely mindenben segít, hogy többre vagyunk képesek. Kérünk még egy kis türelmet, mert a munkának lesz gyümölcse. A téli szünetben majd jó lenne, ha tudnánk erősíteni, ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy előrébb lépjünk.
A tények: egymás ellen
A közelgő, 8. fordulóban egy meccset pénteken, hetet pedig majd szombaton játszanak le a vármegyei I. osztályban. Az alsóházi rangadót a szerencsi Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen rendezik meg, ahol szombaton 16 órától küzd majd meg az utolsó előtti, 15. helyezett Szerencs VSE, valamint a 16., utolsó, ugyancsak 0 pontos STK SE. tehát valamelyik klubnak megszakad a rossz sorozata...
A vármegyei I. osztály élcsoportjának állása
- Gesztely FC 7 7 – – 24-3 21
- Emődi ÁIDSE 7 7 – – 22-5 21
- Edelény-Borsodszer 7 5 1 1 23-8 16
A Kazincbarcika megszerezte első NB I-es győzelmét – nézzünk a számok mögé!