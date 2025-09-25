szeptember 25., csütörtök

Búcsú

26 perce

,,Már sohasem lesz olyan a Pataki futball mint veled"

Címkék#megyei foci#Sárospataki TC#labdarúgás

Egy kiváló szakember távozott. A sárospataki foci ikonja búcsúzott el.

,,Már sohasem lesz olyan a Pataki futball mint veled"

Labdarúgás. ,,Eredményes első félidő után az volt a kérdés, mikor tudjuk lezárni a mérkőzést. Sok sikert a hazaiaknak! Tisztelt sportbarátaim! 2001 óta rengeteg jó embert ismertem meg, és nagyon sok barátot szereztem a labdarúgás által. Sajnos, most olyan helyzetbe kerültem, hogy azt a döntést kellett meghoznom: befejezem! Kívánok mindenkinek a továbbiakban sok sikert! Hajrá, STC!" – nyilatkozta mindezt a Borsod Online-nak Kovács Gábor, a sárospataki foci csapat vezetője a múlt hét végi, Gönc – Sárospataki TC (0-4) vármegyei II-es találkozót követően. 

sárospataki foci
Kovács Gábor több, mint két évtizeden keresztül szolgálta a sárospataki focit

A klub honlapján is megjelent írást sokan kommentálták, többek között ilyen hozzászólások születtek:

 

,,A sárospataki foci szíve maga volt maga nélkül nem lesz az igazi"


 

,,Gabi! Nekem te voltál a STC arca! Imádtam itt játszani és te mindig korrekt és rendes ember voltál! Köszönök mindent és köszönöm, hogy voltál!"


 

,,Már sohasem lesz olyan a Pataki futball mint veled"


 

,,Köszönök, illetve köszönünk neked mindent, amit értunk es az STC-ért tettél. Minden jót Gáborom :)"


 

,,Veled volt teljes a Sárospataki csapat! Remélem nem végleges a döntésed"


 

A helyi szurkolói csoport, Pataki Légió ezt írta: ,,Végtelen fájdalommal olvassuk döntésedet, hiszen az elmúlt években rengeteg közös projektünk volt, amelyben te voltál a legnagyobb támaszunk. Reméljük fogunk még együtt dolgozni! Köszönünk mindent Gabi!"


A Borsod Online hét közbeni megkeresésére Kovács Gábor annyit mondott, hogy magánéletbeli okok miatt köszön el a klubtól.

 

