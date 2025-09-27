Gyászban a zempléni város, nagy veszteség érte a közösséget

Labdarúgás. A Borsod vármegyei másodosztály Kelet csoportjának 6. fordulójában szombaton három találkozót rendeztek meg. Idegenben nyert Taktaharkány, míg hazai pályán Sárospatak, valamint Kenézlő. Az eredmények:

A Sárospatak 5 gólt lőtt Garadnának Fotó: STC

Pálháza FC – Taktaharkányi SE 0–1 (0–1)

Pálháza, 60 néző. V.: Mészáros (Fancsalszki, Sinkovicz).

Pálháza: Várhomoki – Budai V., Solymosi, Szemán M., Erdei, Szakács, Kovács J. (Timkó), Szabó I. (Suskó E.), Kiss L. (Mitró), Nagy P., Kovács M. Edző: Suskó László. Taktaharkány: Lechner – Márton, Radics, Lakatos R., Lakatos M., Nagy V., Szűcs (Bokor), Horváth B. (Tóth A.), Vadászi G., Horváth Cs. (Horváth A.), Kádár (Kádas). Edző: Becánics Zsolt. G.: Horváth B. Jók: Szemán M., Nagy P., Kovács D., Kovács M., Szabó I., Budai V., ill. az egész csapat.

Suskó László: – Az első félidő kihagyott helyzetei megint megbosszulták magukat. Sajnos, nem sikerült méltóan búcsúzni, őszinte részvétünk a Kovács családnak.

Becánics Zsolt: – Az öregek azt mondták, jó csapatunk van, szerencsére. Ez is három pont, megyünk tovább. Sok sikert a hazaiaknak. Hajrá Harkány!

Sárospataki TC – Garadna-Talentum SC 5–1 (3–0)

Sárospatak, 150 néző. V.: Gyüre (Tamás, Szaniszló-Szabó).

Sárospatak: Érháti – Sánta (Matisz M.), Barna G., Engel R., Policska, Varga M., Dimov (Subert), Tudja D., Pájer (György A.), Papp, Bódi (Pálházai). Szakmai vezető: Tudja Dávid. Garadna: Ujj – Molnár (Berencsi G.), Csonka, Sabján, Gregó, Bujnóczki, Szabó Márkó, Szaniszló, Orosz, Pecsenye, Szabó Martin. Edző: Berencsi László. G.: Tudja D. (2), Barna G. (2 – egyet 11-esből), Policska, ill. Bujnóczki (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. senki.

Tudja Dávid: – Közepes teljesítménnyel is megérdemelt a győzelmünk. A csapat köszönti a legifjabb Kiss-t, jó egészséget kívánunk a családnak! Az STC őszinte részvétét fejezi ki Kovács Barnabásnak és családjának. Kovács Gabi várunk vissza!

Berencsi László: – Az elmúlt héten bizalmat kapott játékosok cserben hagyták a csapatot. Mivel ők nem fogják, én szégyellem magam helyettük.

