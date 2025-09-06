A vármegyei másodosztály Kelet csoport 3. fordulójában szombaton három mérkőzést rendeztek meg. A Mád nyert idegenben, miként a Sárospatak is, a Pálháza ugyanakkor otthon tartotta a sikerért járó pontokat. Labdarúgás eredmények:

Az eredmény beszédes: a Sárospatak nyert házon kívül Fotó: STC

Taktaszada KSE – Mádi FC 1–4 (1–1)

Taktaszada, 50 néző. V.: Kalló (Mészáros, Ács).

Taktaszada: Vadászi G. – Papp Z., Budai (Novák), Vadászi I. Előd, Buri D., Németh M. (Turbucz), Tóth A. (Németh A.), Vadászi J., Balogh A., Lukács (Horváth L.), Vadászi II. Előd. Edző: Tóth János. Mád: Galambos – Klenyár, Simon M., Silling, Krajczár (Kovács A.), Czentnár, Tóth L., Tóth J., Kiss K. (Csengő), Jakab D., Osváth. Edző: Kiss Dávid. G.: Lukács, ill. Silling G. (3), Csengő. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Tóth János: – Az utolsó tíz perc fegyelmezetlen, széteső játékunknak köszönhető a vereség.

Kiss Dávid: – Az ellenfélen kívül a mai napon a pályával és a játékvezetőkkel is meg kellett küzdenünk, de hál' istennek sikeresen vettük az elénk gördülő akadályokat. Gratulálok a játékosaimnak, további sok sikert a hazai csapatnak!

Pálháza FC – Tiszaladány KSIE 3–2 (1–1)

Pálháza, 100 néző. V.: Szutorcsik Gy. (Tóth II. T., Szutorcsik B.).

Pálháza: Várhomoki – Solymosi, Erdei, Budai V., Kovács J. (Nagy P.), Szakács (Mitró), Kovács M. (Kerékgyártó Cs.), Buda, Szemán, Kiss L., Behina (Suskó). Edző: Suskó László. Tiszaladány: Farkas L. – Fodor, Ónodi, Kiss T., Lakatos R. (Kotricz), Minczér, Szükösdi, Szabó B., Juhász F., Paczári, Szivós M. Edző: Liszkai Attila. G.: Budai V., Kerékgyártó Cs., Kiss L., ill. Szükösdi, Szívós M. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Suskó László: – Ismét nagyot küzdött a csapat. Az utolsó percig kitartottunk, és ez győzelmet ért. További sok sikert Tiszaladánynak.

Liszkai Attila: – Felülmúltuk a múlt heti teljesítményünket. Gratulálok Pálházának!

Pácin SE – Sárospataki TC 1–5 (0–1)

Pácin, 150 néző. V.: Fülöp N. (Fülöp G., Juhász).

Pácin: Mihalkó – Kocsi, Fodor (Vakles), Balogh Marcell (Vicickó), Kállai, Balogh Márk, Tárkányi, Petró (Halász A.), Hogya, Pásztor A. (Lakatos R., Góré), Darmos. Edző: Paronai Tamás. Sárospatak: Érháti – Sánta, Dimov (Pálházai), Barna (Gulyás), Engel, Policska (Matisz), Varga M., Subert, Tudja (Kerchner), Pájer, Papp. Csapatvezető: Kovács Gábor. G.: Tárkányi, ill. Tudja, Policska, Barna, Dimov, Subert. Jók: senki, ill, az egész csapat.

Paronai Tamás: – Gratulálok a Sárospataknak, megérdemelten vitték el a 3 pontot.

Kovács Gábor: – Egy szimpatikus csapat otthonában, magabiztosan szereztük meg a 3 pontot.