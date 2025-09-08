Még csak alig kezdődött el, de már mínuszba ,,mentek"

Labdarúgás. Még csak három mérkőzés, három forduló zajlott le a vármegyei másodosztályú futball bajnokságból, azonban már két csapatot is pontlevonással büntetett az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Igazgatósága. Az Észak csoportban a 14. helyezett Zubogy KSE eddig mindhárom csatáját elveszítette, így a pontlevonás miatt -1 ponttal áll az utolsó, sereghajtó pozícióban. A versenybizottság határozata szerint a csapatban egy játékos jogosulatlanul szerepelt az augusztus 23-án megrendezett Zubogy-Onga (1-3) összecsapáson, így a vármegyei igazgatóság grémiuma 1 pont levonással büntette az észak-borsodi klubot. A Kelet csoportban a pillanatnyilag 7. helyezett Sárospatak neve mellett is szerepel egy ugyancsak 1 pontos levonás. A vb szerint az augusztus 23-i, STC-Tiszaladány (0-5) összecsapáson egy labdarúgó jogosulatlanul lépett gyepre a Bodrog-parti egyesületnél, amelynek az 1 pontos büntetés miatt nem 6, hanem ,,csak" 5 pontja van.

A Sárospatak eddig kétszer győzött Fotó: STC