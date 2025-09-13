szeptember 13., szombat

Mennyei

1 órája

NB-s, nagyon ihletett formában játszott egy vármegyei futballista

Címkék#Megyei II. osztály Kelet csoport#megyei foci#labdarúgás

Szombati nagyüzem. Sárospatak hazai pályán négy gólt szerzett.

Boon.hu
NB-s, nagyon ihletett formában játszott egy vármegyei futballista

Labdarúgás. A vármegyei másodosztály Kelet csoport, 4. fordulójában szombaton öt találkozót rendeztek meg. Ebből három hazai sikert hozott. Nyert saját pályáján a Sárospatak, a Kenézlő, és a Mádi FC, utóbbi csapatnál érdekesség, hogy játékosuk, Silling Gábor hat alkalommal talált be a kapuba. 

Sárospatak
A Sárospatak megérdemelten tartotta otthon a pontokat Fotó: STC

Sárospataki győzelem

Sárospataki TC – Pálháza FC 4–1 (4–1)
Sárospatak, 150 néző. V.: Rajzinger (Oscsenda, Komlósi).
Sárospatak: Érháti – Sántha, Barna G. (Kerchner), Engel R., Policska, Dimov (Matisz), Papp, Subert (Pálházai), Tudja (Tagai M.), Pájer (György A.), Bódi (Varga M.). Csapatvezető: Kovács Gábor. Pálháza: Várhomoki – Solymosi, Erdei (Pálóczi), Budai V., Csizmár, Kovács M. (Suskó), Buda, Szemán (Szakács M.), Emri, Kelemen (Kovács J.), Behina (Szabó I.). Edző: Suskó László. G.: Barna G. (2), Policska, Tudja, ill. Behina. Jók: az egész csapat, ill. Solymosi.
Kovács Gábor: – Magabiztos első félidő után, visszafogott második. Viszont így is szerintem megérdemelt a hazai győzelem. Sok sikert a Pálházának!
Suskó László: – Patak a jobb erőnlétnek köszönhetően megérdemelten nyert. Sajnos, a meccs előtt a megbeszélt feladatokat nem sikerült megoldani.

Pácin SE – Taktaharkányi SE 2–3 (1–2)
Pácin, 100 néző. V.: Kalló (Oláh D., Babos).
Pácin: Vécsi – Halász A., Góré, Kállai, Balogh M., Tárkányi, Petró (Vakles), Hogya, Matisz M., Pásztor A., Darmos (Vicickó). Edző: Paronai Tamás. Taktaharkány: Mátyus D. – Márton, Radics, Lakatos R., Lakatos M., Szűcs P., Vadász E., Tóth A., Glonci, Vadászi G., Bokor. Edző: Becánics Zsolt. G.: Matisz, Vicickó (11-esből), ill. Vadász E., Tóth A., Horváth Cs. Jók: Góré, Matisz, Halász, ill. Mátyus D. (a mezőny legjobbja).
Paronai Tamás: – Amíg a ziccereket kihagyjuk, addig nem változik semmi. Hiába küzdöttünk, és a második félidőben jobban is játszottunk ellenfelünknél, így is pont nélkül maradtunk.
Becánics Zsolt: – A mumus otthonából értékes 3 pont. Aminek örülhetünk, de semmi másnak. De azért hajrá Harkány!

Tiszaladány KSIE – Gönc VSE 0–4 (0–1)
Tiszaladány, 50 néző. V.: Tóth J. (Balázsi, Tóth Zs.).
Tiszaladány: Farkas L. – Ónodi, Kiss T., Csillik (Bódi), Lakatos R., Minczér, Szükösdi, Szabó B., Szívós Gy., Juhász, Szívós M. Edző: Liszkai Attila. Gönc: Holovnyák – Mátrai, Délceg (Veres), Szentpéteri, Matisz, Kiss N., Molnár J., Bodnár, Fülöp, Tahi, Molnár I. Edző: Spisák Róbert. G.: Matisz M. (2), Délceg, Mátrai. Kiállítva: Farkas L. (61.), Szívós Gy. (84.). Jók: senki, ill. Matisz M., Kiss N., Molnár L., Szentpéteri.
Liszkai Attila: – A múlt héten felül ,,übereltük" magunkat, most folytattuk tovább a mélyrepülésünket. Remélem, lesz ettől jobb is, a bajnok csapathoz nem méltóan szerepeltünk. 
Spisák Róbert: – Feszült hangulatú mérkőzésen, ilyen arányban is megérdemelten nyertünk.

Kenézlő SE – Garadna-Talentum SC 2–1 (0–0)
Kenézlő, 150 néző. V.: Sohojda (Tamás J., Kolompár).
Kenézlő: Balogh B. – Horváth D., Érháti, Egyed, Tóth D., Czibóka N., Balogh M., Czibóka Sz. (Mirájder), Koleszár, Róka (Kendrovszki), Tiszai G. (Bandor). Edző: Kurucz Szabolcs. Garadna: Ujj – Fülöp N., Kádár, Gregó (Szaniszló B.), Nagy M., Szabó Márkó, Szabó Martin, Galyas J. (Berencsi G.), Molnár D., Szakálos, Kerekes. Edző: Berencsi László. G.: Tiszai, Horváth D., ill. Galyas J. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Kurucz Szabolcs: – Az eredmény nagyon hízelgő a Garadnára nézve. ,,Ezer" helyzetből kettőt sikerült értékesíteni, hatalmas lelkesedéssel felőröltük az ellenfelünket. Köszönjük szurkolóink bíztatását. Korrekt játékvezetés.
Berencsi László: – Sok játékosunk ígérete semmit sem ért, a mai nap megmutatta. A játékvezető ténykedése kritikán alulihoz közelített.

Mádi FC – Karcsa LSE 10–0 (6–0)
Mád, 50 néző. V.: Balogh A. (Fülöp G., Fülöp N.).
Mád: Zsimala – Klenyár (Simon), Silling G., Hajdu (Kovács A.), Tóth L., Ruszkai, (Juhász I.), Tóth J., Kiss K. (Csengő), Jakab D., Osváth, Vajóczki (Novák). Edző: Kiss Dávid. Karcsa: Kovács K. (Nagy Z.) – Gulyás, Bodnár, Galyas M. (Székely), Balogh K. (Ulicsák), Váradi, Galyas O., Gyöngyösi Z., Lakatos R., Bandor (Kalocsai), Lakatos T. Edző: Gyöngyösi Zoltán. G.: Silling (6), Ruszkai, Kiss K., Simon, Jakab D. Jók: Silling (a mezőny legjobbja), és az egész csapat, ill. senki.
Kiss Dávid: – Evés közben jön meg az étvágy. Viszont ezzel a feltétellel a jövő héten éhesen maradunk. Üdvözöljük új játékosainkat, jó étvágyat, és jó szórakozást magunknak.
Gyöngyösi Zoltán: – Sajnos, nem sikerült megérteni egymást a pályán. A helyzeteket nem tudtuk kihasználni. Még szoknunk kell egymást. Gratulálok a Mádnak, további sok sikert!

