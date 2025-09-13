NB-s, nagyon ihletett formában játszott egy vármegyei futballista

Labdarúgás. A vármegyei másodosztály Kelet csoport, 4. fordulójában szombaton öt találkozót rendeztek meg. Ebből három hazai sikert hozott. Nyert saját pályáján a Sárospatak, a Kenézlő, és a Mádi FC, utóbbi csapatnál érdekesség, hogy játékosuk, Silling Gábor hat alkalommal talált be a kapuba.

A Sárospatak megérdemelten tartotta otthon a pontokat Fotó: STC

Sárospataki győzelem

Sárospataki TC – Pálháza FC 4–1 (4–1)

Sárospatak, 150 néző. V.: Rajzinger (Oscsenda, Komlósi).

Sárospatak: Érháti – Sántha, Barna G. (Kerchner), Engel R., Policska, Dimov (Matisz), Papp, Subert (Pálházai), Tudja (Tagai M.), Pájer (György A.), Bódi (Varga M.). Csapatvezető: Kovács Gábor. Pálháza: Várhomoki – Solymosi, Erdei (Pálóczi), Budai V., Csizmár, Kovács M. (Suskó), Buda, Szemán (Szakács M.), Emri, Kelemen (Kovács J.), Behina (Szabó I.). Edző: Suskó László. G.: Barna G. (2), Policska, Tudja, ill. Behina. Jók: az egész csapat, ill. Solymosi.

Kovács Gábor: – Magabiztos első félidő után, visszafogott második. Viszont így is szerintem megérdemelt a hazai győzelem. Sok sikert a Pálházának!

Suskó László: – Patak a jobb erőnlétnek köszönhetően megérdemelten nyert. Sajnos, a meccs előtt a megbeszélt feladatokat nem sikerült megoldani.

Pácin SE – Taktaharkányi SE 2–3 (1–2)

Pácin, 100 néző. V.: Kalló (Oláh D., Babos).

Pácin: Vécsi – Halász A., Góré, Kállai, Balogh M., Tárkányi, Petró (Vakles), Hogya, Matisz M., Pásztor A., Darmos (Vicickó). Edző: Paronai Tamás. Taktaharkány: Mátyus D. – Márton, Radics, Lakatos R., Lakatos M., Szűcs P., Vadász E., Tóth A., Glonci, Vadászi G., Bokor. Edző: Becánics Zsolt. G.: Matisz, Vicickó (11-esből), ill. Vadász E., Tóth A., Horváth Cs. Jók: Góré, Matisz, Halász, ill. Mátyus D. (a mezőny legjobbja).

Paronai Tamás: – Amíg a ziccereket kihagyjuk, addig nem változik semmi. Hiába küzdöttünk, és a második félidőben jobban is játszottunk ellenfelünknél, így is pont nélkül maradtunk.

Becánics Zsolt: – A mumus otthonából értékes 3 pont. Aminek örülhetünk, de semmi másnak. De azért hajrá Harkány!

Tiszaladány KSIE – Gönc VSE 0–4 (0–1)

Tiszaladány, 50 néző. V.: Tóth J. (Balázsi, Tóth Zs.).

Tiszaladány: Farkas L. – Ónodi, Kiss T., Csillik (Bódi), Lakatos R., Minczér, Szükösdi, Szabó B., Szívós Gy., Juhász, Szívós M. Edző: Liszkai Attila. Gönc: Holovnyák – Mátrai, Délceg (Veres), Szentpéteri, Matisz, Kiss N., Molnár J., Bodnár, Fülöp, Tahi, Molnár I. Edző: Spisák Róbert. G.: Matisz M. (2), Délceg, Mátrai. Kiállítva: Farkas L. (61.), Szívós Gy. (84.). Jók: senki, ill. Matisz M., Kiss N., Molnár L., Szentpéteri.

Liszkai Attila: – A múlt héten felül ,,übereltük" magunkat, most folytattuk tovább a mélyrepülésünket. Remélem, lesz ettől jobb is, a bajnok csapathoz nem méltóan szerepeltünk.

Spisák Róbert: – Feszült hangulatú mérkőzésen, ilyen arányban is megérdemelten nyertünk.