24 év után távozik a vármegyei szakember

Vármegyei II. osztály, Kelet csoport, 5. forduló:

Telkibánya – Kenézlő SE 3–4 (1–2)

Telkibánya, 50 néző. V.: Fülöp (Tóth P., Szaniszló-Szabó).

Telkibánya: Szobota – Ónodi, Galyas, Gulyás Gusztáv, Budai (Kiss), Korotki (Hidegkúti), Dányi, Király (Sontra), Szabó, Kótai (Gulyás Géza), Balogh. Elnök: Szabóné Kiss Edit Beáta. Kenézlő: Balogh B. – Mirájder (Kendrovszki), Érháti, Egyed, Tóth, Czibóka, Balogh M., Horváth, Koleszár, Dandás, Tiszai. Edző: Kurucz Szabolcs. G.: Sontra (2, egyet – 11-esből), Balogh Sz. ill. Tiszai (2), Czibóka, Tóth. Jók: Szobota (a mezőny legjobbja) ill. az egész csapat.

Szabóné Kiss Edit Beáta, elnök: – Az eddigi mérkőzéseink közül a legjobb formánkat hoztuk, nem kellett volna a hosszabbítás, akkor másképp alakul. Jó játékvezetés hármas.

Kurucz Szabolcs: – Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, gyorsan felejtsük el, csak a három pontnak lehet örülni. Isten éltesse a Mátékat!

Garadna-Talentum SC – Tiszaladány KSIE 4–2 (2–0)

Garadna, 100 néző. V.: Belicza (Granoviter, Barnóczki).

Garadna: Ujj – Fülöp, Kádár, Gregó (Veres), Lencsés, Szabó, Orosz (Szaniszló), Pecsenye, Molnár, Szakálos (Sabján), Nagy (Kerekes). Edző: Berencsi László.

Tiszaladány: Kiss T. – Fodor, Ónodi, Csillik, Lakatos R., Minczér, Szükösdi, Bíró T. (Paczári), Farkas D. (Bobkó), Szabó B., Szívós M. Edző: Liszkai Attila. G.: Nagy M., Szakálos, Veres, Szabó M., ill. Ónodi Cs. (2 – egyet 11-esből). Jók: az egész csapat, ill. Lakatos R., Minczér.

Berencsi László: – Félve indultunk a mérkőzés elején a pályára, de a játékunk a félidő végére megnyugtatóvá vált. A második félidőt rendkívül rosszul kezdtük, de tudtunk javítani. A megszerzett 3 pontot elnökünk, polgármesterünk, Bujnóczki Máté névnapjára ajánljuk.

Liszkai Attila: – Úgy gondolom, ettől már csak jobb lehet. Jó volt a játékvezetés.

Gönc VSE – Sárospataki TC 0–4 (0–3)

Gönc, 100 néző. V.: Tóth I. T. (Solymosi, Lipták).

Gönc: Holovnyák – Tahi (Bodnár), Molnár I., Szentpéteri (Batyi), Molnár M. (Ágoston), Kiss N., Molnár J. (Délczeg), Fülöp, Hankó N., Matisz, Konkoly. Edző: Spisák Róbert. Sárospatak: Pásztor – Barna G., Engel R., Policska, Varga M., Dimov (Horkai), Subert, Tudja, Pájer, György A. (Kerchner), Bódi Á. (Matisz M.). Csapatvezető: Kovács Gábor. G.: Tudja (2), Engel R., Kerchner. Jók: Molnár I., Fülöp, Matisz, ill. az egész csapat.

Spisák Róbert: – Három gólt ajándékoztunk az ellenfélnek, ami megpecsételte a sorsunkat.

Kovács Gábor: – Eredményes első félidő után az volt a kérdés, mikor tudjuk lezárni a mérkőzést. Sok sikert a hazaiaknak! Tisztelt sportbarátaim! 2001 óta rengeteg jó embert ismertem meg, és nagyon sok barátot szereztem a labdarúgás által. Sajnos, most olyan helyzetbe kerültem, hogy azt a döntést kellett meghoznom: befejezem! Kívánok mindenkinek a továbbiakban sok sikert! Hajrá, STC!

Karcsa LSE – Erdőhorváti SC 1–10 (0–6)

Karcsa, 100 néző. V.: Sohojda (Géresi, Juhász).

Karcsa: Kovács K. – Bodnár, Galyas M., Balogh K., Váradi, Székely B. (Csóka), Galyas O., Kalocsai (Gyöngyösi Z. II.), Gyöngyösi Z. I., Lakatos R., Lakatos T. Edző: Gyöngyösi Zoltán. Erdőhorváti: Czakó (Fridrik) – Tóth, Mahalek (Gáspár), Orosz F., Farkas József (Pajger), Bandor, Czibóka, Farkas József II., Orosz B., Ötvös (Makkai), Horváth (Orosz). Edző: Vojnár István. G.: Galyas, ill. Orosz (4), Horváth G. (3), Czibóka R. (2), Bandor. Kiállítva: Kovács K. (39.). Jók: senki, ill. az egész csapat.

Gyöngyösi Zoltán: – Szervezett játékkal játszott a Horváti, megérdemelt a győzelmük.

Vojnár István: – Harminc helyett tíz-egy.

Taktaharkányi SE – Mádi FC 4–2 (2–1)

Taktaharkány, 200 néző. V.: Nagy M. (Varga I. Z., Bense).

Taktaharkány: Lechner – Márton (Ungvárszky), Radics, Lakatos R., Lakatos M. (Buzsik), Nagy V., Szűcs P. (Kádas), Vadász E. (Bokor), Vadászi G., Horváth Cs. (Horváth B.), Glonci (Horváth A.). Edző: Becánics Zsolt. Mád: Zsimala – Simon (Kovács A.), Silling, Krajczár (Juhász), Hajdu, Novák (Ruszkai), Tóth L., Tóth J., Kiss K. (Czentnár), Jakab D. (Csengő), Osváth. Edző: Kiss Dávid. G.: Nagy V. (2), Vadász E. (2), ill. Jakab D., Silling (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. Zsimala, Osváth, Jakab D.

Becánics Zsolt: – A listavezető skalpja mindig nagy öröm. Csak remélni tudom, hogy a nézőket nem tévesztette meg, hogy nem mi játszottunk piros mezben. Gratulálunk a csapatnak, hajrá Harkány! További sok sikert mádi barátainknak!

Kiss Dávid: – Gratulálok a hazai csapatnak, megérdemelten győztek le minket. Remélhetőleg jókor kaptuk a pofont, és a jövő hétre más fokozatba kapcsolunk. Köszönjük a hazai csapatnak a harmadik félidőt, eredménytől függetlenül a közös vacsorát, és további sok sikert kívánunk harkányi sportbarátainknak.