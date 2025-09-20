szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

13°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Második vonal

9 órája

,,Úgy nehéz meccset nyerni, ha nem akarunk"

Címkék#megyei foci#Sajószöged#Vatta

Újabb fordulót rendeztek a Közép csoportban. A Sajószöged Ónodon vendégszerepelt.

Boon.hu

A labdarúgó vármegyei II. osztály, Közép csoport 5. fordulójában szombaton 4 mérkőzést rendeztek meg. A Sajószöged idegenben aratott győzelmet.

Sajószöged
A Sajószöged háromszor is betalált. Fotó: illusztráció

 A Sajószöged győzelmet ünnepelhetett

Vármegyei II. o.  Közép csoport, 5. forduló

Harsány – Bükkábrány 1–1 (0–0)
Harsány, 50 néző. V.: Farkas M. (Fülöp G., Porkoláb).
Harsány: Bene – Nagy G., Boda, Illovai, Gulyás, Sugár, Pásztor, Pusztai, Balogh A., Vaszilkó, Éliás. Edző: Illovai Norbert.
Bükkábrány: Jaksi – Tóth P., Bodzán, Gulya (Pusoma), Sajtós, Máté P., Holicskó (Mizser), Paczók (Vörös), Orosz, Kükedi (Fazekas), Hutter. Edző: Nagy László.
G.: Gulyás, ill. Hutter. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Hegedűs Krisztián elnök: – Amilyen nehezen indult a szombat, szerintem kihoztuk belőle a maximumot. Ellentétes félidők. Tizenegyen rászolgáltunk a döntetlenre. 
Tóth Péter csapatkapitány: – A mérkőzést több góllal kellet volna megnyernünk, ehelyett szégyellhetjük magunkat.  

Mályi – Bogács 2–4 (2–1) 
Mályi, 100 néző. V.: Kalló Zs. (Kapitány, Némethy).
Mályi: Gombaszögi – Csizmadia, Hideg-Almási, Fojt, Matyi (Földesi), Miklós D., Paczók (Victor P.), Barna, Takács, Stumpf (Pál Z.), Csík. Edző: Kovács György.
Bogács: Varga P. – Domján, Czeglédi, Pap, Kalmár (Kiss A.), Salavári (Nyitrai), Stefanecz, Pozsomai (Szitai), Nagy M., Csörgő, Egyed. Edző: Czeglédi Márk.
G.: Csík (2), ill. Czeglédi, Stefanecz, Domján, Kiss A. Jók: senki, ill. az egész csapat.
Kovács György: – Álomrajt után nem bírtuk feltartóztatni az ellenfelünket. 2-0 után elvesztettük a gyeplőt és folyamatosan felőröltek minket. Még mindig csak egy félidős csapat vagyunk, de legalább már annyi. Legközelebb  javítunk. Hajrá Mályi! 
Czeglédi Márk: – Átaludtuk az első 20 percet, így 2-0 as hendikepből kellett visszajönnünk. Utána elkezdtük játszani a focit. Úgy érzem megérdemelten nyertünk. További sok sikert Mályinak.

Ónod – Sajószöged 0–3 (0–1) 
Ónod, 200 néző. V.: Belicza (Pásztor T., Juhász E.).
Ónod: Szalina G. – Fekete, Tóth M., Zsadányi (Szalina R.), Dlehány (Gyükér), Orosz (Galuska), Mirki (Szilvási), Papp (Virág), Merucza, Korbély (Krajnyák), Dolyák (Szajkó). Edző: Tóth Máté.
Sajószöged: Péter G. – Jávorszki, Kocsa (Kis D.), Horváth Sz. (Illés), Sebők, Kovács B., Papp, Ujj, Illés D. (Nagy L.), Káposzta, Rémiás. Edző: Rémiás Róbert.
G.: Kovács B., Sebők, Újj. Jók: Fekete, Dlehány, ill. az egész csapat.
Tóth Máté: – Igazi rangadó volt. Sajnos az egyéni hibák megpecsételték a sorsunkat. További sok sikert Sajószögednek. Jó játékvezetés. 
Rémiás Róbert: – Nagy iramú küzdelmes mérkőzést sikerült megnyernünk a jó erőkből álló Ónod ellen. Igazi  csapatmunka volt, amihez gratulálok. Köszöntjük csapatkapitányunkat Sebők Gergőt 500. mérkőzésén!

Vatta – Nyékládháza 5–1 (3–1)
Vatta, 50 néző. V.: Fercsák (Hullár, Fülöp Sz.). 
Vatta: Besenyei (Tóth B.) – Kis K., Merucza A., Kolompár Miklós (Nagy László), Kolompár Mihály, Kis Z. (Gellérfi), Barta, Merucza B., Janó (Nagy Levente), Jakab, Zelei. Edző: Jóner Gábor.
Nyékládháza: Galuska – Szauervein, Erőss (Sohajda Sz.), Dósa, Váradi (Chick), Bőcsi (Bárczi), Zurai (Bobik), Vangor (Újvári), Csörgő (Ajtai), Fizer B. (Fizer R.), Lakatos. Edző: Sohajda Zsolt.
G.: Kolompár Mihály (3), Janó, Kis K., ill. Dósa. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Jóner Gábor: – Az elmúlt hetek gyenge játékát ma sikerült valamennyire feledtetni. Győzelmünknek akkor lesz értéke, ha az elkövetkező időszakban is eredményesek leszünk. 
Sohajda Zsolt: – Úgy nehéz meccset nyerni, ha nem akarunk!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu