,,Úgy nehéz meccset nyerni, ha nem akarunk"

Vármegyei II. o. Közép csoport, 5. forduló

Harsány – Bükkábrány 1–1 (0–0)

Harsány, 50 néző. V.: Farkas M. (Fülöp G., Porkoláb).

Harsány: Bene – Nagy G., Boda, Illovai, Gulyás, Sugár, Pásztor, Pusztai, Balogh A., Vaszilkó, Éliás. Edző: Illovai Norbert.

Bükkábrány: Jaksi – Tóth P., Bodzán, Gulya (Pusoma), Sajtós, Máté P., Holicskó (Mizser), Paczók (Vörös), Orosz, Kükedi (Fazekas), Hutter. Edző: Nagy László.

G.: Gulyás, ill. Hutter. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Hegedűs Krisztián elnök: – Amilyen nehezen indult a szombat, szerintem kihoztuk belőle a maximumot. Ellentétes félidők. Tizenegyen rászolgáltunk a döntetlenre.

Tóth Péter csapatkapitány: – A mérkőzést több góllal kellet volna megnyernünk, ehelyett szégyellhetjük magunkat.

Mályi – Bogács 2–4 (2–1)

Mályi, 100 néző. V.: Kalló Zs. (Kapitány, Némethy).

Mályi: Gombaszögi – Csizmadia, Hideg-Almási, Fojt, Matyi (Földesi), Miklós D., Paczók (Victor P.), Barna, Takács, Stumpf (Pál Z.), Csík. Edző: Kovács György.

Bogács: Varga P. – Domján, Czeglédi, Pap, Kalmár (Kiss A.), Salavári (Nyitrai), Stefanecz, Pozsomai (Szitai), Nagy M., Csörgő, Egyed. Edző: Czeglédi Márk.

G.: Csík (2), ill. Czeglédi, Stefanecz, Domján, Kiss A. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Kovács György: – Álomrajt után nem bírtuk feltartóztatni az ellenfelünket. 2-0 után elvesztettük a gyeplőt és folyamatosan felőröltek minket. Még mindig csak egy félidős csapat vagyunk, de legalább már annyi. Legközelebb javítunk. Hajrá Mályi!

Czeglédi Márk: – Átaludtuk az első 20 percet, így 2-0 as hendikepből kellett visszajönnünk. Utána elkezdtük játszani a focit. Úgy érzem megérdemelten nyertünk. További sok sikert Mályinak.

Ónod – Sajószöged 0–3 (0–1)

Ónod, 200 néző. V.: Belicza (Pásztor T., Juhász E.).

Ónod: Szalina G. – Fekete, Tóth M., Zsadányi (Szalina R.), Dlehány (Gyükér), Orosz (Galuska), Mirki (Szilvási), Papp (Virág), Merucza, Korbély (Krajnyák), Dolyák (Szajkó). Edző: Tóth Máté.

Sajószöged: Péter G. – Jávorszki, Kocsa (Kis D.), Horváth Sz. (Illés), Sebők, Kovács B., Papp, Ujj, Illés D. (Nagy L.), Káposzta, Rémiás. Edző: Rémiás Róbert.

G.: Kovács B., Sebők, Újj. Jók: Fekete, Dlehány, ill. az egész csapat.

Tóth Máté: – Igazi rangadó volt. Sajnos az egyéni hibák megpecsételték a sorsunkat. További sok sikert Sajószögednek. Jó játékvezetés.

Rémiás Róbert: – Nagy iramú küzdelmes mérkőzést sikerült megnyernünk a jó erőkből álló Ónod ellen. Igazi csapatmunka volt, amihez gratulálok. Köszöntjük csapatkapitányunkat Sebők Gergőt 500. mérkőzésén!

Vatta – Nyékládháza 5–1 (3–1)

Vatta, 50 néző. V.: Fercsák (Hullár, Fülöp Sz.).

Vatta: Besenyei (Tóth B.) – Kis K., Merucza A., Kolompár Miklós (Nagy László), Kolompár Mihály, Kis Z. (Gellérfi), Barta, Merucza B., Janó (Nagy Levente), Jakab, Zelei. Edző: Jóner Gábor.

Nyékládháza: Galuska – Szauervein, Erőss (Sohajda Sz.), Dósa, Váradi (Chick), Bőcsi (Bárczi), Zurai (Bobik), Vangor (Újvári), Csörgő (Ajtai), Fizer B. (Fizer R.), Lakatos. Edző: Sohajda Zsolt.

G.: Kolompár Mihály (3), Janó, Kis K., ill. Dósa. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Jóner Gábor: – Az elmúlt hetek gyenge játékát ma sikerült valamennyire feledtetni. Győzelmünknek akkor lesz értéke, ha az elkövetkező időszakban is eredményesek leszünk.

Sohajda Zsolt: – Úgy nehéz meccset nyerni, ha nem akarunk!