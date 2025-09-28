55 perce
Nyolc ok, amiért ma nem kellett volna pályára lépniük - fotók
A forduló zárótalálkozóját rendezték meg. A Sajószöged hazai környezetben lépett pályára.
Fotó: Takács Joci
A labdarúgó vármegyei II. osztály, Közép csoport, 8. fordulójában vasárnap egy találkozót rendeztek. A Sajószöged kiütéses győzelmet ünnepelhetett.
Sajószöged – Nyékládháza 8–0 (4–0)
Sajószöged, 200 néző. V.: Konkoly (Sohajda, Turnyánszki).
Sajószöged: Török – Rémiás, Jávorszki, Kocsa (Kis D.), Horváth Sz. (Illés R.), Sebők, Kovács B., Papp M. (Nagy L.), Ujj, Illés D. (Kondor), Káposzta. Edző: Rémiás Róbert. Nyékládháza: Galuska – Erőss (Váradi), Bárczi, Dósa (Lakatos), Lengyel, Zurai (Újvári), Vangor, Csörgő, Chick, Fizer, Bobik. Edző: Sohajda Zsolt. G.: Sebők (4), Illés D. (3), Kocsa. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Rémiás Róbert: – Ma picit tompábbak voltunk, de jól használtuk ki a helyzeteinket a sportszerű Nyékládháza ellen. Gratulálok a csapatnak.
Sohajda Zsolt: – Gratulálok a szögedieknek. Jövő héten javítunk.
