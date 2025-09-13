Tállya RSE – Sajóbábonyi VSE 1–3 (1–1)

Tállya, 100 néző. V.: Nagy F. (Kiss B., Tóth P.).

Tállya: Juhász – Nyitrai (Molnár, 15.), Horváth B. (Budai, 61.), Török, Holló, Zsiga, Ujvári, Varga A., Racskó, Tőkés (Koc, 84.), Varga M. Edző: Martis Ferenc.

Sajóbábony: Gergely – Bucsák (Madarász, 80.), Bodnár, Németh D., Németh B., Titkó (Szemere, 92.), Nagy (Filetóth, 68.), Tóth I., Kovács, Tóth T. (Rontó, 86.), Sebők B. (Halicsku, 92.). Edző: Tóth Tibor.

G.: Varga A. (3.) ill. Sebők B. (52., 78.), Titkó (35. – 11-esből).Jók: Racskó ill. az egész csapat.

Martis Ferenc: – Nem esik jól gratulálom a Bábonynak, de megteszem. Gratulálok a Bábony csapatának! Ismét egy olyan mérkőzést vesztettünk el, ahol az első félidőben domináltunk és el kellett volna dönteni a meccset. De amíg ezt nem tesszük meg és az ellenfél az első kapura lövéséből gólt szerez, addig nem is várhatunk mást.

Tóth Tibor: – Korai kezdésre egy kicsit nehezen pörögtünk fel. Korán hátrányba kerültünk, de utána óriási munkát tett bele a csapat és úgy gondolom megérdemelten nyertünk meg a mérkőzést, kiváló játékvezetés mellett. További sok sikert a Tállyának!