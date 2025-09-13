3 órája
,,Korán hátrányba kerültünk, de utána óriási munkát tett bele a csapat "
A vármegyei I. osztály 6. fordulójának nyitómérkőzése délben kezdődött. A Sajóbábony Tállyán vendégszerepelt.
A labdarúgó vármegyei I. osztály 6. fordulójának nyitómérkőzését 12 órától rendezték. A Sajóbábony a Tállyát múlta felül 3–1-s arányban. A forduló további mérkőzéseit 16 órától rendezik, kivéve a Gesztely FC – Izsófalva SE összecsapást, amit 19 órától villanyfényben rendeznek meg.
Sajóbábony idegenben szerzett három pontot
Tállya RSE – Sajóbábonyi VSE 1–3 (1–1)
Tállya, 100 néző. V.: Nagy F. (Kiss B., Tóth P.).
Tállya: Juhász – Nyitrai (Molnár, 15.), Horváth B. (Budai, 61.), Török, Holló, Zsiga, Ujvári, Varga A., Racskó, Tőkés (Koc, 84.), Varga M. Edző: Martis Ferenc.
Sajóbábony: Gergely – Bucsák (Madarász, 80.), Bodnár, Németh D., Németh B., Titkó (Szemere, 92.), Nagy (Filetóth, 68.), Tóth I., Kovács, Tóth T. (Rontó, 86.), Sebők B. (Halicsku, 92.). Edző: Tóth Tibor.
G.: Varga A. (3.) ill. Sebők B. (52., 78.), Titkó (35. – 11-esből).Jók: Racskó ill. az egész csapat.
Martis Ferenc: – Nem esik jól gratulálom a Bábonynak, de megteszem. Gratulálok a Bábony csapatának! Ismét egy olyan mérkőzést vesztettünk el, ahol az első félidőben domináltunk és el kellett volna dönteni a meccset. De amíg ezt nem tesszük meg és az ellenfél az első kapura lövéséből gólt szerez, addig nem is várhatunk mást.
Tóth Tibor: – Korai kezdésre egy kicsit nehezen pörögtünk fel. Korán hátrányba kerültünk, de utána óriási munkát tett bele a csapat és úgy gondolom megérdemelten nyertünk meg a mérkőzést, kiváló játékvezetés mellett. További sok sikert a Tállyának!
Botrány a megyei fociban! Eltiltások, pénzbüntetések záporoztak a legutóbbi forduló után