szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

13°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei mennyei

9 órája

,,Nem tudom az utolsó öt percet honnan vették elő"

Címkék#Rudabánya#megyei foci#Sajóvámos

Potyogtak a gólok az Észak csoportban. A Rudabánya nyolc gólig meg sem állt.

Boon.hu

A labdarúgó vármegyei II. osztály, Észak csoport 5. fordulójában szombaton hat mérkőzést rendeztek. Az Rudabánya idegenben fölényes győzelmet ünnepelhetett.

Rudabánya
A Rudabánya nyolc alkalommal is betalált. Fotó: illusztráció

Vármegyei II.o. Észak csoport, 5. forduló
Lak – Sajóvámos 1–1 (1–0)
Lak, 300 néző. V.: Tiszóczki (Váradi, Puzsár).
Lak: Siroki – Ganyi M., Mogyoró (Lázi M.), Ganyi Á. (Kiss Á.), Lakatos, Kiss E., Ganyi P., Szendrei, Beri E. (Lázi E.), Horváth R., Beri Zs. Edző: Ganyi Gábor.
Sajóvámos:  Molnár M. – Tóth I., Buri (Balogh B.), Mohácsi, Márton M., Gnándt (Pecso), Bártfai, Radácsi, Váradi (Makó), Balogh T., Bartkó. Edző: Simon Attila. 
G.: Ganyi P., ill. Radácsi. Jók: Ganyi P., Kiss E., Szendrei, Ganyi M., ill. Mohácsi, Tóth T., Balogh B.  
Ganyi Gábor: – Hajtós ellenfél ellen a kihagyott helyzetek alapján igazságos döntetlen született. Volt lehetőségünk  a győzelemre, viszont a vendégeknek is volt erre esélyük. Köszönjük támogatónknak az üdítőket. További sok sikert Sajóvámosnak.
Váradi Norbert csapatvezető: – Az első félidőben a hazai csapat vezetett. Ennek ellenére megnyerhettük volna a mérkőzést. A játékvezetői hármas nem volt a helyzet magaslatán! A továbbiakban sok sikert a hazaiaknak!

Hódoscsépány  – Rudabánya 3–8 (1–3) 
Hódoscsépány, 150 néző. V.: Oscsenda (Szaniszló-Szabó, Fancsalszki).
Hódoscsépány: Szabó-Rónai – Váradi, Siket, Száva (Kovács Sz.), Horváth, Győri, Kovács A., Kozma, Sápi, Jakab Ákos, Jakab Ádám. Csapatvezető: Ivacs László.
Rudabánya: Stefán O. Zs. – Kovács I., Ádám B. (Lakatos), Kálló, Kiss G., (Beri J.), Beri R., Beri V., Dániel M., Dániel Sz., Szántó, Stefán O. Elnök: Vincze Sándor. 
G.: Siket (2), Jakab, ill. Dániel Sz. (4 - egyik 11-es), Stefán (2), Beri V., Dániel M. Jók: senki, ill. az egész csapat.
Ivacs László: – Gratulálok a vendégeknek. 
Vincze Sándor: – Gratulálok a csapatnak a szép győzelemhez egy jó ellenféllel szemben. Külön gratulálok Dániel Szebasztiánnak a mester négyesért! A továbbiakban sok sikert Hódoscsépánynak.

Zubogy – Bőcs  1–4 (0–2) 
Zubogy, 100 néző. V.: Fotiu (Görzsöny, Kriston). 
Zubogy: Majoros – Bányai, Mida, Kovács G., Jaczkó, Doszpoly, Juhász, Szabó Zs., Köteles, Fülöp (Szabó B.), Fehér. Elnök: Fehér Tibor.
Bőcs: Mertus – Nyírcsák, A., Nyírcsák M., Irhás I., Hajdú, Szabó I., Matesz, Hankó, Lakatos, Kerekes, Szabó D. (Szegedi). Edző: Zsiga Gyula.
G.: Jaczkó, ill. Irhás I. (11-es), Hajdú, Szabó D., Kerekes.  Kiállítva: Szabó I. (56.)  Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Fehér Tibor: – Színvonalas mérkőzésen egy jó ellenfél ellen igazságos eredmény született. Gratulálok a vendégeknek. 
Zsiga Gyula:  – Gratulálok játékosaimnak a győzelemhez. Nem volt egyszerű. A kiállítás után ijedtünkben rúgtunk még két gólt. Ezzel el is döntöttük a mérkőzést.

Szikszó – Hernádnémeti 3–1 (2–0)
Szikszó, 50 néző. V.: Horváth R., (Nagy S., Sinkovicz).
Szikszó: Kristóf P. – Kupai, Lipták (Lizák), Bodnár Cs., Horváth L. (Faludi), Ortó, Marincsák, Ruszó, Balogh L., Bancsók, Varga L. (Vaszil). Edző: Korály Gábor.
Hernádnémeti: Magyar M. – Balog Zs., Nagy L., Csóka, Gyurgyánszki, Dobos G., Koppány, Török, Balogh F., Hajdú Balázs, Hajdú Bálint (Kónya). Csapatvezető: Kertész Gábor.
G.: Ortó (2), Lipták, ill. Kónya. Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Korály Gábor: – A mai napon akadozott a játékunk. Nehéz volt feltörni az ellenfél védelmét, de jó ritmusban szereztük a gólokat, ennek köszönhetően megnyertük a mérkőzést. A továbbiakban sok sikert a Hernádnémeti csapatának.    
Kertész Gábor csapatvezető: – Először is a csapat nevében köszönjük Bárdos Károlynak eddigi munkáját. Bízunk benne lesz még közös. A csapatot nem érheti kritika, a 43. percig ült a játék, majd jöttek a hibák. Gratulálok a jó erőkből álló hazaiaknak, mi pedig készülünk a jövő hétre. Végre egy jól működő játékvezetői hármas!

Szendrő – Onga 2–3 (1–0) 
Szendrő, zárt kapuk mögött. V.: Porcs (Balogh A., Juhász). 
Szendrő: Jancsurák – Dányi Sz., Kalocsai, Ádám A., Beri L., Beri Zs., Beri A., Horváth M., Szabó M., Fülöp. (A hazai csapat tíz fővel állt ki.) Elnök: Bári Ernő.
Onga: Stumpf – Száva, Szabó Z. (Kulcsár), Ruszó, Máté R., Tóth B., Fángli, Kleine (Hegedüs Cs.), Hegedüs L. (Hajkó), Soltész, Tóth M. Edző: Tóth Richárd.
G.: Ádám A., Fülöp I., ill. Soltész P., Tóth B., Száva. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Bári Ernő: – Nagyon jól játszottunk a mai napon. Megnyert meccset vesztettünk el. Gratulálok a vendégeknek. Jó játékvezetés. 
Tóth Richárd: – A csapat erejéről tanúskodik, hogy egy ennyire rossz meccset is meg tudunk nyerni, egy játékra alkalmatlan pályán. Én magam sem tudom, hogy az utolsó 5 percet honnan szedték elő a fiúk, de gratulálok hozzá!  

Sajószentpéter – Nagybarca 6–2 (3–1) 
Sajószentpéter, 30 néző. V.: Nagy F. (Barnák, Lukács B.)
Sajószentpéter: Ander – Kresák (Ruszó), Vass Á. (Schveitzer), Bálint Cs., Szitai (Bodnár M.), Molnár Á., Tóth G. (Konkoly A.), Konkoly J., Halász, Balkányi (Bagonyi), Orosz. Elnök: Pasiczki Csaba.
Nagybarca: Bendik – Bari L., Váradi, Berki Z., Berecz T., Glonczi, Bari D. (Berki Cs.), Berecz K., Váradi, Rácz, Dömötör (Lázi N.). Edző: Berecz Tibor.
G.: Vass Á. (3), Tóth G., Halász, Molnár Á., ill. Berki Z. (2). Jók: Ander (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki. 
Pasiczki Csaba: – Gratulálok a csapatnak  a mai eredményhez. Nagybarca kihagyta helyzeteit mi pedig jó százalékban használtuk ki azokat. A továbbiakban sok sikert a vendégeknek. 
Huszár Attila, elnök: – Minősíthetetlen partjelzői tevékenykedés! Az első félidő 20. percében 4-0-ra kellett volna vezetnünk. Utána kaptunk egy gólt a semmiből. Ezután a két partjelző tett róla, hogy így alakuljon a meccs eredménye. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu