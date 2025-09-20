,,Nem tudom az utolsó öt percet honnan vették elő"

Vármegyei II.o. Észak csoport, 5. forduló

Lak – Sajóvámos 1–1 (1–0)

Lak, 300 néző. V.: Tiszóczki (Váradi, Puzsár).

Lak: Siroki – Ganyi M., Mogyoró (Lázi M.), Ganyi Á. (Kiss Á.), Lakatos, Kiss E., Ganyi P., Szendrei, Beri E. (Lázi E.), Horváth R., Beri Zs. Edző: Ganyi Gábor.

Sajóvámos: Molnár M. – Tóth I., Buri (Balogh B.), Mohácsi, Márton M., Gnándt (Pecso), Bártfai, Radácsi, Váradi (Makó), Balogh T., Bartkó. Edző: Simon Attila.

G.: Ganyi P., ill. Radácsi. Jók: Ganyi P., Kiss E., Szendrei, Ganyi M., ill. Mohácsi, Tóth T., Balogh B.

Ganyi Gábor: – Hajtós ellenfél ellen a kihagyott helyzetek alapján igazságos döntetlen született. Volt lehetőségünk a győzelemre, viszont a vendégeknek is volt erre esélyük. Köszönjük támogatónknak az üdítőket. További sok sikert Sajóvámosnak.

Váradi Norbert csapatvezető: – Az első félidőben a hazai csapat vezetett. Ennek ellenére megnyerhettük volna a mérkőzést. A játékvezetői hármas nem volt a helyzet magaslatán! A továbbiakban sok sikert a hazaiaknak!

Hódoscsépány – Rudabánya 3–8 (1–3)

Hódoscsépány, 150 néző. V.: Oscsenda (Szaniszló-Szabó, Fancsalszki).

Hódoscsépány: Szabó-Rónai – Váradi, Siket, Száva (Kovács Sz.), Horváth, Győri, Kovács A., Kozma, Sápi, Jakab Ákos, Jakab Ádám. Csapatvezető: Ivacs László.

Rudabánya: Stefán O. Zs. – Kovács I., Ádám B. (Lakatos), Kálló, Kiss G., (Beri J.), Beri R., Beri V., Dániel M., Dániel Sz., Szántó, Stefán O. Elnök: Vincze Sándor.

G.: Siket (2), Jakab, ill. Dániel Sz. (4 - egyik 11-es), Stefán (2), Beri V., Dániel M. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Ivacs László: – Gratulálok a vendégeknek.

Vincze Sándor: – Gratulálok a csapatnak a szép győzelemhez egy jó ellenféllel szemben. Külön gratulálok Dániel Szebasztiánnak a mester négyesért! A továbbiakban sok sikert Hódoscsépánynak.

Zubogy – Bőcs 1–4 (0–2)

Zubogy, 100 néző. V.: Fotiu (Görzsöny, Kriston).

Zubogy: Majoros – Bányai, Mida, Kovács G., Jaczkó, Doszpoly, Juhász, Szabó Zs., Köteles, Fülöp (Szabó B.), Fehér. Elnök: Fehér Tibor.

Bőcs: Mertus – Nyírcsák, A., Nyírcsák M., Irhás I., Hajdú, Szabó I., Matesz, Hankó, Lakatos, Kerekes, Szabó D. (Szegedi). Edző: Zsiga Gyula.

G.: Jaczkó, ill. Irhás I. (11-es), Hajdú, Szabó D., Kerekes. Kiállítva: Szabó I. (56.) Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Fehér Tibor: – Színvonalas mérkőzésen egy jó ellenfél ellen igazságos eredmény született. Gratulálok a vendégeknek.

Zsiga Gyula: – Gratulálok játékosaimnak a győzelemhez. Nem volt egyszerű. A kiállítás után ijedtünkben rúgtunk még két gólt. Ezzel el is döntöttük a mérkőzést.

Szikszó – Hernádnémeti 3–1 (2–0)

Szikszó, 50 néző. V.: Horváth R., (Nagy S., Sinkovicz).

Szikszó: Kristóf P. – Kupai, Lipták (Lizák), Bodnár Cs., Horváth L. (Faludi), Ortó, Marincsák, Ruszó, Balogh L., Bancsók, Varga L. (Vaszil). Edző: Korály Gábor.

Hernádnémeti: Magyar M. – Balog Zs., Nagy L., Csóka, Gyurgyánszki, Dobos G., Koppány, Török, Balogh F., Hajdú Balázs, Hajdú Bálint (Kónya). Csapatvezető: Kertész Gábor.

G.: Ortó (2), Lipták, ill. Kónya. Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Korály Gábor: – A mai napon akadozott a játékunk. Nehéz volt feltörni az ellenfél védelmét, de jó ritmusban szereztük a gólokat, ennek köszönhetően megnyertük a mérkőzést. A továbbiakban sok sikert a Hernádnémeti csapatának.

Kertész Gábor csapatvezető: – Először is a csapat nevében köszönjük Bárdos Károlynak eddigi munkáját. Bízunk benne lesz még közös. A csapatot nem érheti kritika, a 43. percig ült a játék, majd jöttek a hibák. Gratulálok a jó erőkből álló hazaiaknak, mi pedig készülünk a jövő hétre. Végre egy jól működő játékvezetői hármas!

Szendrő – Onga 2–3 (1–0)

Szendrő, zárt kapuk mögött. V.: Porcs (Balogh A., Juhász).

Szendrő: Jancsurák – Dányi Sz., Kalocsai, Ádám A., Beri L., Beri Zs., Beri A., Horváth M., Szabó M., Fülöp. (A hazai csapat tíz fővel állt ki.) Elnök: Bári Ernő.

Onga: Stumpf – Száva, Szabó Z. (Kulcsár), Ruszó, Máté R., Tóth B., Fángli, Kleine (Hegedüs Cs.), Hegedüs L. (Hajkó), Soltész, Tóth M. Edző: Tóth Richárd.

G.: Ádám A., Fülöp I., ill. Soltész P., Tóth B., Száva. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Bári Ernő: – Nagyon jól játszottunk a mai napon. Megnyert meccset vesztettünk el. Gratulálok a vendégeknek. Jó játékvezetés.

Tóth Richárd: – A csapat erejéről tanúskodik, hogy egy ennyire rossz meccset is meg tudunk nyerni, egy játékra alkalmatlan pályán. Én magam sem tudom, hogy az utolsó 5 percet honnan szedték elő a fiúk, de gratulálok hozzá!

Sajószentpéter – Nagybarca 6–2 (3–1)

Sajószentpéter, 30 néző. V.: Nagy F. (Barnák, Lukács B.)

Sajószentpéter: Ander – Kresák (Ruszó), Vass Á. (Schveitzer), Bálint Cs., Szitai (Bodnár M.), Molnár Á., Tóth G. (Konkoly A.), Konkoly J., Halász, Balkányi (Bagonyi), Orosz. Elnök: Pasiczki Csaba.

Nagybarca: Bendik – Bari L., Váradi, Berki Z., Berecz T., Glonczi, Bari D. (Berki Cs.), Berecz K., Váradi, Rácz, Dömötör (Lázi N.). Edző: Berecz Tibor.

G.: Vass Á. (3), Tóth G., Halász, Molnár Á., ill. Berki Z. (2). Jók: Ander (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Pasiczki Csaba: – Gratulálok a csapatnak a mai eredményhez. Nagybarca kihagyta helyzeteit mi pedig jó százalékban használtuk ki azokat. A továbbiakban sok sikert a vendégeknek.

Huszár Attila, elnök: – Minősíthetetlen partjelzői tevékenykedés! Az első félidő 20. percében 4-0-ra kellett volna vezetnünk. Utána kaptunk egy gólt a semmiből. Ezután a két partjelző tett róla, hogy így alakuljon a meccs eredménye.