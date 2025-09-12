szeptember 12., péntek

Mária névnap

23°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kupa

1 órája

A vesztes bajnoki után továbbjutásra hajtanak

Címkék#megyei foci#Tiszafüredi VSE#Putnok FC

Elrajtol a MOL Magyar Kupa 3. fordulója. A Putnok visszavágna a bajnoki vereségéért.

A vesztes bajnoki után továbbjutásra hajtanak

Fotó: Putnok FC

A labdarúgó MOL Magyar Kupa 3. fordulójában a Putnok FC gárdája Tiszafüredre látogat. Az észak-borsodi klub előző vasárnap az NB III. Észak-Keleti csoport 7. fordulójában első vereségét Tiszafüreden szenvedte el, ahol 5–0-ra maradt alul. A mérkőzést szombaton 15 órától rendezik, a továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a tét a legjobb 32 közé kerülés.

Putnok
A Putnok ismét Tiszafüredre látogat. Fotó: Putnok FC

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

A Putnok szeretne továbbjutni a kupában

 

Tiszafüredi VSE (NB III) – Putnok FC (NB III)
Szala Ákos, a Putnok FC vezetőedzője: Az idei sorozatban eddig csak idegenben szerepeltünk: az első fordulóban Mohorán jutottunk túl, a másodikban a Cso-ki Sport otthonában, most pedig következik NB III-as csoporttársunk, szintén házon kívül. Az elmúlt négy évben egyaránt a harmadik forduló jelentette számunkra a végállomást ebben a sorozatban, szóval jó lenne, ha ez most nem így történne. Egyértelmű, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy bejussunk Magyarország legjobb 32 csapata közé. Egy erős ellenféllel fogunk találkozni, akik ellen a legjobbunkat kell hozni ahhoz, hogy legyen esélyünk a továbblépésre. A múlt vasárnapi bajnokit ők nyerték, szintén Füreden, azt szeretnénk, ha ez a mérkőzés a mi sikerünkkel fejeződne be.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu