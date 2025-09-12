A vesztes bajnoki után továbbjutásra hajtanak

A labdarúgó MOL Magyar Kupa 3. fordulójában a Putnok FC gárdája Tiszafüredre látogat. Az észak-borsodi klub előző vasárnap az NB III. Észak-Keleti csoport 7. fordulójában első vereségét Tiszafüreden szenvedte el, ahol 5–0-ra maradt alul. A mérkőzést szombaton 15 órától rendezik, a továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a tét a legjobb 32 közé kerülés.

A Putnok ismét Tiszafüredre látogat. Fotó: Putnok FC

A Putnok szeretne továbbjutni a kupában

Tiszafüredi VSE (NB III) – Putnok FC (NB III)

Szala Ákos, a Putnok FC vezetőedzője: – Az idei sorozatban eddig csak idegenben szerepeltünk: az első fordulóban Mohorán jutottunk túl, a másodikban a Cso-ki Sport otthonában, most pedig következik NB III-as csoporttársunk, szintén házon kívül. Az elmúlt négy évben egyaránt a harmadik forduló jelentette számunkra a végállomást ebben a sorozatban, szóval jó lenne, ha ez most nem így történne. Egyértelmű, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy bejussunk Magyarország legjobb 32 csapata közé. Egy erős ellenféllel fogunk találkozni, akik ellen a legjobbunkat kell hozni ahhoz, hogy legyen esélyünk a továbblépésre. A múlt vasárnapi bajnokit ők nyerték, szintén Füreden, azt szeretnénk, ha ez a mérkőzés a mi sikerünkkel fejeződne be.