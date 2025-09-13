Más arcot mutattak, de ez sem volt elég

Labdarúgás. A legjobb 32 közé jutásért zajló párharcban, a Magyar Kupa-sorozatban a Putnok FC együttese szombaton délután Tiszafüreden lépett pályára. Az észak-borsodiak előtte pár nappal, bajnoki összecsapáson nagy vereségbe ,,futottak bele" ugyanitt (0-5), így egyrészt ez, a visszavágás vágya is benne volt a vendégjátékosokban. Az NB III Észak-keleti csoportjában egyébként a házigazda TVSE 16 ponttal a harmadik, míg a PFC 14 egységgel a negyedik helyen áll, tehát szoros összecsapásra volt kilátás.

Talpalló a Putnok FC második gólját szerezte Fotó: Putnok FC

Putnok: egyenlítés

A 13. percben Juhos D. húzott egy váratlant, beadás helyett a cselt választotta, majd a felsőbe lőtt, 0–1. Próbált lendületesebb játékra váltani a hazai alakulat, több mint negyed órán keresztül azonban eredménytelenül. A 33. percben viszont egy sarokrúgás utáni lepattanóból eredményesek voltak, Szerencsi egalizált, 1–1. Igazi hidegzuhanyként egy perc múlva ismét a hazaiak örülhettek, Horváth találatával fordult meg a mérkőzés állása, 2–1. Ezzel az eredménnyel vonulhattak pihenőre a felek.

A második játékrészben nagyot küzdött a Putnok FC, mindent megtett Szala Ákos edző együttese az egyenlítésért. Megérte hajtani, hiszen a 86. percben összejött a gól, Talpalló N. vállalkozott lövésre 16 méterről, és vette be a hazai kaput, 2–2. Amikor mentálisan kicsit mindenki már talán a hosszabbításra készült, Fortuna úgy döntött, hogy nem lesz ráadás, és egy kontratámadás végén Szerencsi második találatával a hazaiak szerezték meg a győzelmet, 3–2.