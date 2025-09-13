2 órája
Más arcot mutattak, de ez sem volt elég
Öt gól született a két harmadosztályú együttes szombati kupatalálkozóján. A Putnok FC alulmaradt.
Labdarúgás. A legjobb 32 közé jutásért zajló párharcban, a Magyar Kupa-sorozatban a Putnok FC együttese szombaton délután Tiszafüreden lépett pályára. Az észak-borsodiak előtte pár nappal, bajnoki összecsapáson nagy vereségbe ,,futottak bele" ugyanitt (0-5), így egyrészt ez, a visszavágás vágya is benne volt a vendégjátékosokban. Az NB III Észak-keleti csoportjában egyébként a házigazda TVSE 16 ponttal a harmadik, míg a PFC 14 egységgel a negyedik helyen áll, tehát szoros összecsapásra volt kilátás.
Putnok: egyenlítés
A 13. percben Juhos D. húzott egy váratlant, beadás helyett a cselt választotta, majd a felsőbe lőtt, 0–1. Próbált lendületesebb játékra váltani a hazai alakulat, több mint negyed órán keresztül azonban eredménytelenül. A 33. percben viszont egy sarokrúgás utáni lepattanóból eredményesek voltak, Szerencsi egalizált, 1–1. Igazi hidegzuhanyként egy perc múlva ismét a hazaiak örülhettek, Horváth találatával fordult meg a mérkőzés állása, 2–1. Ezzel az eredménnyel vonulhattak pihenőre a felek.
A második játékrészben nagyot küzdött a Putnok FC, mindent megtett Szala Ákos edző együttese az egyenlítésért. Megérte hajtani, hiszen a 86. percben összejött a gól, Talpalló N. vállalkozott lövésre 16 méterről, és vette be a hazai kaput, 2–2. Amikor mentálisan kicsit mindenki már talán a hosszabbításra készült, Fortuna úgy döntött, hogy nem lesz ráadás, és egy kontratámadás végén Szerencsi második találatával a hazaiak szerezték meg a győzelmet, 3–2.
Labdarúgás: a tények
Tiszafüredi VSE – Putnok FC 3–2 (2–1)
Tiszafüred, 300 néző. V.: Nagy A. (Bencze, Pálfi).
Tiszafüred: Budzsáklia – Kiss, Kovács D., Kovács M. (Csősz, 78.), Horváth, Ballók (Kelemen, 73.), Füredi, Győri (Tolnai, 87.), Ujvári (Bökönyi, 73.), Szerencsi, Szabó (Balogh, 87.). Edző: Dorcsák Zoltán.
Putnok FC: Németh – Nagy, Mihály (Selmeci, 78.), Menyhárt, Zvara, Süttő (Váradi, 82.), Kocsis (Talpalló, 65.), Tagai, Kercsó, Jova, Juhos (Angyal, 65.). Edző: Szala Ákos.
Gólszerző: Szerencsi (33., 90+3.), Horváth M. (34.), ill. Juhos (13.), Talpalló (89.).
Dorcsák Zoltán: – Más meccs volt, mint a múlt heti bajnoki. A Putnok szép egyéni akcióval került előnybe, és utána is voltak hasonló lehetőségeik. Két perc alatt viszont megfordítottuk az éllást, az első félidő második felében jól játszottunk. A második félidőben mezőnyjáték zajlott, sehol sem voltak igazából helyzetek. A 89. percben egy átlövésből a Putnok egyenlített, de hál istennek, tudtunk rá reagálni. Jól, mert meg akartuk nyerni a meccset. Nagyon örülünk a továbbjutásnak, ez volt a célunk.
Szala Ákos: – Teljesen más arcunkat mutattuk, mint a múlt héten. Jobb teljesítményt nyújtott ma a csapat, mint az előző mérkőzésen. Több lehetőséget, helyzetet dolgoztunk ki ellenfelünknél, viszont ők közel mindet értékesítették és ezen dőlt el a továbbjutás kérdése, amihez gratulálok nekik. Vissza kell néznünk majd a 93. percben esett gól körülményeit, mert az oldalvonal mellől nézve óriási leshelyzetből kapott góllal estünk ki. Ezzel együtt minden mérkőzésből tanulnunk kell, így ebből is. Kicsit rutinosabbaknak kell legyünk, de ez a folyamat az, amit megemlítettem a közel múltban, hogy ehhez idő kell. Büszke vagyok a játékosokra, mert az utolsó percig küzdöttek. Ez ma nem járt továbbjutással ugyan, de tudunk belőle építkezni.
Továbbjutott: Tiszafüredi VSE.