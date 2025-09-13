szeptember 13., szombat

Kornél névnap

19°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csata

2 órája

Más arcot mutattak, de ez sem volt elég

Címkék#MOL Magyar Kupa#megyei foci#labdarúgás

Öt gól született a két harmadosztályú együttes szombati kupatalálkozóján. A Putnok FC alulmaradt.

Boon.hu
Más arcot mutattak, de ez sem volt elég

Labdarúgás. A legjobb 32 közé jutásért zajló párharcban, a Magyar Kupa-sorozatban a Putnok FC együttese szombaton délután Tiszafüreden lépett pályára. Az észak-borsodiak előtte pár nappal, bajnoki összecsapáson nagy vereségbe ,,futottak bele" ugyanitt (0-5), így egyrészt ez, a visszavágás vágya is benne volt a vendégjátékosokban. Az NB III Észak-keleti csoportjában egyébként a házigazda TVSE 16 ponttal a harmadik, míg a PFC 14 egységgel a negyedik helyen áll, tehát szoros összecsapásra volt kilátás.

Putnok
Talpalló a Putnok FC második gólját szerezte Fotó: Putnok FC

Putnok: egyenlítés

A 13. percben Juhos D. húzott egy váratlant, beadás helyett a cselt választotta, majd a felsőbe lőtt, 0–1. Próbált lendületesebb játékra váltani a hazai alakulat, több mint negyed órán keresztül azonban eredménytelenül. A 33. percben viszont egy sarokrúgás utáni lepattanóból eredményesek voltak, Szerencsi egalizált, 1–1. Igazi hidegzuhanyként egy perc múlva ismét a hazaiak örülhettek, Horváth találatával fordult meg a mérkőzés állása, 2–1. Ezzel az eredménnyel vonulhattak pihenőre a felek. 

A második játékrészben nagyot küzdött a Putnok FC, mindent megtett Szala Ákos edző együttese az egyenlítésért. Megérte hajtani, hiszen a 86. percben összejött a gól, Talpalló N. vállalkozott lövésre 16 méterről, és vette be a hazai kaput, 2–2. Amikor mentálisan kicsit mindenki már talán a hosszabbításra készült, Fortuna úgy döntött, hogy nem lesz ráadás, és egy kontratámadás végén Szerencsi második találatával a hazaiak szerezték meg a győzelmet, 3–2. 

Labdarúgás: a tények

Tiszafüredi VSE – Putnok FC 3–2 (2–1)

Tiszafüred, 300 néző. V.: Nagy A. (Bencze, Pálfi).

Tiszafüred: Budzsáklia – Kiss, Kovács D., Kovács M. (Csősz, 78.), Horváth, Ballók (Kelemen, 73.), Füredi, Győri (Tolnai, 87.), Ujvári (Bökönyi, 73.), Szerencsi, Szabó (Balogh, 87.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Putnok FC: Németh – Nagy, Mihály (Selmeci, 78.), Menyhárt, Zvara, Süttő (Váradi, 82.), Kocsis (Talpalló, 65.), Tagai, Kercsó, Jova, Juhos (Angyal, 65.). Edző: Szala Ákos.

Gólszerző: Szerencsi (33., 90+3.), Horváth M. (34.), ill. Juhos (13.), Talpalló (89.).

Dorcsák Zoltán: – Más meccs volt, mint a múlt heti bajnoki. A Putnok szép egyéni akcióval került előnybe, és utána is voltak hasonló lehetőségeik. Két perc alatt viszont megfordítottuk az éllást, az első félidő második felében jól játszottunk. A második félidőben mezőnyjáték zajlott, sehol sem voltak igazából helyzetek. A 89. percben egy átlövésből a Putnok egyenlített, de hál istennek, tudtunk rá reagálni. Jól, mert meg akartuk nyerni a meccset. Nagyon örülünk a továbbjutásnak, ez volt a célunk.

Szala Ákos: – Teljesen más arcunkat mutattuk, mint a múlt héten. Jobb teljesítményt nyújtott ma a csapat, mint az előző mérkőzésen. Több lehetőséget, helyzetet dolgoztunk ki ellenfelünknél, viszont ők közel mindet értékesítették és ezen dőlt el a továbbjutás kérdése, amihez gratulálok nekik. Vissza kell néznünk majd a 93. percben esett gól körülményeit, mert az oldalvonal mellől nézve óriási leshelyzetből kapott góllal estünk ki. Ezzel együtt minden mérkőzésből tanulnunk kell, így ebből is. Kicsit rutinosabbaknak kell legyünk, de ez a folyamat az, amit megemlítettem a közel múltban, hogy ehhez idő kell. Büszke vagyok a játékosokra, mert az utolsó percig küzdöttek. Ez ma nem járt továbbjutással ugyan, de tudunk belőle építkezni.

Továbbjutott: Tiszafüredi VSE.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu