Ez a csapat nyerte a borsodi rangadót

NB III, Észak-Keleti csoport, 8. forduló

Bacsó Beton-Cigánd SE – Debreceni EAC 2–2 (0–1)

Cigánd, 250 néző. V.: Török (Gergely, Derda).

Cigánd: Iváncsics – Mrva, Horváth Z. (Ötvös, 63.), Babics, Misák, Kertész (Balogh, 46.), Syrota (Biró, 84.), Nagy Zs. (Kardos, 63.), Juhász, Vass, Králik (Nikic, 23.). Vezetőedző: Kocsis János.

DEAC: Ratku – Herczku, Sándor T. (Papp, 62.), Kelemen (Tar, 73.), Vincze, Soltész, Jankelic, Ujvarosi, Lénárt (Tóth, 88.), Fekete (Lakatos, 73.), Török. Vezetőedző: Urbin Péter.

G.: Mrva (47.), Balogh (57.), ill. Fekete (47.), Ujvárosi (55.).



Termálfürdő FC Tiszaújváros – Sényő FC-ZMB Building 1–2 (0–1)

Tiszaújváros, 130 néző. V.: Borók (Vrbovszki, Törtei).

Tiszaújváros: Hornyák – Barta (Bernáth, 61.), Erdei, Tóth B. (Bencsík,61.), Farkas, Varga (Papp, 73.), Nagy, Batta, Varjas, Tóth S. (Vitelki B., 46.), Lehóczki. Vezetőedző: Huszák Géza.

Sényő: Sarkadi – Klepács, Szabó (Pataki, 69.), Kapacina, Vaskó (Vámos, 46.), Fenyőfalvi, Schmidt (Gégény, 78.), Daróczi (Gengeliczki, 55.), Végső, Mácsai (Sztaroszta, 69.), Konzili. Játékos-edző: Kapacina Valér.

G.: Erdei (78. – 11-esből), ill. Daróczi (10.), Szabó (67.).

Huszák Géza: – 70 percig a futball megcsúfolása volt amit csináltunk. Az utolsó 20 percben kezdtünk el magunkra találni és focizni. Benne volt, hogy kiegyenlítünk, még akár a győzelem is meg lehetett volna, de sajnos nem tudtunk gólt rúgni.

Kapacina Valér: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, az is lett. Az első félidőben jól játszottunk, ekkor még rúghattunk volt másik is gólt is, mert meg voltak a helyzeteink. A második gól után kicsit magunkra húztuk a Tiszaújvárost, amibe benne volt, hogy kiegyenlítenek. Nagyon fontos 3 pontot szereztünk.

Putnok FC – Ózd-Sajóvölgye 3–1 (1–0)

Putnok, 200 néző. V.: Hajdú (László I., Zahorecz).

Putnok: Németh – Nagy R., Mihályi, Menyhárt (Kerekes, 92.), Zvara, Talpalló (Váradi, 89.), Selmeci, Kocsis, Jova, Juhos (Menyhért, 90.), Angyal (Filkóházi Á., 89.). Vezetőedző: Szala Ákos.

Ózd: Pápai – Arday, Takács (Bene, 63.), Stefán, Pataki (Magyar, 83.), Szlifka, Bochkor (Gáti, 63.), Pócsik (Fercsák, 83.), Korbély, Zimányi (Filkóházi D., 83.), Szemere. Játékos-edző: Bene Attila.

G.: Menyhárt (11.), Juhos (57.), Szemere (76. – öngól) ill. Korbély (75.).

Szala Ákos: – Meg akartuk mutatni, hogy milyen szintet képviselünk és hogy ez a csapat nem ijed meg a kihívásoktól és szereti azokat a szituációkat, mikor az előjelek alapján nem mondhatni esélyesnek. Nagy tettvággyal léptünk pályára az első perctől kezdve és a mérkőzés egészét nézve megérdemelten nyertünk egy jó Ózd ellen. Teljesen felforgatott csapattal léptünk pályára és sok játékos olyan poszton szerepelt, ahol eddig nem. Több játékos profilt jól találtunk meg a hét folyamán a mai szerkezetünkhöz és jól működött a csapatjátékunk labda ellen és labdával is. Gratulálok játékosaimnak, mert csapatként együttműködve értünk el jó eredményt.

Bene Attila: – Nagyon bátortalanul kezdtük a mérkőzést egy jó csapat otthonában. Megérdemelten vezetett 2– 0-ra a Putnok. Korbély Kristóf gólja után felcsillant a remény, de rögtön utána egy szerencsétlen öngóllal eldőlt a mérkőzés. Gratulálok a Putnoknak!