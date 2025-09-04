1 órája
Az NB I-ért harcolt, de elküldött bekk a gyorsaságáról: ,,Gyerekként, mivel nem volt biciklim, a faluban futottam a haverok után"
Az észak-borsodi klub továbbra is veretlen. A Putnok FC új csapata a vérátömlesztés után nagyon hamar összeállt.
Fotó: Putnok FC
A labdarúgó NB III Észak-keleti csoportjában három csapat veretlen még: a listavezető Kisvárda Master Good tartalék, a második Bacsó Beton-Cigánd SE, valamint a harmadik Putnok FC. Az észak-borsodiak eddig megverték a Tiszaújvárost (3-0), a Gödöllőt (2-1), a Debreceni EAC-ot (1-0), valamint a Sényőt (4-0), míg ikszeltek a DVTK tartalékkal (2-2), illetőleg a Cigánddal (1-1). Süttő Attila idén február közepén csatlakozott a klubhoz, az akkor még NB II-es Kolorcity Kazincbarcika SC-től (tehát ha a tényeket tekintjük, szerepet vállalt a felkerülésben), és a PFC-vel az előző pontvadászatban a harmadik helyet szerezte meg.
Nem minden nap
– Barcikán ott voltam a tavalyi bajnokság utolsó hazai edzésén, azért, hogy sok sikert kívánjak a srácoknak a Kisvárda elleni mérkőzést megelőzően. Ugye azon a meccsen dőlt el, hogy sikerül-e a feljutás – emlékezett vissza az akkori eseményekre a trizsi származású, de már Múcsonyban élő Süttő Attila.
– Az edző, Erős Gábor azt mondta, majd ha úgy alakul, akkor nyugodtan menjek ki az éremátadóra is, ahol a szurkolókkal együtt fognak ünnepelni. Köszöntem az invitálást, de nem mentem, nem éreztem úgy, hogy ott lenne a helyen. Annak ellenére, hogy 2024 őszén pályára léptem két bajnokin, valamint az egy évvel ezelőtti, DVTK elleni Magyar Kupa találkozón. Nyilván jó lett volna végigvinni az előző szezont a KBSC-nél, és részese lenni a történelmi tettnek, a felkerülésnek, elérni pályafutásom talán legnagyobb eredményét, hiszen azért az NB I-be nem minden nap jut fel egy játékos. Ráadásul úgy, hogy barcikai nevelés vagyok, még másodikos koromban Kádár Zsolt és Sándor Zoltán hívott futballozni. Emlékszem, általános iskolásként vidékről ingáztam heti három-négy alkalommal, aztán középiskolásként szintén.
A Putnok vezetőedzőjével játszott együtt
Az előző, immáron putnoki tavaszról az alábbiakat nyilatkozta a 30 éves védő.
– A harmadik érámat kezdtem el akkor Putnokon – sorolta Süttő Attila. – Szóval abszolút ismerős helyre kerültem, szinte mindenkit ismertem a csapatból. Az edzővel, Szala Ákossal voltunk csapattársak is Barcikán, a 2012/2013-as idényben, ő két évvel idősebb nálam. Az NB III-as bajnokságban a klubnak 6 pontos hátránya volt az első helyezettel szemben, viszont az ősz végi két győzelemhez további hetet raktunk hozzá a tavasz elején, így a 24. fordulót követően átvettük a vezetést. Utána mentünk Karcagra, s egy technikai malőr miatt máshogy kellett kiállnunk, mindez fél órával a kezdés előtt derült ki. Kikaptunk 3-2-re, de legalább öt gólt kellett volna szereznünk... Sajnos, én is kicsit flusztrált voltam, ki is állítottak... Úgy érzem, ha az a meccs meg van, elmegyünk 4 ponttal a Karcagtól, és akkor miénk a bajnoki aranyérem, és ezzel együtt az NB II-es osztályozó lehetősége.
De nem így alakult, a hajrában már felemás eredményei voltak a PFC-nek, amely a végelszámolásnál bronzérmet vehetett át. A nyáron pedig nagy átalakulás volt a klubnál, a bal oldali bekk volt azon kevesek egyike, aki maradt.
– Kercsó Bence, Nagy Roland, Váradi Ádám, és jómagam maradtunk. Nekem is volt megkeresésem, ráadásul kettő is, mindkettő dunántúli klub volt. Az egyik anyagilag sem volt rossz, de gondolkodtam, és a családdal végül úgy döntöttünk, hogy maradunk – nyilatkozta Süttő Attila. – Hát, itt Putnokon az első edzéseken alig páran voltunk, és akkor arra gondoltam, jó lesz, ha majd, ha bennmaradunk a bajnokságban. Aztán elkezdtek érkezni játékosok, a cigándi tornára már nagyjából összeálltunk, a Sényő elleni mérkőzésen már voltak olyan jelek, hogy ebből akár csapat is lehet...
Dac van bennük
A rutinos védőtől megkérdeztük, az eddigi eredményeket látva, hogy meglátása szerint mik a jó eredmény összetevői, az óriási fluktuáció ellenére.
– Sok olyan futballista jött hozzánk, akik az előző klubjukban elfeledett, partvonalra tett játékosok voltak, és éppen ezért van bennük egy olyan érzés, hogy csak azért is megmutatják volt csapatuknak, edzőjüknek, hogy hiba volt őket elengedni – adott ilyen választ Süttő Attila.
– Szóval egyértelműen érzem bennük a dacot... Tény, a vártnál hamarabb összekovácsolódott ez a társaság, meg lett az összhang a pályán belül, és azon kívül is. Rajtam kívül elég fiatalok vagyunk, de ahhoz képest csibész gyerekek alkotják a keretet. Természetesen kulcsfontosságú az edző, Ákos szerepe, az eredmények egyértelműen őt igazolják, hogy így, ilyen rövid idő alatt össze tudta gyúrni az embereket egy egységgé. Csapatkapitány vagyok, szoktak azzal poénkodni velem kapcsolatban, hogy nem csupán ,,cséká" szerepet látok el, hanem osztályfőnök vagyok, olyan fiatalok a fiúk hozzám képest. Kívülről úgy látszik, és mondják, hogy a futásteljesítményt mindig igyekszem beletenni minden meccsbe, aminek az alapja az ösztön, hogy gyerekként, mivel nem volt biciklim, a faluban futottam a haverok után. Tény, az edzőim szerettek ezért a mentalitásért, hogy csupaszív játékos vagyok, ami szimpatikus volt, és szimpatikus most is a szurkolóknak. De igazából én csak azt csinálom, amit kell, amit mindenkinek kellene.
Célokról, jövőről
Süttő Attilát a közeljövő terveiről, és a maga távoli elképzeléseiről is faggattuk:
– A csapatnak a célja, hogy minél jobb helyezést érjünk el a bajnokságban, de miként azt Ákos szokta hangsúlyozni: mindig a következő meccs a legfontosabb, azt kell megnyerni. Amennyiben tudjuk tartani ezt a formát, akár még az első helyért is mehetünk... A legközelebbi feladat a hétvégi NB III-as meccs a Tiszafüred ellen, majd ugyancsak velük, ugyancsak náluk az egymás elleni kupameccs a 3. fordulóban, jövő szombaton. Lehet, lenne olyan edző, aki valamelyiket ,,elengedné" a másik oltárán, de maximalista az edzőnk, és mi magunk is, úgyhogy a legtöbbet akarjuk kiadni magunkból, és mindkettőn sikeresek szeretnénk lenni. Magamról annyit: ha továbbra is ilyen állapotban leszek, és elkerülnek a sérülések, akkor még egy ideig ki tudom tolni a pályafutásom. Lehet, meglepő, de még szeretnék az NB II-ben focizni, meg van bennem az ambíció, és még úgy érzem, hasznos tudnék lenni azon a szinten is. Egyébként már elkezdtem az edzőséget anno Barcikán, s lehet, hogy most ismét adódik egy ilyen lehetőség, a focizás mellett.
