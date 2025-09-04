Az NB I-ért harcolt, de elküldött bekk a gyorsaságáról: ,,Gyerekként, mivel nem volt biciklim, a faluban futottam a haverok után"

A labdarúgó NB III Észak-keleti csoportjában három csapat veretlen még: a listavezető Kisvárda Master Good tartalék, a második Bacsó Beton-Cigánd SE, valamint a harmadik Putnok FC. Az észak-borsodiak eddig megverték a Tiszaújvárost (3-0), a Gödöllőt (2-1), a Debreceni EAC-ot (1-0), valamint a Sényőt (4-0), míg ikszeltek a DVTK tartalékkal (2-2), illetőleg a Cigánddal (1-1). Süttő Attila idén február közepén csatlakozott a klubhoz, az akkor még NB II-es Kolorcity Kazincbarcika SC-től (tehát ha a tényeket tekintjük, szerepet vállalt a felkerülésben), és a PFC-vel az előző pontvadászatban a harmadik helyet szerezte meg.

Süttő Attila harmadik alkalommal játszik Putnokon. Fotó: Putnok FC

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Nem minden nap

– Barcikán ott voltam a tavalyi bajnokság utolsó hazai edzésén, azért, hogy sok sikert kívánjak a srácoknak a Kisvárda elleni mérkőzést megelőzően. Ugye azon a meccsen dőlt el, hogy sikerül-e a feljutás – emlékezett vissza az akkori eseményekre a trizsi származású, de már Múcsonyban élő Süttő Attila.

– Az edző, Erős Gábor azt mondta, majd ha úgy alakul, akkor nyugodtan menjek ki az éremátadóra is, ahol a szurkolókkal együtt fognak ünnepelni. Köszöntem az invitálást, de nem mentem, nem éreztem úgy, hogy ott lenne a helyen. Annak ellenére, hogy 2024 őszén pályára léptem két bajnokin, valamint az egy évvel ezelőtti, DVTK elleni Magyar Kupa találkozón. Nyilván jó lett volna végigvinni az előző szezont a KBSC-nél, és részese lenni a történelmi tettnek, a felkerülésnek, elérni pályafutásom talán legnagyobb eredményét, hiszen azért az NB I-be nem minden nap jut fel egy játékos. Ráadásul úgy, hogy barcikai nevelés vagyok, még másodikos koromban Kádár Zsolt és Sándor Zoltán hívott futballozni. Emlékszem, általános iskolásként vidékről ingáztam heti három-négy alkalommal, aztán középiskolásként szintén.

A Putnok vezetőedzőjével játszott együtt

Az előző, immáron putnoki tavaszról az alábbiakat nyilatkozta a 30 éves védő.

– A harmadik érámat kezdtem el akkor Putnokon – sorolta Süttő Attila. – Szóval abszolút ismerős helyre kerültem, szinte mindenkit ismertem a csapatból. Az edzővel, Szala Ákossal voltunk csapattársak is Barcikán, a 2012/2013-as idényben, ő két évvel idősebb nálam. Az NB III-as bajnokságban a klubnak 6 pontos hátránya volt az első helyezettel szemben, viszont az ősz végi két győzelemhez további hetet raktunk hozzá a tavasz elején, így a 24. fordulót követően átvettük a vezetést. Utána mentünk Karcagra, s egy technikai malőr miatt máshogy kellett kiállnunk, mindez fél órával a kezdés előtt derült ki. Kikaptunk 3-2-re, de legalább öt gólt kellett volna szereznünk... Sajnos, én is kicsit flusztrált voltam, ki is állítottak... Úgy érzem, ha az a meccs meg van, elmegyünk 4 ponttal a Karcagtól, és akkor miénk a bajnoki aranyérem, és ezzel együtt az NB II-es osztályozó lehetősége.

De nem így alakult, a hajrában már felemás eredményei voltak a PFC-nek, amely a végelszámolásnál bronzérmet vehetett át. A nyáron pedig nagy átalakulás volt a klubnál, a bal oldali bekk volt azon kevesek egyike, aki maradt.

– Kercsó Bence, Nagy Roland, Váradi Ádám, és jómagam maradtunk. Nekem is volt megkeresésem, ráadásul kettő is, mindkettő dunántúli klub volt. Az egyik anyagilag sem volt rossz, de gondolkodtam, és a családdal végül úgy döntöttünk, hogy maradunk – nyilatkozta Süttő Attila. – Hát, itt Putnokon az első edzéseken alig páran voltunk, és akkor arra gondoltam, jó lesz, ha majd, ha bennmaradunk a bajnokságban. Aztán elkezdtek érkezni játékosok, a cigándi tornára már nagyjából összeálltunk, a Sényő elleni mérkőzésen már voltak olyan jelek, hogy ebből akár csapat is lehet...