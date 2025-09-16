A vármegyei klub elnöke a visszalépésről: ,,El kellett döntenünk, hogy melyik fáj kevésbé"

Az NB II-es férfi futsalbajnokság kezdete előtt nem sokkal visszalépett a 2025/2026-os évadtól a Kolorcity Kazincbarcika-Parasznya SE együttese. A Parasznya ez előző szezonban újoncként vágott neki az NB II-nek és végül a hetedik helyen végeztek. A feltöltési szabályok szerint a szövetség Szent István SE-t kérte fel a részvételre.

Csak a nagypályán képviselteti magát a továbbiakban a Parasznya SE Fotó: Salgótarjáni VSE

Parasznya: több csapatuk is van

Hegedűs László, a Parasznya SE elnöke a visszalépésről: – Névadó szponzorunk kiesését jelenleg nem tudjuk pótolni. Felelős vezetőként azt mondom, hogy olyan bajnokságban elindulni, ami szakmailag és anyagilag is erőn felül megterhelné az egyesületet, és hosszú távon likviditási gondokat okozna, felelőtlenség lett volna. El kellett döntenünk, hogy melyik fáj jobban, melyik fáj kevésbé... Nagyon sajnálom, mert ebben a történetben több volt, minden téren, mert összeállt egy olyan keret, egy olyan stáb, ami sokra hivatott volt. Bízunk benne, lehet még folytatás, most a józan észre kellett hallgatnunk. Jó volt megélni a feljutást az NB II-be, magát az egész történetet, jó volt a részese lenni, és csinálni. Más lett volna a helyzet, ha csak erre kellene fókuszálni, de több csapatunk is van. Mostanában a nagypályás vármegyei I-es csapatnál is állva halunk meg, csak a gratulációk maradnak. Vannak tehát teendők a csapatok környékén, plusz vállalásokat nem szerettünk volna tenni.