Az egykori helyi légiósról, bajnokról kapta a nevét a vármegyei létesítmény

Labdarúgás. Sokan ismerték a vármegyében, hiszen itt indult a pályafutása, majd amikor a DVTK kiesett 1984-ben a másodosztályba, az NB I-es Vasashoz igazolt, és Kakas László ,,párja" lett a gólvonalon. A sajószentpéteri születésű, egykoron Belgiumot is megjárt Gulyás István már három és fél éve elhunyt, azonban a napokban róla nevezték el a megújult Parasznyai Szabadidő és Sport Központot.

Gulyás István Parasznyáról származott Fotó: Parasznya SE



– István innen, Parasznyáról indult el, a ,,Bácsi kérem, hol lehet itt focizni?" nevet viselő címen futó tehetségkutatóban fedezték fel – kezdte Hegedűs László, a parasznyai sportegyesület elnöke. – Korábban egyébként nem tudtam, hogy Pista a településre való volt, közben értesültem róla, egyébként a névadásról a helyi képviselő testülettel is volt egyeztetés, illetve amikor felmerült az ő neve, természetesen a családdal is egyeztettünk, akik érdemesnek találták arra, hogy a létesítmény István nevét viselje. A nővére, Spitzmüllerné Gulyás Éva a mai napig Parasznyán lakik, az avatóra eljött, és a rokonok is.

A klub irányítója magáról a pálya, és a környékének a megújításáról is nyilatkozott:

– Egy összességében százmillió forintos beruházás volt, 20 százalékban a MLSZ által biztosított pályázatból, míg 80 százalékban saját tőke bevonásával. Ez utóbbiban jelentős részt vállalt az FT-Triász KFT., Demeter Péter, és csapata, valamint Kállai Attila, és fia, mint egyéni vállalkozók – árulta el Hegedűs László. – Azt mindenképpen el kell mondanom, hogy előzőleg nekünk volt talán a legrosszabb pályánk a vármegyei I. osztályban – emiatt hosszú évek óta irigykedve néztünk másokat –, és nem viccelek, de volt olyan játékos, akit le akartunk igazolni, és emiatt másfeles szorzóval ,,számolt"... Szerettünk volna tehát ezen az állapoton javítani, álmodtunk egy nagyot, nem lehet eléggé megköszönni a szponzoraink, a fő támogatóink, illetve az önkormányzat segítségét. Mindennek az lett a következménye, hogy egy ,,sima" futballpálya felújításból egy sport-, és szabadidőközpont építés lett, két pályával, egy centerpályával, és egy edzőpályával, futókörrel, játszótérrel, közösségi térrel, ami a községnek egy lehetőség arra, hogy bármilyen rendezvényt ide hozzon. Négy éve készült el a klímás öltöző, napelemmel, akkor, azt a beruházást a Mr. Minden Kft., Molnár Ádám és csapat finanszírozta. Látszik tehát, hogy a mai világban elengedhetetlenek a maximális bizalmon alapuló emberi-, és üzleti kapcsolatok, erre lehet építeni, és mi ezen a téren szerencsének mondhatjuk magunkat. Aki támogat bennünket, ezt a közösséget, az látja, hogy minden egyes forint jó helyre megy, látszik a fejlődés, az pedig kiemelendő, hogy a parasznyai önkormányzattal remekül lehet együtt dolgozni, minden ötletet támogatnak.