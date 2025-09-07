Ózd-Sajóvölgye – FC Hatvan 4–2 (3–1)

Ózd, 500 néző. V.: Sándor Cs. (Szilágyi, Benkő).

Ózd: Pápai– Arday, Takács (Bene 77.), Stefán (Komári 66.), Pataki, Szlifka, Bochkor (Gáti 90.), Pócsik (Horváth 77.)., Korbély (Filkóházi 90.), Zimányi, Szemere.

Játékosedző: Bene Attila.

Hatvan: Rácz– Nagy Zs. (Királyházi 93.), Kustudic, Dibusz, Bodnár, Kitl, Csuvikovszky, Skripek, Vince, Dinka, Cseh

Edző: Zoran Spisljak.

Gólszerző: Korbély (12.,18.), Pataki (27.), Stefán (54.), ill. Bodnár (25.,61.).

Bene Attila: – Az első félidő hatékony játékát kell a jövőben a második félidőre is kitolnunk, amin folyamatosan dolgozunk.

Zoran Spisljak: – Az első félidőt átaludtuk, a szünetben a változtattunk a játékunkon, de nem sikerült értékesíteni a helyzeteinket. Gratulálunk a hazai csapat győzelméhez.

Tiszafüredi VSE – Putnok FC 5–0 (3–0)

Tiszafüred, 400 néző. V.: Muhari (Sinkovicz, Vad).

Tiszafüred: Lisztes – Balogh, Kiss, Kovács M. (Tolnai 74.), Horváth (Karmacsi 74.), Ballók, Bökönyi (Kelemen 72.), Füredi, Győri, Ujvári ( Kovács D. 72,), Szerencsi (Csősz 74.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Putnok: Németh – Mihály, Menyhárt (Menyhért 90.), Zvara (Váradi 75.), Talpalló (Semleci 46.), Süttő, Kocsis, Tagai, Kercsó (Juhos 46.), Jova, Angyal (Filkóházi 75.).

Edző: Szala Ákos.

Gólszerző: Újvári (5.,17.), Győri (45+2.), Kovács (73.), Kiss (83.),

Kiállítva: Süttő (a szünetben), Tagai (78.).

Dorcsák Zoltán: – Tökéletes első félidőt játszottunk. A másodikat döntően befolyásolták a kiállítások, megérdemelt győzelmet arattunk.

Szala Ákos: – Először is gratulálok a Tiszafürednek a győzelemhez. Az első két gólt könnyelmű labdavesztéseinkből kaptuk és ez is rá is nyomta a bélyeget a meccsre. Nyolc tétmérkőzés után szenvedtünk vereséget. Tudtuk, hogy előbb-utóbb eljön ez a pillanat. Az a pillanat is eljött, amikor fegyelmezetlenek voltunk és ez többet nem fordul elő. A mai játékunk sajnos nem nézett ki jól, ebből le kell vonnunk a megfelelő tanulságokat. Egy félidőn keresztül emberhátrányban futballoztunk, annak is a felét kettős emberhátrányban, de ez nem mentség a fegyelmezetlenségre. Ugyanakkor hiszek abban, hogy a csapat jól fog reagálni, és mindent megteszünk azért, hogy jövő héten ugyanitt már mi örülhessünk. Vissza kell tereljük a dolgokat arra az útra, amin eddig fejlődtünk.

Sényő FC-ZMB Building – DVTK tartalék F4R 1–0 (1–0)

Sényő, 150 néző. V.: Török (Törtei, Derda).

Sényő: Sarkadi– Klepács, Szabó (Pataki 46.), Kapacina K., Vaskó, Fenyőfalvi, Schmidt, Daróczi (Gégény 70.), Végső, Mácsai, Konzili (Vámos 46.). Játékosedző: Kapacina Valér.

DVTK: Derényi, Diwuba, Vass, Furdetskyi, Kiss (Szabó 66.), Krone ( Jászberényi 58.), Tucsa, Kovelenko, Szlifka, Sáreczki ( Macsó 58.), Balog (Purzsa 78.). Edző: Vitelki Zoltán.

Gólszerző: Kapacina K. (8.– 11-esből).

Kapacina Valér: – Nagyon örülök, hogy megszakadt végre a rossz sorozatunk. Gratulálok a csapatnak, most nagyot dobbant szívünk.

Vitelki Zoltán: – Megint egy büntetőből kaptunk gól, ezután pedig futottunk az eredmény után. A második félidőben sok labdát juttattunk a hazai tizenhatoson belülre, ezekből azonban nem sikerült betalálni. A kapu előtt az utolsó pontos passzok hiányzztak, a motivációt és az akaratot viszont nem lehet elvenni a csapattól, hiszen mindenki igyekezett, hogy változtassunk az eredményen. Sajnos nem sikerült.

Debreceni EAC – Termálfürdő FC Tiszaújváros 3–0 (1–0)

Debrecen, 200 néző. V.: Dévényi (Deme, Juhász).

DEAC: Ratku – Herczku, Papp G.(Lénárt 78.), Kelemen (Tar 62.), Vincze, Soltész, Jankelic, Ujvárosi, Lénárt Gergő (Tóth D. 78.) , Fekete (Lakatos 62.), Török ( Sándor 62.).

Edző: Urbin Péter.

Tiszaújváros: Hornyák– Barta (Bernáth 62.), Erdei (Tóth S. 71)., Tóth B., Farkas, Varga (Vitelki 71), Papp, Nagy G., Batta, Varjas, Ivánka (Lehóczki 41).

Edző: Huszák Géza.

Gólszerző: Lénárt (25.), Soltész (65.,88.),

Urbin Péter: – Fontos volt, hogy kapott gól nélkül lehozzuk a mérkőzést, mert az elmúlt mérkőzéseken mindig gólt kaptunk. Hátul nagyon koncentráltnak kellett lenni, elől a támadó játékunk nagyon jó volt, sok helyzetet alakítottunk ki és megérdemelten nyertünk.

Huszák Géza: – Jobb állomány a DEAC, de sajnos hétről hétre magunkat verjük meg.

Gödöllői SK – Bacsó Beton-Cigánd 3–4 (0–1)

Gödöllő, 150 néző. V.: Büki (Frank, Kondákor).

Gödöllő: Tóth B– Hevesi, Nagy B. ( Mertse 35.), Tóth-Ilkó, Tóth B. (Hankó 61.), Koziorowski, Balogh (Erdész 61.), Péter, Lukács, Nagy Z., Szita.

Edző: Sipeki István.

Cigánd: Iváncsics– Mrva, Horváth (Ötvös 80.), Babics (Kardos 89.), Misák, Kertész (Balogh 65.), Syrota, Nagy Zs. (Girdán 65.), Nikic, Juhász, Králik.

Edző: Kocsis János.

Gólszerző: Koziorowski (81.), Hankó (86.), Szita (93.) illetve, Mrva (1.,59.), Horváth (50.), Králik (67.).

Sipeki István: – Később

Kocsis János: – Később

A további eredmények

Nyíregyháza Spartacus FC – Debreceni VSC tartalék 3 –3 (2–1)

Füzesabony – SC Tarpa SC 0–1 (0–1)

Eger SE – Kisvárda MG tartalék 0–4 (0–3)