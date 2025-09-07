szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

20°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Öten

1 órája

,,Tudtuk, hogy előbb-utóbb eljön ez a pillanat"

Címkék#Ózd SVF#megyei foci#DVTK tartalék#Cigánd SE#Putnok FC

Ötből csak kettő örülhet. Újabb sikert aratott az Ózd.

,,Tudtuk, hogy előbb-utóbb eljön ez a pillanat"

A labdarúgó NB III, Észak-Keleti csoport 7. fordulójában vasárnap délután öt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei csapat volt érintett. Az Ózd-Sajóvölgye és a Bacsó Beton-Cigánd is sok gólos mérkőzésen szerezte meg a győzelmet, a Putnok és a Tiszaújváros nagyobb vereségbe szaladt bele, míg a DVTK tartalék meccsén egy büntető döntött.

Ózd
Az Korbély Kristóf kétszer is eredményes volt a mérkőzésen. Fotó: Ózd Sajóvölgye

Íme az eredmények:

Ózd-Sajóvölgye – FC Hatvan 4–2 (3–1)
Ózd, 500 néző. V.: Sándor Cs. (Szilágyi, Benkő).
Ózd: Pápai– Arday, Takács (Bene 77.), Stefán (Komári 66.), Pataki, Szlifka, Bochkor (Gáti 90.), Pócsik (Horváth 77.)., Korbély (Filkóházi 90.), Zimányi, Szemere.
Játékosedző: Bene Attila.
Hatvan: Rácz– Nagy Zs. (Királyházi 93.), Kustudic, Dibusz, Bodnár, Kitl, Csuvikovszky, Skripek, Vince, Dinka, Cseh
Edző: Zoran Spisljak.
Gólszerző: Korbély (12.,18.), Pataki (27.), Stefán (54.), ill. Bodnár (25.,61.).
Bene Attila: – Az első félidő hatékony játékát kell a jövőben a második félidőre is kitolnunk, amin folyamatosan dolgozunk.
Zoran Spisljak: – Az első félidőt átaludtuk, a szünetben a változtattunk a játékunkon, de nem sikerült értékesíteni a helyzeteinket. Gratulálunk a hazai csapat győzelméhez.

Tiszafüredi VSE – Putnok FC 5–0 (3–0)
Tiszafüred, 400 néző. V.: Muhari (Sinkovicz, Vad).
Tiszafüred: Lisztes – Balogh, Kiss, Kovács M. (Tolnai 74.), Horváth (Karmacsi 74.), Ballók, Bökönyi (Kelemen 72.), Füredi, Győri, Ujvári ( Kovács D. 72,), Szerencsi (Csősz 74.). Edző: Dorcsák Zoltán.
Putnok: Németh – Mihály, Menyhárt (Menyhért 90.), Zvara (Váradi 75.), Talpalló (Semleci 46.), Süttő, Kocsis, Tagai, Kercsó (Juhos 46.), Jova, Angyal (Filkóházi 75.). 
Edző: Szala Ákos.
Gólszerző: Újvári (5.,17.), Győri (45+2.), Kovács (73.), Kiss (83.),   
Kiállítva: Süttő (a szünetben), Tagai (78.).
Dorcsák Zoltán: – Tökéletes első félidőt játszottunk. A másodikat döntően befolyásolták a kiállítások, megérdemelt győzelmet arattunk.
Szala Ákos: –  Először is gratulálok a Tiszafürednek a győzelemhez. Az első két gólt könnyelmű labdavesztéseinkből kaptuk és ez is rá is nyomta a bélyeget a meccsre. Nyolc tétmérkőzés után szenvedtünk vereséget. Tudtuk, hogy előbb-utóbb eljön ez a pillanat. Az a pillanat is eljött, amikor fegyelmezetlenek voltunk és ez többet nem fordul elő. A mai játékunk sajnos nem nézett ki jól, ebből le kell vonnunk a megfelelő tanulságokat. Egy félidőn keresztül emberhátrányban futballoztunk, annak is a felét kettős emberhátrányban, de ez nem mentség a fegyelmezetlenségre. Ugyanakkor hiszek abban, hogy a csapat jól fog reagálni, és mindent megteszünk azért, hogy jövő héten ugyanitt már mi örülhessünk. Vissza kell tereljük a dolgokat arra az útra, amin eddig fejlődtünk.

Sényő FC-ZMB Building – DVTK tartalék F4R 1–0 (1–0)
Sényő, 150 néző. V.: Török (Törtei, Derda).
Sényő: Sarkadi– Klepács, Szabó (Pataki 46.), Kapacina K., Vaskó, Fenyőfalvi, Schmidt, Daróczi (Gégény 70.), Végső, Mácsai, Konzili (Vámos 46.). Játékosedző: Kapacina Valér.
DVTK: Derényi, Diwuba, Vass, Furdetskyi, Kiss (Szabó 66.), Krone ( Jászberényi 58.), Tucsa, Kovelenko, Szlifka, Sáreczki ( Macsó 58.), Balog (Purzsa 78.). Edző: Vitelki Zoltán.
Gólszerző: Kapacina K. (8.– 11-esből).
Kapacina Valér: – Nagyon örülök, hogy megszakadt végre a rossz sorozatunk. Gratulálok a csapatnak, most nagyot dobbant szívünk.
Vitelki Zoltán: – Megint egy büntetőből kaptunk gól, ezután pedig futottunk az eredmény után. A második félidőben sok labdát juttattunk a hazai tizenhatoson belülre, ezekből azonban nem sikerült betalálni. A kapu előtt az utolsó pontos passzok hiányzztak, a motivációt és az akaratot viszont nem lehet elvenni a csapattól, hiszen mindenki igyekezett, hogy változtassunk az eredményen. Sajnos nem sikerült.

Debreceni EAC – Termálfürdő FC Tiszaújváros 3–0 (1–0)
Debrecen, 200 néző. V.: Dévényi (Deme, Juhász).
DEAC: Ratku – Herczku, Papp G.(Lénárt 78.), Kelemen (Tar 62.), Vincze, Soltész, Jankelic, Ujvárosi, Lénárt Gergő (Tóth D. 78.) , Fekete (Lakatos 62.), Török ( Sándor 62.). 
Edző: Urbin Péter.
Tiszaújváros: Hornyák– Barta (Bernáth 62.), Erdei (Tóth S. 71)., Tóth B., Farkas, Varga (Vitelki 71), Papp, Nagy G., Batta, Varjas, Ivánka (Lehóczki 41). 
Edző: Huszák Géza.
Gólszerző: Lénárt (25.), Soltész (65.,88.),
Urbin Péter: – Fontos volt, hogy kapott gól nélkül lehozzuk a mérkőzést, mert az elmúlt mérkőzéseken mindig gólt kaptunk. Hátul nagyon koncentráltnak kellett lenni, elől a támadó játékunk nagyon jó volt, sok helyzetet alakítottunk ki és megérdemelten nyertünk.
Huszák Géza: – Jobb állomány a DEAC, de sajnos hétről hétre magunkat verjük meg.

Gödöllői SK – Bacsó Beton-Cigánd 3–4 (0–1)
Gödöllő, 150 néző. V.: Büki (Frank, Kondákor).
Gödöllő: Tóth B– Hevesi, Nagy B. ( Mertse 35.), Tóth-Ilkó, Tóth B. (Hankó 61.), Koziorowski, Balogh (Erdész 61.), Péter, Lukács, Nagy Z., Szita. 
Edző: Sipeki István.
Cigánd: Iváncsics– Mrva, Horváth (Ötvös 80.), Babics (Kardos 89.), Misák, Kertész (Balogh 65.), Syrota, Nagy Zs. (Girdán 65.), Nikic, Juhász, Králik.
Edző: Kocsis János.
Gólszerző: Koziorowski (81.), Hankó (86.), Szita (93.) illetve, Mrva (1.,59.), Horváth (50.), Králik (67.).
Sipeki István: – Később
Kocsis János: – Később

A további eredmények
Nyíregyháza Spartacus FC – Debreceni VSC tartalék 3 –3 (2–1)
Füzesabony – SC Tarpa SC 0–1 (0–1)
Eger SE – Kisvárda MG tartalék 0–4 (0–3)

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

  • A bajnokság állása:

1. Kisvárda tartalék    7    6    1    –    21-4    19
2. Cigánd SE    7    5    2    –    17-6    17
3. Tiszafüred    7    5    1    1    14-6    16
4. Putnok FC    7    4    2    1    13-9    14
5. Debreceni EAC    7    4    1    2    13-7    13
6. Tarpa    7    3    2    2    8-6    11
7. Gödöllő    7    3    1    3    15-12    10
8. Ózd-Sajóvölgye    7    2    3    2    13-13    9
9. Eger SE    7    2    2    3    7-13    8
10. Füzesabony    7    1    4    2    5-8    7
11. Debreceni VSC tartalék    7    1    3    3    10-13    6
12. Diósgyőri VTK tartalék    7    1    2    4    9-12    5
13. Nyíregyháza tartalék    7    1    2    4    13-18    5
14. Tiszaújváros    7    1    2    4    7-15    5
15. Hatvan    7    1    1    5    11-19    4
16. Sényő    7    1    1    5    5-20    4

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu