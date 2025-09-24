A vármegyei labdarúgás hercege továbbra is a trónon

A Borsod vármegyei U19 I. osztály 7. fordulójában gólzáporos mérkőzést játszott a Sátoraljaújhelyi TKSE és az Ózd VSE. A találkozó végül 8–1-es vendégsikerrel zárult, ám nem pusztán az eredmény miatt kapta fel a fejét a megyei futballközösség: az ózdiak gólfelelőse, Herceg Tamás egymaga hétszer (!) talált be a hazai kapuba. Olyan bravúr ez, amelyet ritkán látni még a korosztályos bajnokságokban is, bár tavaly már volt rá példa Hódoscsépányban.

Az Ózd VSE U19-es csapata. Fotó:ÓZD VSE FACEBOOK

Ontja a gólokat az ózdi gólgyáros

Herceg Tamás már harmadik éve ontja a gólokat az U19-es vármegyei I. osztályban: a 2023/2024-es idényt 31 találattal zárta, a tavalyi, 2024/2025-ös szezonban pedig elképesztő, 46 gólig jutott. Az idei bajnokságban pedig mindössze hét forduló után már 22-nél jár, vagyis jó eséllyel megdöntheti a tavalyi gólrekordját. A fiatal csatár hosszabb távú számai is lenyűgözőek: az MLSZ hivatalos statisztikái szerint eddigi pályafutása során 166 mérkőzésen 239 gólt szerzett, de ebben a kispályás találatai is szerepelnek. Ilyen arány mellett nem csoda, hogy kétszer már a felnőtt vármegyei I. osztályban is bizonyíthatott Ózdon.

Az Ózd VSE fiataljai jelenleg a bajnokság harmadik helyén állnak, az Encs és a Szirmabesenyő utánpótlás csapatai mögött.