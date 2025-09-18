Az ötödik borsodi bajnok – Gratulálunk, Gábor!

Autósport. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) Rallysport Bizottságának (RSB) közleménye szerint nem pótolják a nyáron elmaradt Székesfehérvár-ralit, ami azt jelenti, hogy a november elején sorra kerülő Zemplén-rali eredményeitől függetlenül a miskolci Német Gábor, Németh Gergely páros az abszolút magyar bajnok. Az RSB a tájékoztatásában úgy fogalmazott, hogy az eredetileg július közepére kiírt fehérvári futam pótlására „a bizottság eltérő helyszínen és talajon, a potenciális szervezővel és a versenyzőkkel történt egyeztetést követően nem ad engedélyt”.

A Német Gábor, Németh Gergely duó Fotó: Német Motorsport

Német Gábor: ,,Elmondhatatlanul boldogok vagyunk"

A közlemény kitér arra is, hogy a szerencsi központtal november 7. és 9. között sorra kerülő Zemplén-ralin „a helyezések után járó bajnoki pontok az eredeti bejelentés szerint, szorzó nélkül kerülnek figyelembe vételre a bajnoki tabellán”. Ennek nyomán az idén megrendezett négy országos bajnoki futamból hármat – a győrit, a pécsit és a veszprémit – megnyerő Német, Németh duó előnye már behozhatatlan, így a 2025-ös abszolút magyar bajnoki cím az övé lett.

Német Gábor lett az ötödik miskolci/borsodi pilóta, aki magyar bajnoki címet szerzett: előtte Turi Tamás (2004), Spitzmüller Csaba (2008), Hadik András (2009, 2018, 2020, 2021), valamint Kazár Miklós (2012, 2013, 2014) bizonyult a legjobbnak a honi mezőnyben, utóbbi egyébként 2008-ban ,,Spici" navigátoraként is részese volt a sikernek.

„Ezért dolgoztunk, ezért küzdöttünk, megtettünk érte mindent, és most valóra vált az álmunk, megnyertük a bajnoki címet! Köszönjük mindenkinek, aki segített minket ebben, elmondhatatlanul boldogok vagyunk” – írta a páros a Német Motorsport Facebook-oldalán.

