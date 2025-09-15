30 perce
Ha továbbra is így ,,nyomja" , akkor övé lehet a trófea
A HUMDA Országos Rally Bajnokság következő állomása Győrben volt. A Német Gábor és Németh Gergely páros nagyszerű eredménnyel zárt.
Fotó: Német Motorsport
Harmadik futamát nyerte meg a HUMDA Országos Rally Bajnokságban Német Gábor és Németh Gergely. A bajnoki címért küzdő két páros külön csatáját hozta a magyar bajnokság hétvégi futama. A 3. WHB Győr Rallyn ugyanis a miskolci Német Gábor és navigátora Németh Gergely késhegyre menő küzdelmet vívott a Turán Frigyes, Zsiros Gábor egységgel. Egészen az utolsó szakaszig, csak a célban dőltek el a nyitott kérdések. 1,7 másodperc különbség alakult ki a borsodi páros javára, köszönhetően annak, hogy az utolsó körben még egy szintet emelni tudtak a tempón. Német Gábor ezzel a lehető legtöbb pontot gyűjtötte be, hiszen a futamgyőzelem mellett a Power Stage (utolsó szakasz) megnyeréséért járó egységeket is megszerezte.
Német Gábor: A végén fordított
– Valóban nagy szükség volt a jó hajrára – emelte ki a győri célban a futamgyőztes Német Gábor. – Az első napot az élen zártuk, ezután viszont Friciék nagyon komoly tempót diktáltak. Bő két másodperc volt a hátrányunk a Power Stage előtt, ezt sikerült megfordítani. Nem gondoltam volna, hogy a Mecsek Rallytól tudunk még szorosabb küzdelmet vívni, de most mégis így alakult. Hihetetlenül boldogok vagyunk, mert egy újabb nagy lépést tettünk a céljaink felé. Nagyon feszültek voltunk a végén, egyáltalán nem volt leányálom a Power Stage, de nagyon akartuk a sikert. Nagyon jó érzés, hogy meg tudtuk csinálni.
Turán Frigyes csalódott volt. Elismerte ugyan Németék teljesítményét, de úgy érezte, hogy egy megnyert futam csúszott ki a kezéből, hiszen az utolsó szakasz előtt még az élen állt. Ezután viszont egy légüres tér következett a mezőny többi tagja tisztes távolból követte a két éllovast. Klausz Kristóf, Tóth Tibor, Trencsényi József, Bodolai László és Ollé Sasa alkotta a közvetlen üldözőbolyt. Ebből a karavánból a fiatal Klausz jött ki a legjobban, aki így felkapaszkodhatott a dobogó harmadik fokára.
Megmaradt az esély
Vármegyénk másik élmezőnyéhez tartozó kettőse végül az abszolút értékelés hatodik helyén zárt. Bodolai László a dobogóért utazott a Rába-partjara, de az éves összetett szempontjából így is megtartotta az esélyét.
– Egyáltalán nem volt kalandmentes a hétvégén – összegzett Bodolai László. – Az első napon kaptunk egy defektet, ezután érthetően óvatosabbak voltunk. Később az időjárás szólt bele, vizes körülményekre alkalmas abroncsot tettünk fel, amit nem lett volna muszáj. Három hónap szünet után visszaszoktunk, a vizes körülmények viszont egyáltalán nem tetszettek. Zemplénben mindent megteszünk azért, hogy eltüntessük a ponthátrányunkat a dobogós szempontjából.
Baleset a beíróban
A 3. WHB Győr Rallyt első napján egy baleset is történt, melyben összesen hatan sérültek meg. A kisgyónbányai gyorsasági célja után, a beíróban várakozó 24-es rajtszámú versenyautónak ütközött a 25-ös rajtszámú autó. A járművek elsodortak négy személyt, valamint két versenyző is megsérült. Hárman könnyebben, hárman súlyosan sérültek, őket a helyszínre érkező mentők kórházba szállítottak. A HUMDA Országos Rally Bajnokság mezőnye november 6-8.-a között vármegyénkbe érkezik, hiszen a hazai sorozat a Zemplén Rallyval folytatódik.
A 3. WHB Győr Rally végeredménye:
1. Német Gábor, Németh Gergely (Skoda Fabia RS) 1:20:25,6
2. Turán Frigyes, Zsíros Gábor (Skoda Fabia RS) +1,7
3. Klausz Kristóf, Kertész Krisztián (Skoda Fabia EVO) +3:27,6
4. Tóth Tibor, Szabó József (Skoda Fabia RS) +4:19,2
5. Trencsényi József, Verba Gábor (Skoda Fabia RS) +4:40,1
6. Bodolai László, Deák Attila (Ford Fiesta R5 Mk II) +5:05,9
A HUMDA Országos Rally Bajnokság állása a 4. futam után
1. Német Gábor, Németh Gergely (Skoda Fabia R5) 135
2. Tóth Tibor, Szabó József (Skoda Fabia R5) 99,5
3. Turán Frigyes, Zsíros Gábor (Skoda Fabia RS) 92
4. Bodolai László, Deák Attila (Ford Fiesta R5 Mk II) 71,5