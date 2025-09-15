Ha továbbra is így ,,nyomja" , akkor övé lehet a trófea

Harmadik futamát nyerte meg a HUMDA Országos Rally Bajnokságban Német Gábor és Németh Gergely. A bajnoki címért küzdő két páros külön csatáját hozta a magyar bajnokság hétvégi futama. A 3. WHB Győr Rallyn ugyanis a miskolci Német Gábor és navigátora Németh Gergely késhegyre menő küzdelmet vívott a Turán Frigyes, Zsiros Gábor egységgel. Egészen az utolsó szakaszig, csak a célban dőltek el a nyitott kérdések. 1,7 másodperc különbség alakult ki a borsodi páros javára, köszönhetően annak, hogy az utolsó körben még egy szintet emelni tudtak a tempón. Német Gábor ezzel a lehető legtöbb pontot gyűjtötte be, hiszen a futamgyőzelem mellett a Power Stage (utolsó szakasz) megnyeréséért járó egységeket is megszerezte.

Német Gábor: A végén fordított

– Valóban nagy szükség volt a jó hajrára – emelte ki a győri célban a futamgyőztes Német Gábor. – Az első napot az élen zártuk, ezután viszont Friciék nagyon komoly tempót diktáltak. Bő két másodperc volt a hátrányunk a Power Stage előtt, ezt sikerült megfordítani. Nem gondoltam volna, hogy a Mecsek Rallytól tudunk még szorosabb küzdelmet vívni, de most mégis így alakult. Hihetetlenül boldogok vagyunk, mert egy újabb nagy lépést tettünk a céljaink felé. Nagyon feszültek voltunk a végén, egyáltalán nem volt leányálom a Power Stage, de nagyon akartuk a sikert. Nagyon jó érzés, hogy meg tudtuk csinálni.

Turán Frigyes csalódott volt. Elismerte ugyan Németék teljesítményét, de úgy érezte, hogy egy megnyert futam csúszott ki a kezéből, hiszen az utolsó szakasz előtt még az élen állt. Ezután viszont egy légüres tér következett a mezőny többi tagja tisztes távolból követte a két éllovast. Klausz Kristóf, Tóth Tibor, Trencsényi József, Bodolai László és Ollé Sasa alkotta a közvetlen üldözőbolyt. Ebből a karavánból a fiatal Klausz jött ki a legjobban, aki így felkapaszkodhatott a dobogó harmadik fokára.

Megmaradt az esély

Vármegyénk másik élmezőnyéhez tartozó kettőse végül az abszolút értékelés hatodik helyén zárt. Bodolai László a dobogóért utazott a Rába-partjara, de az éves összetett szempontjából így is megtartotta az esélyét.

– Egyáltalán nem volt kalandmentes a hétvégén – összegzett Bodolai László. – Az első napon kaptunk egy defektet, ezután érthetően óvatosabbak voltunk. Később az időjárás szólt bele, vizes körülményekre alkalmas abroncsot tettünk fel, amit nem lett volna muszáj. Három hónap szünet után visszaszoktunk, a vizes körülmények viszont egyáltalán nem tetszettek. Zemplénben mindent megteszünk azért, hogy eltüntessük a ponthátrányunkat a dobogós szempontjából.