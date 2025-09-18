Így emlékezik a borsodi játékos a tragikusan elhunyt volt válogatott csapattársáról

Egy héttel 63. születésnapja előtt, szerdán késő este elhunyt Nagy Tibor, a 17-szeres magyar válogatott labdarúgó. A kilencvenes évek legendás váci csapatának kapitányaként 1994-ben bajnoki címet ünnepelhetett. Szerdán este szívinfarktust kapott, először a váci kórházba, majd onnan a Honvédkórházba szállították, ám az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

Nagy Tibor és Vámosi Csaba egy szezont töltöttek együtt Vácon. Fotó: Magyar Futball

Nagy Tibor és Vámosi Csaba egy csapatban

Nagy Tibor pályafutásának meghatározó állomása volt a Vác, ahol 14 éven keresztül szolgálta a klubot, és a kilencvenes évek sikeres időszakának egyik ikonikus alakjává vált. Az 1996/1997-es szezonban csatlakozott mellé a 13 évvel fiatalabb borsodi származású Vámosi Csaba: Nagy Tibor 34 éves, míg fiatal csapattársa mindössze 21 esztendős volt ekkor.

Vámosi Csaba ma is nagy megtiszteltetésként idézi fel, hogy egy ilyen legendával léphetett pályára, és honlapunknak elmondta: különleges élmény volt együtt játszani a dunakanyari bajnokkal, akinek elvesztését mély fájdalommal gyászolja:

„Nagyon nagy játékos volt! Igazi legenda! Nagy tisztelettel volt iránta minden ellenfél is! Amikor Vácra kerültem, mellé ülhettem az öltözőben. Nagyon segítőkész volt, elmondta, kire, mire kell figyelnem az ellenfélből, és mondta mindig: csak lazán, ne idegeskedjek! Mellette focizhattam hátul, vagy előtte néha. Nagyon sok jó és technikás csapattársam volt, de Tibi a top 3-ba benne van! Nemcsak a szabadrúgásokat rúgta kiválóan, hanem az oldalszabikat és szögleteket is, nem véletlen, hogy a Vácról mindenki tudta: a góljainak több mint a felét pontrúgásból érte el! Mellette nagyon jól és pontosan indított mélységből. Én is ilyen típusú vagyok, és hiába fél évet játszottunk együtt, nagyon sokat segített nekem, mit, hogyan csináljak! Egyik edzés végén gyakoroltuk a szabadrúgásokat, megkérdeztem tőle: rúghatok én is? Mondta: gyere! Mikor látta, jól ment, mondta: meccsen is oda tudnád rúgni? Persze! Odaengedett, és rúgtam is gólt! Megtiszteltetés volt ilyen nagy legendával egy csapatban játszani! Fiával pár hete, a Kövesd–Szentlőrinc meccs után tudtam beszélni. Persze apukája felől érdeklődtem egyből, akkor még minden rendben volt. Őszinte részvétem az egész családnak!”