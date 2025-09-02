szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

28°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefogás

31 perce

Csákányt és pajszert ragadtak a röpis lányok is - képekkel

Címkék#MVSC#Miskolc#röplabda

A szülök vették kézbe a dolgokat. Az MVSC-nél már nagyon várják a beruházás megindulását.

Boon.hu
Csákányt és pajszert ragadtak a röpis lányok is - képekkel

Fotó: Fotó: MVSC

Röplabda. Még hosszú hónapokkal ezelőtt tette ,,lakhatatlanná" az MVSC Csokonai úti csarnokát az időjárás. A tető leszakadt, az épület beázott, ellehetetlenítve teljesen a röplabda szakosztály munkáját, a játékosok, edzők így albérletbe kényszerültek. A klub tao-s pályázatot nyújtott be a terem felújítására még februárban, amelynek az elbírálási határideje már lejárt (az eredmény egyelőre nem ismert). Amennyiben nem járnak sikerrel, úgy Miskolc város önkormányzata biztosít forrást a felújításra.

MVSC
Az MVSC csarnokában a szombati akció résztvevői Fotó: MVSC

 

MVSC: sport padló lenne

Mindenesetre a röplabda szakosztály tagjai, játékosai, a klub alkalmazottai, illetve a szülők nem tétlenkedtek: szombatra egy találkozót hirdettek meg a helyszínre, mindenki vitt magával valamilyen szerszámot (például csákányt, kőműves kalapácsot, vésőt,... ), és elkezdték felszedni a használhatatlanná vált parkettát. Az akció sikeres volt. ,,Mindezt a szülők találták ki, egyszerűen csak ily módon szerettek volna segíteni – jegyezte meg a Borsod Online megkeresésekor Illyés Miklós, az MVSC elnöke. – Mintegy hatvanan voltunk, én is vittem egy pajszert... Jó lenne, ha minél hamarabb megvalósulna a beruházás, egyébként már nem parketta lesz a borítás, hanem az úgynevezett sport padló."

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu