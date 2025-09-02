Csákányt és pajszert ragadtak a röpis lányok is - képekkel

Röplabda. Még hosszú hónapokkal ezelőtt tette ,,lakhatatlanná" az MVSC Csokonai úti csarnokát az időjárás. A tető leszakadt, az épület beázott, ellehetetlenítve teljesen a röplabda szakosztály munkáját, a játékosok, edzők így albérletbe kényszerültek. A klub tao-s pályázatot nyújtott be a terem felújítására még februárban, amelynek az elbírálási határideje már lejárt (az eredmény egyelőre nem ismert). Amennyiben nem járnak sikerrel, úgy Miskolc város önkormányzata biztosít forrást a felújításra.

Az MVSC csarnokában a szombati akció résztvevői Fotó: MVSC

MVSC: sport padló lenne

Mindenesetre a röplabda szakosztály tagjai, játékosai, a klub alkalmazottai, illetve a szülők nem tétlenkedtek: szombatra egy találkozót hirdettek meg a helyszínre, mindenki vitt magával valamilyen szerszámot (például csákányt, kőműves kalapácsot, vésőt,... ), és elkezdték felszedni a használhatatlanná vált parkettát. Az akció sikeres volt. ,,Mindezt a szülők találták ki, egyszerűen csak ily módon szerettek volna segíteni – jegyezte meg a Borsod Online megkeresésekor Illyés Miklós, az MVSC elnöke. – Mintegy hatvanan voltunk, én is vittem egy pajszert... Jó lenne, ha minél hamarabb megvalósulna a beruházás, egyébként már nem parketta lesz a borítás, hanem az úgynevezett sport padló."